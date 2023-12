Tras Taylor Swift, C. Tangana y Beyoncé, los Talking Heads también se mudan a las salas de cine

Una imagen del concierto 'Stop Making Sense' (Jordan Cronenweth. Courtesy of A24).

El cine y la música están viviendo un nuevo renacimiento. La frase anterior puede ser derrumbada por cualquier boomer que, durante su juventud, haya acudido a las proyecciones cercanas a su área para ver los conciertos internacionales más potentes y codiciados. Sin embargo, el año 2023 se ha caracterizado por la conversión del medio audiovisual en un ente capaz de llevar la música a rincones inhóspitos. Los documentales musicales parecen estar atravesando su particular agosto en la cartelera y 2024 quiere seguir su camino.

Tras el estreno en la gran pantalla de The Eras Tour, de Taylor Swift, Esta ambición desmedida, el documental de C. Tangana presentado en el Festival de San Sebastián y el aterrizaje de Renaissance: A film by Beyoncé este próximo jueves, la productora Elastica Films ha anunciado que los Talking Heads volverán al cine con el reestreno de Stop Making Sense, la película-concierto de 1984 dirigida por Jonathan Demme, ganador del Oscar en la categoría de ‘Mejor Director’.

La cinta dirigida por Demme, que filmó con siete cámaras durante cuatro noches, se basa en el concierto que la banda formada por David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz y Jerry Harrison dieron en el Teatro Pantages de Hollywood Boulevard durante la Navidad de 1983.

Para celebrar el 40º aniversario de su estreno en cines, la productora traerá a las salas españolas una restauración completa de la película que retrata la frenética energía de la banda en su momento álgido: Stop Making Sense se podrá volver a disfrutar en la gran pantalla a partir del 8 de marzo.

Tras su estreno en cines en 1984, el filme musical recibió excelentes críticas y fue considerado como “una de las más grandes películas de rock jamás hechas”, además de recibir calificativos como “abrumadora”, “fascinante” y “brillante”, destacando a la vez la habilidad de Demme para capturar “el enérgico e impredecible directo de la mejor época de Talking Heads en todo su esplendor y agudeza visual”.

Con Stop Making Sense, el por aquel entonces joven cineasta pretendía seguir la estela de otros largometrajes musicales como The Last Waltz, de Martin Scorsese, o Rust Never Sleeps, de Neil Young.

Música y palomitas: ‘combo’ exitoso

Los nuevos fenómenos musicales también han adaptado sus discos a la gran pantalla. Taylor Swift hizo lo propio con The Eras Tour. La gira con la que visitará España en mayo, y que grabó junto a Sam Wrench para convertirla en un documental de casi tres horas, ha sido una de las cintas más rentables del año, costando 15 millones de dólares y recaudando más de 200 millones.

The Eras Tour se rodó durante los tres primeros (del total de seis) conciertos en Los Ángeles, los días 3, 4 y 5 de agosto en el SoFi Stadium de Inglewood. Con colores que definen cada una de sus diversas etapas musicales, Swift convierte el escenario en una oda a su trayectoria musical, abrazando sus errores, sus aciertos y sus éxitos. Con una altísima demanda, son pocos los afortunados que podrán vivir la progresión de la artista en directo, de ahí que la cinta haya sido un auténtico éxito en salas.

Taylor Swift, en uno de sus conciertos de 'The Eras Tour' (AP Foto/George Walker IV, File)

En el caso de C. Tangana, el documental Esta ambición desmedida, estrenado recientemente en España, consiguió convertirse en el tercero más taquillero del año tras su presentación en la última edición del Festival de San Sebastián. Esta obra audiovisual producida por Little Spain consiguió congregar a 50.000 espectadores en las dos primeras semanas tras su estreno en las salas de cine.

“No es una gira, no es un documental, es una tragedia en tres actos” dirigida por Santos Bacana, Cris Trenas y Rogelio González, tres perfiles que han acompañado al artista en el proceso creativo de su álbum más laureado, El Madrileño, y en la gira mundial de este, Sin cantar ni afinar. “Es un estilo de vida que invita a perder los papeles, a no estar asentado en ningún sitio”, afirmó él mismo en la rueda de prensa en la que estuvo presente Infobae España. “Me gusta estar en situaciones incómodas, hay que lidiar con ello”, afirmó. “Soy yo el que se mete en problemas”.

'Esta ambición desmedida', documental sobre la gira de 'El madrileño', de C. Tangana

Tiempo después, Beyoncé anunció que su Renaissance World Tour también pisaría las salas de cine en modo documental para ahondar en uno de los espectáculos que ha marcado este año 2023.

56 conciertos, 39 ciudades y un escenario lumínico y futurista por el que ha paseado infinidad de looks confeccionados por las casas de moda más prestigiosas. La película no sólo ahondará en el espectáculo que ha cautivado a los seguidores de la artista, también hablará del proceso de producción de Reinassance, el disco que bautizó la gira.

Renaissance: A film by Beyoncé mostrará los entresijos de su concierto, los ensayos con su hija Ivy Blue y los rincones íntimos de la artista antes, después y durante su presentación en los diversos escenarios que ha devastado (musicalmente hablando) con su huracán musical. A diferencia del documental sobre The Eras Tour, Beyoncé estrena la cinta una vez finalizada la gira, que culminó el pasado uno de octubre en Kansas City. Cinesa ha anunciado que se podrá ver en nuestros cines a partir del 21 de diciembre.

