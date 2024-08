Cate Blanchett lució un curioso look elaborado con 102 cucharas de plata

Cate Blanchett es protagonista de la adaptación cinematográfica de "Borderlands", dirigida por Eli Roth (REUTERS/Mario Anzuoni)

Haciendo gala del vanguardismo que la caracteriza, la estrella australiana Cate Blanchett captó la atención de los espectadores en la alfombra roja de la película Borderlands, ficción que ella protagoniza. La actriz de 55 años llegó a la premiere realizada el pasado 6 de agosto en el Teatro Chino, en Los Angeles, con un atuendo peculiar que abraza la sostenibilidad en la moda.

El elemento central en el look de Blanchett fue un top diseñado por la marca sueca Hodakova: una prenda elaborada con 102 cucharas de plata. Este audaz conjunto destacó por su originalidad, lo insólito de la pieza y su vínculo con el upcycling o suprarreciclaje.

Hodakova, descrita por Us Weekly como una marca europea consciente de la sostenibilidad, se especializa en la creación de “piezas artesanales” usando material reciclado.

El atuendo fue diseñado por la marca sueca Hodakova, conocida por su enfoque en la moda sostenible y el upcycling (JON KOPALOFF/Getty Images via AFP)

Elizabeth Stewart, estilista de Blanchett, compartió detalles adicionales sobre el look en Instagram, y precisó que el anillo que complementaba el atuendo era de Louis Vuitton.

El look de Blanchett no pasó desapercibido entre sus colegas. Jamie Lee Curtis, coprotagonista de Borderlands, bromeó en una entrevista con Extra: “Pensé que era un homenaje a The Bear”, dijo en referencia a la serie de FX que se desarrolla en el rubro culinario.

Jamie Lee Curtis bromeó sobre la pieza inusual que vestía Cate Blanchett en el evento (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Borderlands”: del videojuego a la pantalla grande

Blanchett es una de las estrellas en la flamante adaptación del videojuego homónimo que llegará a los cines de Estados Unidos el 9 de agosto. La película sigue a un grupo de inadaptados liderados por Lilith, en una misión en el planeta alienígena Pandora.

En una entrevista con USA Today, la actriz de Tár reveló que no estuvo familiarizada con el juego hasta que recibió la propuesta del director Eli Roth.

“Estábamos en la pandemia , y yo estaba haciendo todo lo posible para mantener a mis hijos alejados de los videojuegos, tipo, ‘¡Vamos al aire libre!’”, recordó Blanchett. Sin embargo, al tener contacto con el proyecto, se interesó en la predominancia de personajes femeninos y la amplia base de fans que tiene el universo de Borderlands.

En la película, Blanchett interpreta a Lilith, líder de un grupo de inadaptados en una misión en el planeta Pandora (EFE/ Katalin Vermes/Lionsgate)

Pensé, ‘Esto podría ser realmente interesante’”, dijo Blanchett a USA Today. La celebridad describió la ficción como extraña y única; aunque admitió que puede generar reacciones mixtas. “Somos un grupo muy variopinto, en la vida y en el arte”, dijo en referencia al reparto. “No creo que nadie llame arte a Borderlands, pero es divertida”.

¿Qué ha dicho la crítica sobre<i> Borderlands</i>?

A pesar del entusiasmo de Blanchett y el elenco estelar que incluye a Jamie Lee Curtis, Jack Black y Kevin Hart, las primeras reacciones de la crítica a Borderlands han sido en gran medida negativas.

Adriano Caporusso de Bitesize Break tuiteó: “Borderlands es un desastre. Llena de todos los clichés que puedas imaginar, esta película cambia el caos y la imaginación de los juegos por un fracaso sin vida, sin gracia y visualmente repulsivo con personajes molestos y un elenco sin una onza de química”

Edgar Ortega de Loud and Clear Reviews también emitió una observación dura sobre la poca conexión de los actores y los personajes al presentar sus líneas “anticuadas”.

Lilith (Blanchett), una infame cazarrecompensas con un misterioso pasado, regresa de mala gana a su hogar, Pandora, el planeta más caótico de la galaxia. Su misión consiste en encontrar a la hija desaparecida de Atlas (Ramírez), el S.O.B. más poderoso del universo. Para ello, forma una inesperada alianza con un grupo de caóticos individuos.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron negativas. Un crítico de The Hollywood Handle ofreció una perspectiva más positiva que aprobó el desempeño de Cate y Jack Black.

“[Borderlands] es una película de acción PG-13 divertida. Se basa completamente en el poder estelar de Cate Blanchett para llegar a la línea de meta, y ella cumple con la tarea. Aunque no hay nada que la destaque particularmente de la multitud, la película es agradable de principio a fin y tiene un ritmo decente a lo largo de ella”, indicó.

La adaptación del videojuego se estrenará en cines de América Latina el jueves 8 de agosto.