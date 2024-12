Lana Del Rey afirmó que el amor de Jack Antonoff por Margaret Qualley inspiró su propio matrimonio

Lana Del Rey afirmó que tomó la decisión de casarse por la forma en la que Jack Antonoff ama a su esposa (Facebook/Lana del Rey)

Al entregarle a su viejo amigo y colaborador Jack Antonoff el premio al productor de la década en el Variety Hitmakers Brunch el pasado sábado 7 de diciembre, Lana Del Rey dijo en un discurso que el amor de Antonff por su esposa Margaret Qualley fue lo que finalmente la convenció de casarse.

“Sobre todo, estoy agradecida con Jack, por el ejemplo que me dio en su matrimonio con Margaret”, dijo la cantante sobre la pareja, que se casó en agosto de 2023.

Además, la artista aseguró que cuando vio la forma en la que el productor veía a su esposa, supo que tenía que esperar al indicado, sin importar cuánto tiempo pasara: “Vi la forma en que la miró cuando la conoció, y es una gran razón por la que esperé tanto para casarme y por la que conocí a mi increíble esposo”, expresó, refiriéndose a Jeremy Dufrene, con quien contrajo matrimonio en septiembre.

El amor entre Margaret Qualley y Jack Antonoff fue lo que insipiró a Lana Del Rey a casarse (REUTERS/Andrew Kelly)

Por si fuera poco, la intérprete de “Summertime Sadness” también compartió que sintió como si hubiera estado bajo “una maldición de cantante al conocer una pareja honesta” y dijo que Jack Antonoff la ayudó a romper esta mala racha al ver su relación con su esposa.

“Así que, Jack, muchas gracias por ayudar a que otras personas me vean de una manera un poco más parecida a cómo me percibo a mí misma. Aparte de mis representantes, realmente has cambiado mi vida... realmente me has hecho sentir que Hollywood todavía puede ser glamoroso y que puedes seguir teniendo una vida familiar muy rica, incluso cuando te vuelves rico”, explicó.

Lana Del Rey y Jeremy Dufrene fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en agosto, después de conocerse durante varios años. Un usuario de Reddit dijo que los vio almorzando juntos en Londres y luego, la pareja fue filmada en TikTok caminando de la mano en el Festival de Leeds que se realizó en el Reino Unido ese mismo mes.

Lana del Rey y Jeremy Dufrene fueron visto por primera vez e agosto (Facebook/Jeremy Dufrene)

El 29 de septiembre, Rey escribió sobre su nuevo esposo en la sección de comentarios de una publicación de Instagram que luego eliminó y que compartió en la página de un fan: “Jeremy es único e inigualable. Y maravilloso. Y estamos muy felices”.

Asimismo, una fuente le dijo meses antes a la revista People en septiembre que el matrimonio de la cantante con el guía turístico se produjo después de un “romance vertiginoso” entre la pareja.

“Se conocieron por primera vez hace unos años y luego volvieron a conectarse a principios de este año. Ha sido una especie de romance vertiginoso, pero los amigos cercanos de Lana esperaban que se casara. Jeremy es diferente a los hombres que Lana conoce en el mundo del espectáculo”, añadieron. “Es un gran tipo. Es encantador y carismático al estilo sureño, todo un caballero, y trata a Lana muy bien”, comentó la fuente.

Lana Del Rey tuvo una ceremonia íntima (@lanaboards.ig)

Finalmente, ambos decidieron celebrar sus nupcias en un entorno cercano a sus corazones. De acuerdo con la revista People, los ahora esposos únicamente invitaron a sus amigos y familiares más allegados: “Tanto la ceremonia de la boda como la recepción se llevaron a cabo en el mismo pantano donde Jeremy realiza sus recorridos en barco”, le dijo la fuente a People sobre la celebración del matrimonio el 26 de septiembre en Des Allemandes, Luisiana.

Incluso, la fuente añadió que el lugar elegido para la boda tenía un gran significado para Lana Del Rey y Jeremy Dufrene: “Aquí es donde se conocieron. Es un lugar especial para ellos. Fue una boda hermosa, relajada y familiar. El foco estaba puesto únicamente en su historia de amor”, señaló.