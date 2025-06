Con heces de gorila: Así fue la venganza de Dakota Johnson por el corazón roto de una amiga

La actriz utilizó un servicio anónimo por internet para concretar su singular acto de venganza (REUTERS/Benoit Tessier)

Dakota Johnson, estrella de la franquicia Cincuenta sombras de Grey, habló de la forma bastante particular en la que “hizo justicia” por el corazón roto de una persona cercana.

La actriz de Materialistas, de 35 años, reveló que en una ocasión decidió vengar a una amiga enviando un paquete bastante desagradable al exnovio que la había herido. El contenido: un galón entero de excremento de gorila.

La historia salió a la luz durante una prueba de detector de mentiras realizada por Vanity Fair, y fue confirmada por la propia actriz. “Sí, lo hice”, admitió sin rodeos. “Y ha pasado bastante tiempo. Han pasado algunos años”, aclaró Johnson.

La protagonista de Materialistas explicó incluso cómo logró hacer llegar el particular “regalo”: a través de una página web.

Dakota Johnson confesó haber hecho justicia por el corazón roto de una amiga (Captura: YouTube/Vanity Fair)

“S---senders.com”, respondió cuando se le preguntó cómo lo había enviado. “Puedes ordenar cualquier tipo, cualquier tamaño”.

Johnson confundió la página, pues en realidad se trata de PoopSenders.com, un emprendimiento real que permite enviar de forma anónima heces de vaca, elefante o gorila —e incluso combinaciones de ellas— a cualquier persona, acompañadas de una tarjeta que promete no revelar jamás la identidad del remitente.

La actriz ya había contado esta historia años atrás durante la gira promocional de la película How to Be Single, aunque con menos detalles.

En una entrevista compartida por Entertainment Tonight, su compañera Leslie Mann le preguntó si el episodio había ocurrido en el pasado, a lo que Johnson respondió con una sonrisa cómplice: “Sí, fue hace mucho tiempo. Envié un galón de mierda de gorila a su casa”.

Johnson explicó que eso ocurrió hace mucho tiempo, y que quizá no volvería a reaccionar así (REUTERS/Stephane Mahe)

Eso sí, la hija de Melanie Griffith tiene límites.

En la misma prueba con Vanity Fair, se le preguntó si alguna vez había enviado piojos púbicos por correo, otra posibilidad que descubrió online. Johnson fue tajante: “No. Por el amor de Dios, no soy un monstruo”.

¿Un look para celebrar la soltería?

Esa peculiar venganza vuelve a ganar atención en un momento en que Johnson también enfrenta cambios en su propia vida amorosa.

Después de casi ocho años de relación intermitente con Chris Martin, líder de la banda Coldplay, la pareja habría puesto punto final a su historia de amor. “Se siente definitivo esta vez”, dijo una fuente cercana a PEOPLE.

La estrella de Materialistas vive su propia ruptura amorosa tras el fin de su relación con Chris Martin (Backgrid/The Grosby Group)

Ambos artistas mantuvieron siempre un perfil bajo y discreto sobre su relación, que comenzó en 2017 y atravesó varios altibajos, incluyendo un supuesto compromiso de futuro matrimonio.

Su última aparición pública fue en mayo de este año en Malibú, pero días después comenzaron a circular rumores de ruptura que, esta vez, no fueron desmentidos por sus representantes.

Johnson, sin decir una palabra, pareció confirmar el final con una estrategia más elegante y conocida entre las celebrities como el ‘revenge dress’: un vestido que resalta su belleza y atributos.

El 5 de junio, para la grabación de una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers, la actriz lució un vestido semitransparente de la firma británica Nensi Dojaka.

La prenda destacó por sus detalles cruzados en el escote, una falda midi flotante y complementos de alto impacto, como lentes de sol estilo cat-eye y una bolsa de cuero Gucci.

Dakota Johnson y el vestido con transparencias que usó tras filtrarse su separación con Chris Martin (NBC/Lloyd Bishop)

La actriz está en plena promoción de la película Materialistas (Materialists), una comedia romántica dirigida por Celine Song (Vidas pasadas) que llegará a los cines el 13 de junio. El filme está inspirado en la experiencia real de Song como casamentera en Nueva York durante los años previos a su salto como cineasta.

Esa etapa, según explicó la directora a Entertainment Weekly, le mostró el contraste entre “la manera en que hablamos sobre lo que queremos en una pareja y lo que realmente significa encontrar a alguien para toda la vida”.

Johnson interpreta a Lucy, una matchmaker neoyorquina que ayuda a otros a encontrar el amor, pero no logra resolver su propia vida sentimental.

Dividida entre el exitoso financiero Harry (Pedro Pascal) y su ex, John (Chris Evans), un actor que aún lucha por hallar su camino, Lucy se ve obligada a repensar todo lo que creía saber sobre el amor.