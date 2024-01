El entrenador Sven Göran Eriksson desvela que tiene cáncer: “En el mejor de los casos, me queda un año”

El entrenador Sven Göran Eriksson (Reurters / Suhaib Salem)

El entrenador sueco, Sven-Göran Eriksson, lleva toda su vida dedicada al fútbol y, en concreto, al puesto de entrenador, dado que dirigió algunas como Inglaterra; además ha entrenado en infinidad de países como Suecia, Filipinas, Portugal, Emiratos Árabes, Italia, Tailandia, Inglaterra, Costa de Marfil y México. Sin embargo, según ha anunciado en una entrevista con un medio de Suecia, está muy enfermo. En concreto, ha explicado que tienen cáncer y que, según le informaron los médicos, todos los pronósticos apuntan a que le quedan unos doce meses de vida. “En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos”, ha señalado, aunque ha afirmado que “resistirá mientras pueda”.

“Es imposible decirlo exactamente, así que es mejor no pensar en ello. Pensé que estaba completamente sano, pero de repente tuve un pequeño derrame cerebral, me caí y mis hijos me llevaron al hospital”, explicó el sueco. “Después de un día de examen me dijeron que había tenido cinco pequeños derrames cerebrales, pero me dijeron ‘no hay problema, te recuperarás al 100%’, pero lo peor es que dijeron que tengo un cáncer del que no pueden operarme”, detalló el entrenador.

Respecto al tratamiento, ha explicado que le dijeron que le darían tratamiento y medicamentos para tratar de darle todo el tiempo posible. “Tengo ese diagnóstico y lamentablemente no pueden operarme. Cuando recibes un mensaje como ese, valoras cada día y eres feliz cuando te despiertas por la mañana y te sientes bien. Así que eso es lo que estoy haciendo”.

Pero el técnico no pierde la esperanza y mucho menos se ha venido abajo tras recibir la noticia, sino todo lo contrario. Svennis, como se le conoce en el mundo del fútbol, ha afirmado que en vez de quedarse en casa sentado “quejándose por tener mala suerte” prefiere tener una visión “positiva” y no ceder a la “adversidad”. El técnico decidió colgar la pizarra el año pasado y abandonar su cargo como director deportivo del Karlstad, un pequeño club sueco, debido a los problemas de salud que comenzó a manifestar.

De Suecia a Portugal o Italia

En este equipo se despidió del fútbol a nivel profesional después de dedicar una larga y fructífera trayectoria a este deporte. Un deporte en el que comenzó en la década de 1970 y que más de 50 años después todavía dedicaba su tiempo a ello. Hasta ahora. Tras proclamarse campeón de una liga y una Copa de la UEFA con el Gotemburgo, un equipo de su país, dio el salto fuera de las fronteras de Suecia y se puso al frente del Benfica.

En el club portugués, se alzó campeón de tres ligas y, tras ello, se trasladó a Italia, donde pasó la mayor parte de su carrera digiriendo a la Roma, la Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con quien ganó una liga, varias copas y una UEFA. Eriksson pasó también por el fútbol inglés (Manchester City, Leicester) y fue seleccionador de Inglaterra, México, Costa de Marfil y Filipinas, además de probar en las ligas china y tailandesa.