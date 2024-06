Gena Rowlands, actriz de “Diario de una pasión”, ha sido diagnosticada con Alzheimer

Gena Rowlands fue diagnosticada con Alzheimer según anunció su hijo, el director Nick Cassavetes (New Line Cinema)

Gena Rowlands, una figura histórica del cine con una trayectoria de casi siete décadas y 93 años de edad, fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer. La noticia fue revelada por su hijo, el director Nick Cassavetes, en una entrevista reciente con Entertainment Weekly.

El anuncio del diagnóstico se produjo mientras Nick Cassavetes reflexionaba sobre el 20º aniversario de Diario de una pasión (2004), cinta dirigida por él y en la que su madre interpretó a la versión mayor del personaje de Rachel McAdams, quien también padecía demencia en la trama.

En "Diario de una pasión", Rowlands dio vida a la versión anciana del personaje de Rachel McAdams (New Line Cinema)

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie de mayor, y pasamos mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer y queriendo ser auténticos con ello. Ahora, durante los últimos cinco años, ella ha tenido Alzheimer”, explicó el director. “Está en demencia completa. Y es tan loco: lo vivimos, ella lo actuó, y ahora nos toca a nosotros”.

La conexión entre el papel de Rowlands en The Notebook (título original en inglés del film) resulta inesperada, sin embargo, cuando se grabó, fue una situación muy compleja de retratar para Gena Rowlands y su hijo Nick, debido a que era una enfermedad neurodegenerativa presente en su árbol genealógico.

“Está en demencia completa. Y es tan loco: lo vivimos, ella lo actuó, y ahora nos toca a nosotros”, compartió el hijo de Gena en entrevista (New Line Cinema)

En una entrevista de 2004 con la revista O, ella había mencionado que interpretar el personaje fue particularmente difícil debido a su experiencia personal con la enfermedad de su madre, Lady Rowlands, quien también padeció Alzheimer.

“Si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que la hubiera aceptado, es demasiado duro”, comentó entonces.

“No creo que la hubiera aceptado”, dijo la estrella de Hollywood ante la posibilidad de trabajar en "Diario de una Pasión" sin el acompañamiento de su hijo (Kevin Winter/Getty Images)

Durante la producción, surgieron anécdotas que reflejan el profesionalismo de la actriz. Nick Cassavetes recordó un momento en que los ejecutivos del estudio solicitaron regrabar el final para que el personaje de Gena Rowlands llorara más.

Inicialmente molesta por la petición, la estrella veterana de Hollywood demostró su destreza al filmar la toma perfecta en el primer intento durante las regrabaciones. “Te prometo, por la vida de mi padre, que esto es cierto: Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando vio a James Garner, y rompió a llorar. Y yo pensé, bueno, ya lo tenemos”, recordó el director.

La última participación de Gena en el cine fue en el año 2014 con la cinta "Six Dance Lessons in Six Weeks" (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Rowlands hizo su última aparición en el filme Six Dance Lessons in Six Weeks de 2014, junto a Cheyenne Jackson. A lo largo de su carrera, ha ganado cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro, además de las mencionadas nominaciones al Oscar y el premio honorífico de la Academia.

La industria del cine y los seguidores de la actriz han recibido con conmoción la noticia de su diagnóstico. La Asociación de Alzheimer y la Fundación Americana de Alzheimer ofrecen recursos para obtener más información sobre la enfermedad, servicios de apoyo y oportunidades para donar a la investigación.

El director Nick Cassavetes reveló el diagnóstico de Alzheimer de su madre mientras reflexionaba sobre el 20º aniversario de "Diario de una pasión" (New Line Cinema)

El éxito del drama romántico “Diario de una pasión”

El legado de Gena Rowlands en el cine sigue vigente, con Diario de una pasión como una de sus obras más recordadas. Según la sinopsis oficial disponible en IMDB, se describe así: “Un anciano lee a una mujer con demencia la historia de dos jóvenes amantes cuyo romance se ve amenazado por la diferencia de sus respectivas clases sociales”.

La película, que recaudó USD 117 millones de dólares en taquilla mundial, continúa siendo considerada una de las historias de amor más populares de la década de 2000. Además de Rowlands y McAdams, contó con las actuaciones de Ryan Gosling, James Marsden, Joan Allen, David Thornton, James Garner, entre otros.

Gena es ampliamente reconocida por sus colaboraciones con su difunto esposo, el cineasta John Cassavetes. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Una mujer bajo la influencia (1974) y Gloria (1980), películas que le valieron nominaciones al Oscar como mejor actriz. En 2015, la Academia le otorgó un Oscar honorífico en reconocimiento a su larga carrera en Hollywood.