La prensa británica revela cuál será la próxima aparición pública de Kate Middleton: la princesa de Gales quiere ir a París

Kate, Princesa de Gales, durante la ceremonia de entrega de trofeos en Wimbledon el 14 de julio de 2024 en Londres. (Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Kate Middleton ha atravesado momentos difíciles en los primeros meses de 2024, marcados por los problemas de salud de ella y los que rodean a la familia. La Princesa de Gales, quien está siendo tratada preventivamente contra el cáncer, ha mantenido un perfil bajo en los últimos tiempos, viéndose públicamente en contadas ocasiones. Sin embargo, medios británicos sugieren que pronto podría volver a reaparecer públicamente.

Según ha informado Daily Express, Kate Middleton, de 42 años, podría estar preparándose para viajar a París para asistir a algunos de los Juegos Olímpicos y apoyar al equipo del Reino Unido. La prensa británica afirma que la princesa de Gales tiene “muchos deseos” de asistir al evento deportivo, ya que le trae recuerdos entrañables de Londres 2012 y Río 2016.

No obstante, su probable participación en los Juegos Olímpicos no significa que retomará sus deberes reales por ahora. Según declaraciones proporcionadas al medio británico, el Palacio de Kensington ha indicado que todavía no han fijado una fecha para su regreso a plena capacidad debido a su estado de salud, que se encuentra entre “días buenos y días malos” mientras continúa con su tratamiento de quimioterapia. “Kate está ansiosa por aprovechar al máximo su bienestar y se esfuerza por asistir a algunos eventos durante los próximos meses si se siente capaz de hacerlo”, detalló una fuente cercana a la casa real.

Esta posible reaparición en los Juegos Olímpicos de París podría ser su tercera presencia pública en lo que va del año. Hasta ahora, Kate ha sido vista solo en dos eventos: en la celebración de Trooping The Colour en junio y en la final masculina de Wimbledon en julio. Esta asistencia fue confirmada por Buckingham solo unos días antes del partido entre Alcaraz y Djokovic, reflejando así que su estado de salud es un poco impredecible.

Y es que, hay que destacar que la Familia Real Británica vive uno de sus peores momentos, entre la muerte de Lord Robert Fellowes, el accidente de la Princesa Ana y el fallecimiento de Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Windsor, el bienestar de sus miembros es cada vez más delicado.

July 14, 2024 Catalina, princesa de Gales, con el trofeo de campeón de Wimbledon antes de la ceremonia REUTERS/Matthew Childs -

“Aún no se ha tomado ninguna decisión”

En cuanto a otros personajes de la familia real, se espera que el Príncipe Guillermo viaje a Francia próximamente para algunas competiciones, y es posible que sus hijos, George y Charlotte, lo acompañen ya que se encuentran de vacaciones de verano. Y es que, desde que Kate Middleton desapareció de la vida pública, su hijo mayor, quien cumplió hace unos días 11 años, ha tomado un papel más protagonista junto a su padre.

A diferencia de ellos, el resto de las casas reales europeas sí han hecho acto de presencia en muchos de los deportes. Nuestra Familia Real también prometió que intentaría apoyar en todos los juegos posibles y comenzaron con Leonor y Sofía acudiendo a disciplinas como el tenis y el waterpolo. Después, les tomó el relevo Letizia y se prevé que este lunes sea Felipe VI quien se dirija a París.

A pesar de que todavía no se han confirmado estas participaciones, Daily Express aseguró que la princesa de Gales tiene muchas ganas de asistir, sobre todo “mientras se celebren tan cerca de casa”. Sin embargo, han enfatizado en que “aún no se ha tomado ninguna decisión”, ya que su estado de salud varía diariamente y es necesario que “sus médicos le den el visto bueno”.

Este sábado 15 de junio se ha celebrado al tradicional evento histórico que, este año, ha tenido una importancia mayor. Kate Middleton asiste a su primer evento público tras su diagnóstico de cáncer.