Ian McKellen y Anthony Hopkins bailaron juntos en un video viral: “Amo a este hombre”

Los veteranos actores de Hollywood protagonizaron este adorable momento que provocó miles de reacciones de fanáticos en redes sociales

Dos grandes estrellas de Hollywood se reunieron en un video viral. Anthony Hopkins expresó su apoyo a su amigo Ian McKellen, quien recientemente se cayó del escenario de un teatro en Londres. El pasado domingo, Hopkins compartió un emotivo video en Instagram en el que se ve a ambos actores bailando al ritmo de “Dance Me to the End of Love” de Leonard Cohen.

En el video, ambos amigos, que trabajaron juntos en la película de 2015 El vestidor (The Dresser), llevaban chaquetas a cuadros a juego. McKellen, de 85 años, lucía además una gorra plana y combinaba su atuendo con una bufanda púrpura. Hopkins, por su parte, disfrutó tanto de la compañía de su amigo que incluso le dio un beso en la mejilla.

Hopkins mencionó que ambos vestían de Gucci y agradeció a Salma Hayek por grabar el video. (Créditos: Instagram/@anthonyhopkins)

Anthony, que tiene actualmente 86 años, acompañó el video con un mensaje en el que reiteraba el cariño hacia McKellen, escribiendo: “Hoy celebro a mi querido amigo, Ian, y su espíritu inquebrantable… Amo a este hombre”.

En la descripción del video, Hopkins mencionó que ambos vestían de Gucci y agradeció a su amiga Salma Hayek, de 57 años, quien habría sido la responsable de grabar el video. Dentro de la misma caja de texto en Instagram, el actor no especifica si las imágenes fueron grabadas antes o después de la caída de McKellen, ocurrida el lunes 17 de junio.

Hopkins destacó el "espíritu inquebrantable" de McKellen en la descripción del video y expresó su amor por él. (Créditos: Rich Fury/VF22/Getty Images for Vanity Fair)

La semana pasada, BBC News informó que McKellen se estaba recuperando tras caer del escenario durante una presentación de la obra “Player Kings” en el teatro Noël Coward de Londres. Según el reporte, Ian perdió el equilibrio durante una escena de lucha y se precipitó fuera del escenario. Los productores de la obra dijeron a People en un comunicado que McKellen se sometería a un escáner y esperaban que lograra una “completa recuperación”.

“Gracias a nuestra audiencia y al público en general por sus buenos deseos tras la caída de Ian durante la presentación de esta noche de ‘Player Kings’”, decía el comunicado. “Después de un escáner, el brillante equipo del NHS (Servicio Nacional de Salud) nos ha asegurado que Ian logrará una recuperación rápida y completa y que está de buen ánimo”.

McKellen se está recuperando tras caer del escenario durante una presentación de la obra "Player Kings" en el teatro Noël Coward de Londres. (Créditos: Noël Coward Theatre)

Desde el incidente, McKellen ha agradecido a todos por sus “amables mensajes y apoyo”. En una declaración a People, el actor dijo: “Desde el accidente, durante la presentación de ‘Player Kings’ de anoche, mis heridas han sido diagnosticadas y tratadas por una serie de expertos, especialistas y enfermeras que trabajan para el NHS”.

Ian McKellen expresó su inmensa gratitud hacia el personal médico, remarcando la buena atención y las noticias de ánimo que le dieron en dicho momento. “Ellos me han asegurado que mi recuperación será completa y rápida y estoy ansioso por volver al trabajo”, afirmó.

Anthony Hopkins e Ian McKellen trabajaron juntos en la película de 2015 “El vestidor”. (Créditos: Joss Barratt)

Anthony Hopkins e Ian McKellen han compartido una larga amistad, además de colaboraciones artísticas notables. Ambos actores, veteranos y reconocidos en la industria del cine y el teatro, continúan siendo figuras influyentes y queridas por el público. Su video de baile no solo mostró su camaradería, sino también ofreció una imagen positiva y alentadora en medio de la recuperación de McKellen.

La situación ha generado una ola de apoyo por parte de los seguidores de ambos actores, quienes han enviado múltiples mensajes de ánimo y buenos deseos al actor que dio vida al icónico Magneto en la saga de películas de X-Men en la primera década de los 2000.

Ian McKellen ha mostrado interés en retomar su papel de Gandalf en nuevos proyectos de "El señor de los anillos" desarrollados por Warner Bros. (Créditos: New Line Cinema)

Recientemente, Ian McKellen ha mostrado interés en retomar su papel de Gandalf en los nuevos proyectos de El señor de los anillos que desarrolla Warner Bros., incluyendo la película The Hunt for Gollum. Mientras tanto, Anthony Hopkins se prepara para el estreno de la serie Those About to Die, donde interpretará al emperador Vespasiano, explorando de nuevo la era de los gladiadores y la lucha en la arena.