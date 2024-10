Los secretos de la dieta de Madonna y su variada rutina de fitness a los 66 años

La rutina de la artista para mantenerse a sus 66 años

A lo largo de los años, Madonna construyó una imagen que va mucho más allá de la música; es sinónimo de disciplina física y mental. A los 66, sigue siendo un ícono de la cultura pop, y parte de su longevidad en la industria se debe a su dedicación a la salud. Ella misma dice que no nació con el cuerpo de una supermodelo, como Gisele Bündchen, pero trabajó duro para mantenerse en forma. Su rutina es intensa: se ejercita seis días a la semana con una mezcla de aeróbicos, entrenamiento en intervalos, ballet, jogging, pilates y otras disciplinas.

Pero uno de sus disciplinas favoritas y más constantes desde 1996 es el yoga Ashtanga, una modalidad que describe como “mucho más física” que otros tipos de yoga. Las series de Ashtanga duran entre 90 minutos y tres horas, lo que convierte a esta práctica en una de las más exigentes tanto a nivel físico como mental. Madonna mantiene esta rutina por sus beneficios físicos pero también por su capacidad de trabajar la mente y el espíritu, aspectos que considera fundamentales en su bienestar global. “El yoga es una metáfora de la vida: no puedes apresurarte, no puedes juzgarte. Solo debes respirar y dejarte llevar”, dijo en su entrevista con Oprah, en 1998.

El cuidado de la piel: la rutina detrás del resplandor

Además de su riguroso régimen de ejercicio, Madonna cuida su piel de manera meticulosa. A lo largo de su carrera, hizo de su imagen una prioridad, y para mantener su cutis radiante, trabaja con la esteticista Tarin Graham. Su rutina incluye productos de su propia línea de cuidado de la piel, MDNA SKIN, que lanzó en colaboración con expertos en belleza.

La cantante Madonna presentó su línea MDNA SKIN en Barneys New York (Kevin Mazur/Getty Images/MDNA SKIN)

Según su esteticista, el proceso diario de cuidado de la piel de Madonna comienza con un limpiador facial suave por la mañana. Durante el día, aplica varias veces un spray facial hidratante llamado MDNA SKIN The Rose Mist, que refresca su piel, y reduce la hinchazón en los ojos con el suero The Eye Serum. Para completar, utiliza The Finishing Cream, una crema enriquecida con ingredientes hidratantes que le proporciona un brillo saludable.

Dieta macrobiótica: el secreto de su longevidad

Madonna sigue una estricta dieta macrobiótica, basada en principios de equilibrio entre el yin y el yang en los alimentos. Esta dieta fue desarrollada por un filósofo japonés en los años 90 y está enfocada en el consumo de alimentos integrales y naturales, evitando al máximo los procesados. Su alimentación incluye granos enteros como el arroz integral, avena y pan de trigo completo, junto con una gran variedad de verduras como el brócoli, el kale, la calabaza y las zanahorias.

ARCHIVO - Madonna en la 30a edición de los premios GLAAD Media en Nueva York el 4 de mayo de 2019, en Nueva York (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Además, su dieta es rica en algas y vegetales marinos como la espirulina y el kombu, que están cargados de nutrientes y enzimas. Estos alimentos son considerados algunos de los más saludables del mundo debido a sus propiedades antioxidantes y su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. Aunque consume algo de pescado, Madonna evita la carne y los productos lácteos. También se asegura de mantenerse bien hidratada con bebidas como el té de jengibre y el té de yerba, conocidos por mejorar la circulación y la alerta mental.

Hard Candy Fitness: su incursión en el mundo del fitness empresarial

Madonna es una practicante dedicada del ejercicio y llevó su pasión por el fitness al ámbito empresarial. En 2010, fundó los Hard Candy Fitness, una cadena de gimnasios con sede en varias ciudades del mundo. Estos centros llevan el nombre de su álbum de 2008, “Hard Candy”, y están diseñados para ofrecer una experiencia de entrenamiento intensa y exclusiva. Con estas instalaciones, Madonna comparte su filosofía de entrenamiento con el público, permitiendo que más personas experimenten sus rigurosas rutinas.

“Me encanta sudar con otras personas”, afirmó, reflejando su creencia en el poder colectivo del ejercicio en grupo. Este emprendimiento es parte de su legado, permitiéndole expandir su influencia más allá del entretenimiento hacia el mundo del fitness y la salud.