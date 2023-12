Nochebuena y Navidad son los días que más infartos hay de todo el año: esta es la razón

Las mesas navideñas y de fin de año tiene alto componente calórico (Getty)

Con la llegada de los días festivos comienzan los agobios, los regalos, los preparativos, las cenas con la familia... Un estrés que acaba teniendo consecuencias para la salud, sobre todo en este último caso, donde los debates en la mesa comienzan a elevar el tono y en algunas ocasiones puede acabar incluso en discusión, en su mayoría por temas relacionados con la política, que, como todos sabemos, debería ser un tema tabú en estas reuniones. Tal es la situación que el día de Nochebuena se ha convertido en el día que más infartos se producen en todo el año.

El doctor César Carballo ha explicado en Más Vale Sábado que esto se debe “al estrés emocional, que comemos y bebemos más de la cuenta”, si tener en cuenta que hay personas con cardiopatías, enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo cardiovascular. En este sentido, existen muchos estudios que han relacionado los infartos con el día de Nochebuena. En concreto, existe uno publicado en la revista British Medical Journal donde detallan que el riesgo de sufrir un infarto el día 24 de diciembre en personas mayores de 75 años con diabetes y cardiopatías aumenta un 37%.

Y no solo eso, sino que también demostraron que en las vacaciones de Navidad, así como en las de veranos son periodo donde es más fácil que una persona sufra un ataque al corazón. En concreto, durante las fiestas navideñas hay un 15% de probabilidades, mientras que en verano es un 12%, en comparación con las semanas anteriores o posteriores a estas. Sin embargo, esta no es la única investigación que existe al respecto.

La universidad de Dake, en Estados Unidos, llevó a cabo la investigación The Holidays as a Risk Factor for Death, en la que concluyen que el día 25 de diciembre, es decir, el día de Navidad, es el que más fallecimientos por ataques al corazón se registran en todo el año. Seguido del día 26 de diciembre y el día 1 de enero, según recoge un informe de la Fundación Española del Corazón.

Según los profesionales de esta fundación, las principales causas de estos datos son: un menor control de determinados factores de riesgo cardiovascular; y factores psicológicos como la emotividad, la nostalgia habitual que aparece con la llegada de las festividades, el estrés y la desconcordia familiar. Para evitar que se produzca sustos durante estos días es importante seguir una serie de consejos y recomendaciones.

Disfrutar con moderación

Uno de los puntos más importantes para evitar que el corazón sufra un ataque es disfrutar de las fiestas con moderación, es decir, hay que tener cuidado con lo que se come y con el consumo de alcohol. Según recomiendan los expertos, es importante evitar los excesos, ya que no son buenos para nadie. El doctor juan Manuel Escuider de la Fundación Española del Corazón detalla: “La ingesta desproporcionada de sal, alcohol, azúcares y grasas puede producirles descompensaciones y conllevarles problemas mayores”. Quien, además, incide en la necesidad de mantener las rutina de hacer ejercicio, meditar, moverse y tomarse las fiestas con moderación. La Asociación Americana del Corazón se postula en la misma línea respecto a los consejos para evitar ataques al corazón.