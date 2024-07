Hugh Jackman: un divorcio, un devastador entrenamiento y una batalla contra el cáncer para volver como Wolverine en “Deadpool 3″

Durante los últimos 11 años, Hugh Jackman ha atravesado múltiples cirugías, un divorcio y el regreso de su rol como Wolverine. (Créditos: Jovani Perez)

“¡Amigo, sí que tenía razón!”, exclamó Hugh Jackman. Era 2013 cuando el famoso actor que da vida a Wolverine publicó una curiosa foto en la que aparecía con un extraño parche en la nariz. En el texto que acompañaba la imagen, el intérprete australiano agradecía a Deborra-Lee (su ahora exesposa), quien le había dicho que fuese al médico para revisarse una mancha que le había aparecido en la parte del rostro que llevaba cubierta.

Resulta que esa pequeña mancha era nada menos que carcinoma de células basales, una forma de cáncer de piel leve. En la publicación, Jackman comunicaba que ya había pasado por una cirugía, lo que daba a entender que el problema ya se había solucionado. Sin embargo, ese sería solo el primer capítulo de una larga historia de 10 años.

Una década más tarde, en pleno julio de 2024, Jackman está divorciado, sin señales de que el cáncer haya vuelto y con una gran película a punto de estrenarse: Deadpool y Wolverine, la tercera entrega de la saga que lo introduce tanto a él como a Ryan Reynolds en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero, ¿cómo es que el actor logró vencer al cáncer, separarse de la mujer que lo acompañó casi 30 años y soportar una intensa rutina de ejercicios para recuperar la forma física de su personaje en X-Men?

Hugh Jackman y su historia con el cáncer

De acuerdo con la Skin Cancer Foundation (Fundación de Cáncer de Piel), “en EE.UU., cada día se diagnostica cáncer de piel a más de 9.500 personas” y “al menos uno de cada cinco estadounidenses desarrollará cáncer de piel antes de los 70 años”. Dentro de esas cifras, estaba Hugh Jackman, quien en 2013 sorprendió al mundo con la noticia.

“Por favor, no seas tonto como yo. Hazte un chequeo. ¡Y utiliza protección solar!”, exhortaba Jackman al final de su comunicado en Instagram. El actor había sido diagnosticado con carcinoma de células basales, una especie de cáncer a la piel, el cual ya había sido operado para cuando estaba publicando la fotografía que acompañaba al texto.

Pese a que no se trataba de un problema mortal, Hugh no se lo tomó a la ligera y buscó deshacerse de este por completo. Por ello, en mayo de 2014, se sometió a una segunda operación y declaró a Associated Press que esperaba futuras recurrencias. Durante las diversas premieres de X-Men: Días del Futuro Pasado alrededor del mundo, Jackman apareció con un vendaje en la nariz e instó a sus seguidores a usar protector solar.

“Soy realista acerca del futuro y es más que probable que al menos tendré un tumor más, pero quizá sean muchos más”, expresó el actor aquel mismo año mientras recorría el mundo para promocionar una de sus últimas películas dando vida al personaje de Wolverine. “Pero lo hermoso de esto es que es prevenible, es cuestión de hacer las revisiones necesarias”, contrastó.

Tal y como esperaba Jackman, el cáncer siguió dándole batalla. En 2017, la última vez que enfrentó un carcinoma basocelular, publicó una foto en Instagram mostrando los efectos de la cirugía para eliminar el cáncer de piel. En el pie de foto, aseguró a sus seguidores que se encontraba bien, agradeciendo a las revisiones de piel frecuentes y a sus excelentes médicos.

No fue sino hasta abril de 2023 que Jackman recibió lo que parece haber sido una noticia más definitoria. El artista publicó un video en Instagram después de realizarse dos nuevas biopsias en lesiones que su dermatólogo identificó como posibles CBC: ambas resultaron negativas para cáncer de piel.

En su publicación, explicó: “Sé que me han escuchado hablar sobre mis carcinomas basocelulares. Voy a seguir hablando de ellos. Y si esto le recuerda a una sola persona ponerse protector solar, entonces estaré contento”.

Durante todos estos años, Jackman ha sido un embajador de largo tiempo para la Fight Cancer Foundation y ha ayudado a recaudar fondos para la investigación del cáncer y programas de apoyo. Además, ha participado en diversos eventos e iniciativas para aumentar la conciencia sobre la enfermedad.

El final del cáncer y del matrimonio de Hugh Jackman

En 2023, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness anunciaron su separación tras 27 años de matrimonio. La noticia fue confirmada por ambos actores a través de un comunicado en la revista People, en el que expresaron: “Hemos tenido la bendición de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”.

Para ese entonces, Ryan Reynolds y Jackman ya habían anunciado el regreso de sus personajes en Deadpool 3, por lo que los reflectores estaban atentos al actor australiano. Sin embargo, lejos de prestarse al típico escándalo de Hollywood, tanto él como Deborra cerraron el tema diciendo: “Apreciamos enormemente su comprensión a la hora de respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia navega por esta transición en todas nuestras vidas. Esta es la única declaración que haremos”.

Así, Hugh ha demostrado ser un héroe tanto fuera como dentro de la pantalla. Y en el cine es claro que se le recuerda a menudo por su rol como Wolverine, el cual le ha valido a lo largo de nada menos que 17 años el enorme cariño de la gente y un lugar en Hollywood que hasta el día de hoy no ha logrado ser reemplazado en las múltiples películas de X-Men.

En 2017, retomó el personaje en la tercera película en solitario de Wolverine: Logan, la cual sería la última vez que interpretaría al personaje y daría el adiós definitivo a su rol como mutante. El resultado fue mejor de lo esperado y tanto la actuación de Jackman como el largometraje recibieron elogios de la crítica, al punto de considerársele como uno de los mejores films de superhéroes de todos los tiempos.

Jackman, 20th Century Fox y los fanáticos de los superhéroes consideraron que esta era la despedida perfecta para el personaje de Wolverine bajo la interpretación del actor australiano. Sin embargo, una revelación personal hizo que Jackman volviera a portar las garras de adamantium.

“Literalmente había anunciado tal vez un par de semanas antes que Logan sería la última, y recuerdo estar viendo Deadpool 2 y a los 15 minutos pensar, ‘¡Maldita sea!’”, comentó Jackman, quien admitió haberse arrepentido de su dramático anuncio de despedida en aquel entonces.

La inspiración definitiva llegó mientras conducía con sus hijos. “He aprendido a obedecer estas epifanías, a confiar en ellas”, afirmó. Jackman no perdió tiempo y llamó a Ryan Reynolds para sugerir que Deadpool y Wolverine deberían volver a unirse. “Con el personaje de Wade, especialmente en combinación con el personaje de Logan, vi una historia más allá del valor de la franquicia”, explicó el director Shawn Levy, quien también aceptó el proyecto gracias a la inclusión de Hugh.

Un entrenamiento a la medida Marvel

Hugh Jackman ha seguido exigentes rutinas de entrenamiento para encarnar a Wolverine en las películas de la saga. En 2017, para Logan, Jackman tuvo que recuperar masa muscular tras haber adelgazado para otros roles. Este proceso incluyó una combinación de entrenamiento cardiovascular y de peso, con una estricta rutina dietética.

El entrenamiento de Jackman consistía en mantener una rutina constante con ejercicios de fuerza. Se enfocó principalmente en levantar peso para generar masa muscular. Aunque el enfoque en el levantamiento de pesos se mantuvo similar durante todo el proceso, la única variación fue la inclusión de ejercicios de cardio al final de las sesiones.

Para cumplir con esta rutina, Jackman se despertaba a las 4:00 a.m., comenzando su entrenamiento antes de las 6:00 a.m. Esta rutina especial incluía un par de horas en el gimnasio antes de iniciar su jornada laboral. Parte de su intenso trabajo físico también se centraba en sentadillas y en combinar grandes y bajos kilajes, lo que ayudaba a acelerar la hipertrofia miofibrilar.

En 2024, de cara al rodaje de la tercera entrega de Deadpool, Jackman continuó con intensas sesiones de ejercicios. Según la revista GQ, su rutina de pierna era particularmente desafiante. Esta incluía cuatro rondas de calentamiento dinámico y rodillo de espuma, seguidas de sentadillas traseras con barra, sentadillas frontales y press a una pierna, levantamientos de pantorrillas y piernas colgado.

Todo lo anterior se completaba con rollouts con rueda de abdomen y estiramientos estáticos, repitiendo cuatro sets de cada ejercicio con diferentes repeticiones. Cabe resaltar que todo este trabajo corporal es bastante similar al que llevó el actor australiano hace casi dos décadas y, considerando que hoy tiene 55 años, es un logro bastante notable.

La dieta de Jackman también jugó un papel crucial en su transformación física, llegando a consumir hasta 8000 calorías diarias durante su preparación para mantener su cuerpo en óptimas condiciones. Esta drástica ingesta calórica refleja la alta exigencia física del papel que ha interpretado durante más de dos décadas.

Es así que, después de una década luchando contra la enfermedad de su piel, un profundo sentimiento de arrepentimiento tras el final de Logan, un divorcio que le puso fin a 30 años de matrimonio y un devastador entrenamiento físico, Hugh Jackman está listo para otro “antes y después” en su vida cuando Deadpool y Wolverine lleguen a salas de cine, despidiéndose de manera definitiva del personaje que lo llevó a la fama mundial.