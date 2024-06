Las primeras palabras de Álvaro Muñoz Escassi tras su ruptura con María José Suárez: “La querré para toda la vida”

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en una imagen de archivo (Óscar Ortiz / Europa Press)

Pese a que se veía venir, por los diferentes rumores que circulaban en los últimos días, nadie se esperaba que las especulaciones se convirtieran en realidad. Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez han puesto fin a su relación tras tres años juntos. Así lo confirmó la modelo la madrugada de este jueves, 27 de junio, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos”, expresó la empresaria en su cuenta de Instagram. Acompañando estas palabras se encontraba una imagen en la que la veía a ella fundirse en un romántico beso con el jinete.

“No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos”, fueron las últimas líneas escritas por María José Suárez, quien ha borrado casi todas las imágenes que protagonizaba junto al sevillano de sus redes sociales.

Imagen compartida por María José Suárez en sus redes sociales (INSTAGRAM)

“Ha sido duro”

Cada uno ha tomado caminos por separado y, mientras la modelo se refugia junto a su hijo, Elías, en Sevilla, el exconcursante de MasterChef Celebrity prepara su verano de soltero. De hecho, él se ha pronunciado sobre la ruptura, asegurando a Europa Press que pese a que “ha sido duro, pero todo está muy bien”.

“Cuando hay tanto amor y tanto cariño, no es un interruptor que se apaga y se termina. Al final, pasan cosas...”, ha manifestado ante los micrófonos. “La quiero, la respeto y la admiro muchísimo”, ha alabado. Muñoz Escassi también ha hablado de las declaraciones en las que ella decía que quería centrarse en su hijo, Elías, de seis años.“Elías es lo mejor que me ha pasado a mí en los últimos tres años”, ha asegurado.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en una imagen de archivo (Europa Press)

Otras de las cuestiones que ha abarcado la expareja de Lara Dibildos ha sido el motivo que pudo ser el detonante de su relación. “Yo estoy en Madrid, ella está en Sevilla. Tenemos vidas muy diferentes, pero nos queremos muchísimo”, ha manifestado, dejando entrever que la distancia sería el motivo principal de la incompatibilidad entre ambos.

En mitad de los rumores por su ruptura, la entonces pareja realizó una escapada a bordo de un crucero por los fiordos noruegos, en el que estuvieron acompañados del pequeño Elías y una pareja de amigos. “No nos han pagado nada, lo que pasa es que el crucero lo teníamos organizado desde hace mucho tiempo”, ha defendido.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en una imagen de archivo (Leandro Wassaul / Europa Press)

“Cada vez que veo a María José me la como, la adoro”, reiteró. “Hay que quedarse con lo bonito de las cosas. Ha sido muy bonito lo que he vivido con ella. Me siento mejor persona. He aprendido muchas cosas. Le estoy muy agradecido y me quedo con eso”, ha asegurado, añadiendo que siempre ha sido la mujer de su vida.

“El luto es mejor vivirlo en silencio y no público y, como ya lo hemos vivido, por eso estamos tan bien”, continuó afirmando Muñoz Escassi. “Ante todo somos amigos. Nos queremos mucho. A Elías no quiero dejar de verlo. Siempre la querré, para toda la vida”, ha manifestado, agregando que no hubo terceras personas en su ruptura.