Travis Scott fue arrestado en Miami tras haber invadido una propiedad intoxicado (Créditos: Miami-Dade Corrections)

Travis Scott fue arrestado por cargos de intoxicación desordenada e invasión de propiedad en Miami el jueves por la mañana, según registros obtenidos. El rapero, cuyo nombre real es Jacques Webster, fue detenido a las 4:35 a.m. y trasladado al Centro de Corrección Turner Guilford Knight.

La policía fijó una fianza total de USD 650 dólares por los dos cargos, la cual Scott pagó la misma mañana del jueves. El medio local WSVN informó que Scott, de 33 años, se encontraba en un barco alquilado en la Marina de Miami Beach cuando el dueño del mismo llamó a la policía pidiendo que se le retirara del lugar alrededor de la medianoche.

Travis Scott pagó USD 650 dólares de multa por los cargos de intoxicación desordenada e invasión de propiedad Mandatory Credit: Ron Chenoy-USA TODAY Sports

“Estaba ebrio, causando disturbios y se le pidió que se fuera varias veces”, dijo un representante del Departamento de Policía de Miami al medio. Añadió que Scott “se enojó, gritó insultos, se fue y volvió para seguir causando disturbios.”

Menos de media hora después de su llegada, la policía arrestó a Scott a la 1:17 a.m. antes de ingresarlo oficialmente tres horas más tarde.

La detención de Travis Scott se llevó a cabo tan sólo unos días antes de que diera inicia la parte europea de su gira Circus Maximus, la cual dará inicio en Países Bajos con dos presentaciones los días 28 y 30 de junio. Hasta el momento, no se sabe si este incidente entorpecerá los planes de Scott en el viejo continente.

Travis Scott vuelve a envolverse en controversia después de que 60 personas resultaran heridas durante su concierto en Roma

La carrera de Travis Scott

La carrera de Travis despegó cuando firmó su primer contrato discográfico con Epic Records en 2012 y, poco después, con el sello de Kanye West, GOOD Music.

En 2013, Scott lanzó su mixtape debut “Owl Pharaoh”, que recibió una acogida positiva entre la crítica. Su siguiente mixtape, “Days Before Rodeo” (2014), preparó el terreno para su primer álbum de estudio, “Rodeo” (2015), que incluyó éxitos como “Antidote”. Este álbum consolidó su posición en la industria musical.

Travis Scott ha destacado en la industria de la música y de la moda, siendo su disco "Astroworld" el que lo llevó al éxito global FOTO: Instagram/@travisscott

Scott continuó su ascenso con el lanzamiento de su segundo álbum “Birds in the Trap Sing McKnight” en 2016, el cual debutó en el número uno del Billboard 200. Su tercer álbum, “Astroworld” (2018), fue un éxito rotundo, con sencillos como “Sicko Mode” que alcanzaron los primeros puestos en las listas de popularidad a nivel mundial. Este álbum no solo recibió elogios de la crítica, sino que también fue nominado a varios premios importantes.

Más allá de su música, Travis Scott es conocido por sus colaboraciones con otros artistas de renombre y por sus energéticas actuaciones en vivo. Además, ha incursionado en el mundo de los negocios y la moda, participando en diversas colaboraciones con marcas como Nike y McDonald’s.

El incidente de Astroworld

Sin embargo, también ha estado envuelto en polémica. El 5 de noviembre de 2021, durante el festival Astroworld en Houston, Texas, se produjo un trágico incidente en uno de los conciertos del rapero. El evento, que se llevó a cabo en el NRG Park, atrajo a aproximadamente 50,000 asistentes. A medida que el espectáculo avanzaba, la multitud comenzó a empujar hacia el escenario, generando una ola de presión que resultó en un caos total.

La situación desencadenó un pánico masivo que resultó en la muerte de diez personas y cientos de heridos. Las víctimas sufrieron desde paros cardíacos hasta lesiones traumáticas debido a la aglomeración.

Travis Scott estuvo envuelto en una seria polémica después de la muerte de varios asistentes a su festival "Astroworld" en 2021

A pesar de los disturbios evidentes en la multitud, el concierto continuó durante varios minutos antes de ser finalmente detenido. Las críticas se centraron en la gestión del evento, la falta de seguridad adecuada y la lenta reacción ante la emergencia.

Tras el incidente, se presentaron numerosas demandas contra Travis Scott, los organizadores del festival y otros implicados, alegando negligencia y falta de medidas de seguridad. Scott expresó su pesar por los acontecimientos y se comprometió a trabajar en iniciativas para mejorar la seguridad en espectáculos futuros.