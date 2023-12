Jonathan Viera se va de Las Palmas señalando a su entrenador: “No me ha dicho el problema que tiene conmigo”

Jonathan Viera en su despedida de Las Palmas (EFE/ Angel Medina G.)

Jonathan Viera ha decidido finalizar su cuarta etapa en la Unión Deportiva Las Palmas a mitad de curso, sin esconder cuál ha sido el motivo de esta marcha precipitada: un problema personal que no ha podido solucionarse con el entrenador del equipo, Francisco Javier García Pimienta. “Yo sé el problema que tengo con el entrenador. No sé cuál es el que tiene él conmigo, porque no me lo ha dicho”, ha asegurado el futbolista grancanario este martes en su rueda de prensa de despedida.

🎥 Jonathan Viera explica su salida: "Hay un problema con el entrenador y ya está..."



🗣️ “No sé el problema que ha tenido el entrenador conmigo” pic.twitter.com/sVukjzM7kL — Diario AS (@diarioas) December 19, 2023

A pesar de que el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, intentó que hubiese una reconciliación entre ambos, esta finalmente no se ha producido. “No ha habido ningún momento para sentarme con el entrenador y arreglarlo”, se ha resignado Viera. Según él, el conflicto irresoluble ha tenido que ver con el desinterés de García Pimienta con respecto a una situación ajena al fútbol que ha marcado al jugador recientemente.

Te puede interesar: Así termina el ‘Mundial de destructores’ de la Fórmula 1

“Tuve un problema personal muy grave con mi mujer, ya ella está bien, y si hay alguien que ha sido justo y valiente en los peores momentos del entrenador, he sido yo, que siempre he dado la cara, y en este momento de bajón esperaba que él se acercara a mí y me preguntase cómo está mi mujer”, se ha sincerado Viera. “Todo se empezó a complicar, la bola se ha hecho cada vez más grande, no la pararon a tiempo y el único perjudicado he sido yo. Mi idea era retirarme aquí, pero soy un tío justo, hablé con el presidente y le dije que lo mejor era echarme a un lado, porque el equipo está compitiendo muy bien y está capacitado para seguir adelante”, ha añadido.

Xavier García Pimienta (EFE/Quique Curbelo)

No ha sido la mejor manera de cerrar este nuevo ciclo en el club de su casa, pero Viera ha decidido cortar de raíz las hostilidades. “Las etapas se acaban. Todos pensábamos que íbamos a acabar de otra manera, lo que nos merecíamos todos, el club, la afición y yo. Me hubiese gustado jugar un ratito más y despedirme en el campo. Llegué con 15 años y me voy con 34, muchísimas cosas buenas que han pasado. No quiero quedarme con esta última etapa dura y complicada a nivel personal y profesional. Lógicamente, me duele, no voy a engañar a nadie, pero eso es sólo un dos por ciento”, ha afirmado.

Te puede interesar: Baena se marcha lesionado entre lágrimas y parte del Bernabéu le despide con cánticos

“Quiero ir a un sitio donde mi familia esté feliz y a gusto”

Viera ha dicho ‘basta’ ahora, pero también, dado lo enrarecido del ambiente, podría haber adelantado su adiós, ya que la situación fue muy tensa hace un mes y medio. “No pasó nada, no hubo pelea ni nada, no quería viajar y viajé para ayudar al club, jugué de suplente, ganamos y me fui a mi casa. Ha habido días peores”, ha expuesto. Ha llegado incluso a reconocer que la rueda de prensa, de haberse celebrado entonces, “hubiese sido más jodida”.

“No sé cuál será el futuro. Estoy barajando cosas, tengo muchas ganas de jugar, de competir. Llevo mucho tiempo sin competir y me estoy subiendo por las paredes, quiero jugar. Si me toca jugar en España y venir al estadio de Gran Canaria… No sé lo que va a pasar, quiero ir a un sitio donde mi familia esté feliz y a gusto”, desea Viera. A los 34, el mediocentro se va de Las Palmas con dos goles y una asistencia en los nueve partidos que ha disputado.

Viera en un partido con Las Palmas (EFE)

Y, como no ha podido esconder, de una forma ni mucho menos deseada. “Ahora es más templada (la rueda de prensa) porque mi familia está mejor y me estoy conteniendo”, ha llegado a declarar. “Me hubiese gustado estar por lo menos hasta final de año, pero no ha podido ser”, ha concluido. Su idea es jugar “tres, cuatro o cinco años más”, aunque tenga que hacerlo, desde este momento, lejos de los suyos.