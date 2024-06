Jonathan Majors protagonizará una nueva película tras su condena por agresión y acoso

Jonathan Majors regresa al cine con "Merciless" a menos de un año de su condena por violencia doméstica (REUTERS/Aude Guerrucci)

El actor Jonathan Majors emprenderá un nuevo proyecto cinematográfico tras su condena por acoso y agresión en tercer grado a finales de 2023, y su posterior despido del Universo Cinematográfico de Marvel.

El thriller de venganza está basado en un guión original de Frank Hannah y dirigido por Martin Villeneuve, conocido por su obra de ciencia ficción Mars et Avril (2012) y por ser hermano del reconocido cineasta Denis Villeneuve (Duna: parte dos).

Debido a su sentencia, Jonathan Majors fue despedido de su rol protagónico en "Kang el Conquistador", la próxima película del UCM. (Créditos: Marvel)

La trama sigue a un destacado interrogador de la CIA, quien, después de que la mujer que ama “es superada por una fuerza malévola”, se ve obligado a ir aún más oscuro para derrotarla. Según Villeneuve, “Merciless entrelaza temas de posesión, venganza y justicia personal dentro de una narrativa inquietante. Explora el origen psicológico de John, interpretado por Majors, y las fuerzas sobrenaturales que desafían su cordura”.

El proyecto fue desarrollado por el productor Christopher Tuffin, bajo la firma de su próxima empresa global que pronto planea dar a conocer en el Festival de Cine de Toronto. La filmación está planeada para llevarse a cabo en Saskatchewan, Canadá, a finales de este año.

"Merciless" será realizada bajo la dirección de Martin Villeneuve. (Créditos: EFE/Andy Rain)

Según un comunicado de prensa, Tuffin se niega a “permitir que el tribunal de la opinión pública y el procesamiento selectivo socaven el gran arte y los artistas”, en referencia al rechazo de Hollywood tras las denuncias contra el actor. “Considero que es un honor y un privilegio trabajar con Jonathan, que tiene un gran talento”, agregó.

Tuffin también es conocido por el papel crucial que jugó en el éxito de Sonido de libertad, una película de 2023, que con la ayuda de grupos evangélicos y cristianos recaudó cerca de 250 millones de dólares en la taquilla en todo el mundo.

Pese a su sentencia por agresión, el actor de "Creed" cuenta con el respaldo del director y productor de su próximo filme. (Créditos: Netflix)

Lloró al recordar su detención

La condena que recibió Jonathan Majors el pasado diciembre tuvo su origen en un incidente que ocurrió en marzo de 2023, cuando él y su su ex novia, Grace Jabbari, estaban juntos en un vehículo. Según las declaraciones, la joven coreógrafa encontró mensajes comprometedores con otra mujer, y en medio de la confrontación, el actor la agredió físicamente y, posteriormente, la acosó mediante llamadas y mensajes de texto.

Durante el juicio, Majors se declaró inocente, pero fue hallado responsable por agresión en tercer grado y acoso en segundo grado. En febrero de 2024, fue sentenciado a 52 semanas de terapia de manejo de la ira en Los Ángeles y recibió una orden de alejamiento de Jabbari.

Reacreación del juicio de Jonathan Majors por violencia doméstica. (Créditos: REUTERS/Jane Rosenberg)

Durante la batalla legal, Majors fue retirado de varios proyectos en curso, siendo incluso descartado de su rol protagónico en Los Vengadores: la dinastía de Kang, que pasó a llamarse simplemente Los Vengadores 5.

“Como hombre negro en el sistema de justicia penal, sentí enojo, tristeza, dolor, sorpresa. Cuando me sacaron esposado de mi apartamento, no me sentía como Jonathan Majors, el señor de Creed, o el señor Kang. Me sentí como un niño débil y un poco asustado, a pesar del apoyo y la evidencia estaba a mi favor, sabía que la situación era mala. Y fue malo por quien era y lo que soy. Esto es lo que les sucede a los negros con demasiada frecuencia”, dijo sobre el tema en su reciente aparición en los premios Hollywood Unlocked Impact Awards.

El actor lloró en los Hollywood Unlocked Impact Awards, durante su discurso de agradecimiento, el cual duró 17 minutos. (Créditos: Twitter/@chrissgardner)

Durante la ceremonia que “honra a personas influyentes en la cultura popular”, el actor recibió un Premio a la Perseverancia y derramó lágrimas mientras recordó el apoyo que recibió de colegas como Will Smith, Tyler Perry y Whoopi Goldberg.

“Recibo este premio no sólo como un reconocimiento de que he perseverado, sino como una orden para estar ahí y ayudar a los demás cuando se presenten sus pruebas [de vida]. La perseverancia recae sobre los hombros de muchos”, concluyó.