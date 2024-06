10 actores y actrices que rechazaron personajes icónicos del cine

Mel Gibson, Leonardo DiCaprio, Rachel McAdams y Sarah Jessica Parker

Hay muchas películas emblemáticas a partir de sus personajes. Algunas, tienen personajes tan bien escritos e interpretados, que destacan de entre todo lo demás. Cuando esto sucede, es imposible pensar que alguien más pudo darles vida. Aquí una lista con algunos de los “rechazos” de las estrellas de Hollywood menos conocidos o más cuestionables con personajes sumamente icónicos.

1- Gary Oldman como Edward Scissorhands

Gary Oldman declinó el papel de Edward Scissorhands ofrecido por Tim Burton

Edward Scissorhands (El joven manos de tijera) es una de las películas más populares de Tim Burton. Estrenada en 1990, se mantiene como un clásico dentro de la filmografía del director. El film tiene varios elementos memorables como el diseño de producción y la música, así como el elenco comandado por Johnny Depp, quien interpreta al personaje de Edward.

Sin embargo, inicialmente Burton había pensado en Gary Oldman para el papel. Oldman, conocido por papeles en películas como Drácula y The Dark Knight, rechazó el rol después de leer el guión, simplemente no entendía el concepto. Las manos de tijera y el castillo en los suburbios no lograron convencerlo. Años después, Oldman mencionó en una entrevista que al ver la primera escena de la película, entendió todo.

2- Rachel McAdams

Rachel McAdams rechazó ser Andy Sachs en El diablo viste a la moda

Después del éxito de Mean Girls y Diario de una pasión en 2004, Rachel McAdams se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. En ese tiempo, se le ofrecieron varios papeles, pero los rechazó debido a que decidió tomarse un descanso de la actuación y mudarse a Canadá entre 2006 y 2008.

En ese tiempo, McAdams dejó pasar el papel de Andy Sachs en El diablo viste a la moda, que finalmente interpretó Anne Hathaway. También rechazó interpretar a Julia Meade en Misión imposible III, un papel que más tarde sería interpretado por Michelle Monaghan. Otro personaje que dejó pasar fue el de Vesper Lynd en Casino Royale, interpretado por Eva Green. Además, rechazó el papel de Pepper Potts en Iron Man, que terminó siendo interpretado por Gwyneth Paltrow. El director David Frankel insistió tres veces para que McAdams aceptara el papel de Andy, pero no tuvo éxito.

3- Viggo Mortensen y Wolverine

Viggo Mortensen casi interpretó a Wolverine en la saga de X-Men

Viggo Mortensen, conocido mundialmente por su papel de Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, pudo haber dado vida a otro personaje que fue Wolverine en la saga de X-Men. Mortensen asistió a una reunión con el director Bryan Singer, acompañado de su hijo, quien era gran fan de los cómics. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo respecto al guión y Mortensen decidió no participar en el proyecto. Finalmente, Hugh Jackman asumió el papel, convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos en la industria del cine basada en cómics.

4- Christina Applegate en Legally Blonde

Christina Applegate rechazó ser Elle Woods en Legally Blonde

Reese Witherspoon es recordada por su papel de Elle Woods en Legally Blonde, pero antes de ella, el papel se le ofreció a Christina Applegate. Applegate es conocida por su trabajo en la serie de televisión Married… with Children, donde interpretó a Kelly Bundy durante 10 años.

A finales de los 90 y principios de los 2000, Applegate rechazó el papel de Elle Woods porque sentía que era muy similar al de su personaje en la serie y no quería encasillarse. En entrevistas posteriores, Applegate ha mencionado que rechazar el papel fue una mala decisión.

5- Leonardo DiCaprio para American Psycho

Leonardo DiCaprio declinó el papel de Patrick Bateman en American Psycho

Leonardo DiCaprio, conocido por sus papeles en películas como Titanic, Inception y The Revenant, tiene una de las carreras más exitosas en Hollywood. Se mantuvo alejado de las franquicias comerciales, prefiriendo papeles en películas que le permitan explorar actuaciones más complejas. Esto incluye haber rechazado el personaje de Patrick Bateman en American Psycho.

Mientras que Lionsgate quería a DiCaprio para el papel, la directora Mary Harron prefería a Christian Bale. DiCaprio rechazó el papel porque su audiencia principal eran mujeres adolescentes y pensó que interpretar a un asesino despiadado rompería ese vínculo. Finalmente, el papel fue para Bale, convirtiéndose en uno de sus roles más memorables.

6- Sarah Jessica Parker para Beetlejuice

Sarah Jessica Parker pudo ser Lydia en Beetlejuice

Este año se estrenará la segunda parte de la película Beetlejuice, con Tim Burton de regreso como director y el elenco principal de la película original, que incluye a Michael Keaton como Beetlejuice, Catherine O’Hara como Delia Deetz y Winona Ryder como Lydia. Antes de que Winona Ryder fuera elegida para el rol de Lydia, se pensó en otras actrices, entre ellas Sarah Jessica Parker, conocida posteriormente por su papel en Sex and the City. Parker nunca reveló las razones por las cuales rechazó aparecer en el film.

7- Charlie Hunnam en Christian Grey

Charlie Hunnam dejó pasar el rol de Christian Grey en 50 Sombras de Grey

La historia de Charlie Hunnam y el personaje de Christian Grey en 50 Sombras de Grey es más una cuestión de circunstancias que un rechazo en sí. Hunnam, conocido por su papel en la serie Sons of Anarchy, estaba interesado en el papel y fue seleccionado por la directora Sam Taylor-Johnson. Sin embargo, debido a compromisos con el rodaje de Sons of Anarchy y su participación en Crimson Peak de Guillermo del Toro, Hunnam tuvo que declinar el papel. Finalmente, Jamie Dornan asumió el rol de Christian Grey.

8- Emily Blunt como Black Widow

Emily Blunt perdió la oportunidad de ser Black Widow en el MCU

Emily Blunt estuvo a punto de interpretar a Natasha Romanoff (Black Widow) en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Este personaje hizo su primera aparición en Iron Man 2 en 2010. Blunt se vio obligada a rechazar el papel debido a un contrato con Fox que la obligó a participar en Gulliver’s Travels. Esta decisión rompió el corazón de Blunt, quien siempre ha señalado que le hubiese encantado ser parte del MCU. Finalmente, Scarlett Johansson asumió el papel de Black Widow, convirtiéndose en una figura icónica de la saga.

9- Mel Gibson como Maximus Decimus Meridius

Mel Columcille Gerard Gibson (Mel Gibson), es un actor, director y productor de cine estadounidense

Gladiador, dirigida por Ridley Scott, se convirtió en un clásico moderno gracias en parte a la actuación de Russell Crowe como Maximus Decimus Meridius. Antes de Crowe, el papel fue ofrecido a Mel Gibson. Gibson, conocido por sus roles en películas como Braveheart y Mad Max, rechazó el papel porque sentía que ya estaba “viejo” para interpretar a un gladiador y que las escenas de acción serían demasiado demandantes. En ese momento, Gibson tenía casi 35 años, mientras que Crowe es unos 10 años menor. Esta decisión permitió que Crowe asumiera el papel, por el cual ganó un Oscar.

10- Reese Witherspoon para Scream

"Scream" tiene una serie de películas de misterio y de asesinatos estadounidenses

Reese Witherspoon, conocida por su papel en Legally Blonde, rechazó interpretar el personaje de Sidney Prescott en la primera película de Scream. Witherspoon no quería protagonizar una película de terror. El papel finalmente fue para Neve Campbell, conocida en ese momento por su trabajo en la serie de televisión Party of Five. Increíblemente, antes de Campbell, el papel se le ofreció a Drew Barrymore, quien pidió interpretar a Casey Becker en lugar de Sidney. La decisión de Witherspoon permitió a Campbell asumir el papel, convirtiéndose en una de las “final girls” más icónicas en la historia del cine de terror.