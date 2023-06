Hazard, tras salir del Real Madrid: “Aún tengo energías para seguir jugando, he descansado durante los tres últimos años”

Eden Hazard durante su homenaje con la Selección de Bélgica (REUTERS).

“El Real Madrid C. F. y Eden Hazard han llegado a un acuerdo por el que el jugador queda desvinculado del club a partir del 30 de junio de 2023. El Real Madrid quiere expresar su cariño a Eden Hazard y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa”, con este escueto y frío comunicado se dio por terminada, un año antes de lo que marcaba el contrato, la relación entre el club blanco y el jugador belga. Atrás quedan cuatro temporadas en las que, pese a los buenos deseos de la entidad, futbolista y afición, todos los acontecimientos se han desarrollado de la peor manera posible.

Te puede interesar: El excampeón del mundo Mika Häkinnen cuestiona la edad de Alonso y su velocidad: “Si no gana este año...”

Hazard siempre encontraba en su selección el oasis entre tanta decepción con el Real Madrid. Y ahora, tras su salida del equipo blanco, ha vuelto a sonreír con los diablos rojos. El partido clasificatorio para la Eurocopa 2024 entre Bélgica y Austria sirvió como homenaje a su trayectoria en el combinado nacional. El exjugador blanco se dio un baño de masas durante el descanso del mencionado partido y agradeció la ovación. “Los aficionados me hicieron muy feliz. El homenaje prueba que hice muchas cosas buenas. Ver partidos no es algo que me guste. Como jugador, siempre quieres ayudar, así que es frustrante quedarse al margen”.

Hazard durante su homenaje con la selección belga (REUTERS).

“Aún tengo energía, he descansado durante tres años”

Sus cuatro años como jugador blanco se resumen en apenas 3.736 minutos culminados con siete goles y 12 asistencias, rendimiento muy pobre para un jugador que llegó al Real Madrid como flamante fichaje. “Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia e irme de vacaciones, como todo el mundo. Aún no sé mi futuro. He leído muchas cosas sobre mí, y son tonterías. Sé que no estoy dando las respuestas que se esperan, pero es porque, sinceramente, todavía no las tengo. Dicho esto, puedo asegurar que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta. Además, he estado descansando durante tres años”, aseguró entre risas.

Te puede interesar: La FIA hace oficial la extensa lista de sanciones para el GP de Canadá: Alonso gana una posición y Sainz pierde tres

“¿Ir a Racing White Darin Molembeek con mi hermano? No sé si es estupidez, ya veremos. Os aseguro que aún puedo seguir siendo futbolista profesional”, sentenció Hazard. Finaliza su etapa en el club blanco con un total de ocho títulos: una Copa de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. Ahora buscará regresar de su particular y curioso descanso.

Seguir leyendo: