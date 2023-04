Blanca Paloma presenta un adelanto de su nueva canción: así será ‘Plumas de nácar’

Blanca Paloma en la alfombra roja de los Premios Platino, celebrados el pasado sábado en Madrid.

Blanca Paloma no se pierde un sarao. Eurovisión se acerca y la representante española no quiere perder la oportunidad de llevar su EaEa lo más alto posible. En alfombras rojas, en presentaciones, en eventos, en programas televisivos. La ilicitana no ha perdido ni una oportunidad para hablar de su nana feminista. Lo que sus seguidores no esperaban, semanas antes del certamen musical que aúna lo camp, lo kitsch, lo vanguardista y lo hortera, es que la artista anunciara el lanzamiento de su próximo tema.

A diferencia de su precursora, Chanel, que esperó hasta después de Turín para afianzar su carrera musical, la cantante ha decidido darle al stop en su promoción de Eurovisión y dar la sorpresa. Plumas de nácar era una de las opciones que la representante española había contemplado para enviar al Benidorm Fest 2023, pero finalmente se decantó por EaEa. Blanca Paloma ha anunciado que este viernes 28 de abril el tema estará disponible en todas las plataformas. “Os la debía”, ha declarado en sus redes sociales. La intérprete había cantado el tema en algunas de sus apariciones públicas tras su victoria en Benidorm.

Blanca Paloma interpreta 'Plumas de nácar' en el Café Berlín

Una cargada agenda

El lanzamiento de Plumas de nácar se une a la extensa agenda de eventos en los que Blanca Paloma participará antes de poner rumbo a Liverpool el próximo 3 de mayo. Tras su actuación en los Premios Platino, la ilicitana cantará EaEa en los Premios Sant Jordi este martes 25 de abril y tendrá su concierto de despedida en la capital el jueves, un evento del que han trascendido pocos detalles. Su última parada será en Santa Cruz de Tenerife el 28 de abril, donde participará en Gala de Elección de la Reina de las Fiestas de Mayo.

Próxima estación, Liverpool

El sábado 13 de mayo, la ciudad musical por antonomasia en Inglaterra, cuna de The Beatles, volverá a convertirse en la Liga de Campeones del canto, la interpretación y la performance. Allí estará Blanca Paloma interpretando EaEa, “una historia de amor que va más allá de la muerte”, y con la que España vuelve a poner las seguiriyas en el escenario europeo 40 años después. La última vez que el flamenco nos representó en Eurovisión, con Remedios Amaya y Quién maneja mi barca, España recibió cero puntos.

“Es un homenaje a mis raíces, ensalza el legado de amor y saber transferido de generación en generación a través de la nana. Recordar de dónde vengo para saber a dónde voy”, explicó en su momento en declaraciones a Radio Televisión Española (RTVE). “Yo creo que más que dormir a una criatura podría despertar a cualquiera”.

La canción con la que la ilicitana busca ganar el certamen está dedicada a su abuela, la yaya Carmen, que falleció antes de que ésta pudiera ver actuar a su nieta. El flamenco vanguardista de EaEa es un homenaje a su árbol familiar, pero sobre todo a las mujeres que la han inspirado.

“Me he convertido en esa arquera, ese personaje que he atravesado desde ese círculo de flecos, que es como el mantón de mi abuela, o ese útero al que entro para ver de dónde vengo y saber a dónde voy. Es como un viaje de empoderamiento”, detallaba la artista.