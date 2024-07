Famosos que decidieron tener una relación abierta o no creen en la monogamia

El concepto de relaciones abiertas se populariza en el mundo de los famosos

En los últimos años, el concepto de relaciones abiertas ha ganado popularidad y aceptación tanto en la sociedad en general como en el mundo de los famosos. Cada vez más celebridades optan por relaciones no monógamas, desafiando las convenciones tradicionales y abriendo un debate sobre la naturaleza del amor y la fidelidad. Estas decisiones han puesto el foco en un tema que, si bien no es nuevo, se maneja cada vez con mayor franqueza y naturalidad.

Artistas de la talla de Will Smith y Jada Pinkett Smith han hablado abiertamente sobre su matrimonio no convencional, señalando que la comunicación y la confianza son claves en su relación. Smith, uno de los actores más influyentes de Hollywood, ha expresado en varias entrevistas que su relación abierta permite una mayor libertad y comprensión entre ambos, un enfoque que les ha ayudado a sobrellevar las dificultades a lo largo de los años. Jada, por su parte, ha subrayado la importancia del crecimiento individual dentro de la pareja.

Otra pareja que ha hecho pública su decisión de mantener una relación abierta es la formada por el músico Sting y su esposa, la actriz y productora Trudie Styler. Juntos desde 1992, han expresado en múltiples ocasiones que la flexibilidad y la confianza mutua han sido pilares fundamentales para su longevidad y felicidad. Su testimonio ha servido para inspirar a otros y normalizar una elección que, aunque controvertida para algunos, refleja la diversidad y la complejidad de las dinámicas amorosas contemporáneas.

Famosos que decidieron tener una relación abierta

Will Smith y Jada Pinkett

Will Smith y Jada Pinkett Smith destacan la comunicación como clave en su relación (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Will Smith y Jada Pinkett Smith han estado en el ojo público no solo por sus carreras, sino por su vida personal y su estilo de crianza poco convencional. Recientemente, el cantante August Alsina afirmó en una entrevista con The Breakfast Club que mantuvo una aventura con Jada durante cuatro años con la aprobación de Will. Según Alsina, los Smith habían evolucionado de una relación romántica a una alianza de vida, permitiendo que él pudiera estar con Jada tanto emocional como físicamente.

Los representantes de Jada Pinkett Smith han negado las afirmaciones de Alsina, pero estas declaraciones han reavivado las especulaciones de que los Smith tienen una relación abierta. En 2013, Jada comentó en el Huffington Post que había dejado claro a Will que él podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando pudiera mirarse al espejo y sentirse bien con sus decisiones. Con esta declaración, los rumores sobre la apertura de su matrimonio cobraron fuerza.

Alsina enfatizó que no buscaba crear ningún drama, pero sentía la necesidad de aclarar la situación, ya que su vida había sido afectada negativamente por interpretaciones erróneas. En sus palabras, “amo mucho a los Smith y podría morir ahora mismo por lo satisfecho que estoy de haberme entregado plenamente a Jada”. A pesar de la negación oficial, los indicios de una relación abierta persistieron.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson cuestiona la monogamia natural en una entrevista (REUTERS)

La actriz Scarlett Johansson también ha sido franca. Aunque ha estado casada dos veces, en una entrevista mencionó que no cree en la monogamia como algo natural, resaltando que siente mucho respeto por ella y que, en su momento, fue monógama, pero que “la exclusividad romántica va en contra de nuestros instintos”.

Angelina Jolie y Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt nunca acordaron exclusividad en su relación (Photo by Kevin Mazur/Getty)

Angelina Jolie y Brad Pitt tampoco son ajenos a este tipo de controversias. En 2009, Jolie declaró a la revista alemana Das Neue Blatt que dudaba de que la fidelidad fuera esencial en una relación, añadiendo que nunca acordaron que vivir juntos implicara exclusividad. Aunque afirmaban que no se coartarían mutuamente, años después, se rumoró que Pitt había sido infiel con Marion Cotillard, lo que podría haber sido uno de los factores en su posterior divorcio.

Hugh Grant

Hugh Grant expresa escepticismo sobre la monogamia en una entrevista con Howard Stern (REUTERS)

El actor ha expresado sus dudas sobre la monogamia a lo largo de los años. En una entrevista con Howard Stern en 2016, fue claro al decir que “no cree que los seres humanos estén destinados a pasar 40 años en una relación monógama”. A pesar de su escepticismo, Grant se casó con Anna Elisabet Eberstein en 2018, demostrando una vez más las complejidades de las relaciones humanas y las opiniones cambiantes sobre la exclusividad.

Trudie Styler y Sting

Sting y Trudie Styler subrayan la confianza mutua como pilar de su longevidad amorosa (REUTERS)

Aunque son conocidos por tener una relación sólida y duradera, no hay testimonios ni declaraciones públicas concretas que confirmen que mantengan o hayan mantenido una relación abierta en términos románticos. Esto demuestra que, aunque algunos detalles de sus vidas personales no sean conocidos públicamente, las suposiciones y rumores sobre la apertura en sus relaciones pueden surgir con facilidad.