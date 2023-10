El Atlético gana en el Metropolitano como lo hacía en el Calderón: iguala su récord histórico y aprieta LaLiga

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol ante el Alavés (REUTERS).

Los cambios siempre son difíciles, más aún cuando hay una mudanza de por medio. Dejar atrás el lugar donde sus paredes esconden felicidad, tristeza y recuerdos no es sencillo. Hace siete temporadas el Atlético de Madrid y su afición tuvieron que enfrentarse al paso del tiempo. Abandonaron el Vicente Calderón, la casa donde habían celebrado, llorado y sufrido durante medio siglo, para mudarse a una más moderna: el Metropolitano. Los inicios del feudo rojiblanco fueron complicados de llevar. “Echo de menos el Calderón, pero este es un paso más para el club. Nosotros aún nos sentimos un poco en un campo neutral, pero los rivales se van a sentir intimidados cuando salgan”, decía en su momento el lateral rojiblanco Filipe Luis.

Siete temporadas después, Luis García Plaza, actual entrenador del Alavés, último equipo en pasar por la nueva casa de los rojiblancos, ha dado la razón al mítico lateral brasileño. “La primera parte ha sido la peor de la temporada. Quizás nos ha asustado el escenario”, confesaba tras la derrota de los suyos (2-1) ante los de un Simeone que valoraba la victoria desde la otra cara de la moneda. “Nuestra gente tiene un factor importante en los resultados que estamos consiguiendo como locales Es un lindo momento, pero tenemos que cuidarlo entre todos”.

El Atlético y Simeone baten récords a pares

El momento de los rojiblancos se ha extendido en el tiempo durante más de ocho meses. Desde el 19 de febrero de 2023, los aficionados del Atlético se han marchado del Metropolitano con los tres puntos bajo el brazo. Nueve victorias el curso pasado y cinco en lo que va del actual han servido para igualar el récord de triunfos seguidos -14- en casa. Pleno al 15 si se tiene en cuenta el triunfo de Champions ante el Feyenoord. El histórico registro establecido por el Atlético lo había conseguido a lo largo de la temporada 2012/2013 también con Simeone en el banquillo, pero con el Vicente Calderón como escenario.

La historia de amor del argentio y el Atlético ha batido otro récord. Con el triunfo ante el Alavés, el Cholo ha alcanzado los 450 partidos como entrenador en LaLiga. Es el decimotercer técnico que lo consigue, pero el primero que lo hace con un mismo club. “Estoy feliz, lo he hecho todo con alegría, he tenido suerte porque he tenido futbolistas que han jugado por una idea y sin ellos sería imposible mantener el lugar que tengo”, comenta Simeone al respecto.

Presentan su candidatura a LaLiga

A finales de septiembre, cuando el Real Madrid visitaba el Metropolitano, las sensaciones de la parroquia rojiblanco eran bien distintas a las actuales. Separados por ocho puntos en Liga, el triunfo de los blancos les hubiera alejados hasta los once aunque con un partido más. Distancia abismal teniendo en cuenta que era la sexta jornada liguera. Poco más de un mes después del derbi, las cuentas son otras. Los de Ancelotti se mantienen líderes, pero tan solo tres puntos por encima de los colchoneros que cuentan con un encuentro menos en su haber.

No será hasta finales de año cuando se iguale el número de jornadas disputadas, pero el Atlético puede asaltar el liderato antes. Un triunfo a domicilio el próximo viernes ante la UD Las Palmas les permitiría dormir líderes. Simeone y los suyos siguen trayendo al Metropolitano la magia y atmósfera del Calderón. Partido a partido, las nuevas paredes colchoneras ya registran ilusión, récords y la firme candidatura a pelear por LaLiga. Todos son sonrisas rojiblancas.