La última entrevista de Donald Sutherland: su pedido para los fans

El actor canadiense Donald Sutherland falleció a los 88 años en Miami tras una larga enfermedad (Créditos: Chris Pizzello/Invision/AP)

El mundo del cine lamenta la pérdida del actor canadiense Donald Sutherland, quien falleció este jueves a los 88 años en Miami tras una larga enfermedad. Sutherland era conocido por una vasta filmografía que incluía títulos emblemáticos como Los juegos del hambre, Orgullo y prejuicio, M.A.S.H. y Venecia rojo shocking.

Tras la noticia de su fallecimiento confirmada por la agencia Creative Artists Agency (CAA) —donde su hijo Roeg Sutherland trabaja como ejecutivo— se ha recordado la última entrevista que dio el actor el año pasado, donde no solo habló de su último logro personal sino también hizo una última petición a los fans.

Donald Sutherland fue condecorado en octubre de 2023 por el servicio postal de Canadá con la emisión de un sello postal con su imagen (Créditos REUTERS/Mario Anzuoni)

A finales de 2023, Sutherland fue condecorado por el servicio postal de su país con la emisión de un timbre postal con su imagen, que fue presentado al público el 19 de octubre. Posteriormente, brindó la que sería su última entrevista, donde habló de este reconocimiento, diciendo que lo consideraba como uno de los mayores logros de su carrera.

La entrevista, que se transmitió el 12 de diciembre en el podcast Q con Tom Power, producido por la Canadian Broadcasting Corp. (CBC), ofreció una mirada íntima a los sentimientos de Sutherland hacia el enternecedor homenaje.

Sutherland invitó a sus admiradores a enviarle postales utilizando el nuevo sello a su dirección en Georgeville, Quebec, Canadá (Créditos MGM)

“Cuando me mostraron este sello, sentí que todo había encajado”, comentó Sutherland durante la entrevista. “Sabes, cuando tienes 88 años, muy cerca de cumplir 89, significa mucho, un sello, porque crecimos escribiendo cartas... El sello para mí es todo, simplemente todo”, remarcó Donald en aquel entonces.

El respeto y el cariño por el actor han motivado a sus admiradores a escribirle cartas utilizando el nuevo sello. “La gente me ha enviado cartas solo porque querían enviarme una carta con mi sello”, confesó Sutherland en el transcurso de la charla con Tom Power.

El adiós a un veterano histórico de Hollywood

Uno de sus cinco hijos, el también actor Kiefer Sutherland, se despidió de su padre con un emotivo mensaje en X: “Personalmente creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca se acobardó ante un papel, fuera bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía y hacía lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”.

Sutherland estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art (Créditos: United Artists)

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Sutherland sobrevivió a enfermedades graves en su infancia, como polio y fiebre reumática. Estudió ingeniería y teatro en la Universidad de Toronto antes de asistir a la London Academy of Music and Dramatic Art.

Su carrera teatral lo llevó a trabajar en compañías de repertorio en Inglaterra y Escocia, y comenzó en el cine con la película de terror The Castle Of The Living Dead (1964). Sutherland se consolidó en el cine con su papel como el soldado Vernon Pinkley en The Dirty Dozen (1967) y como el capitán “Hawkeye” Pierce en la comedia M.A.S.H. (1970).

Donald Sutherland debutó en el cine con la película de terror "The Castle of the Living Dead" en 1964 (Créditos: Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

También compartió pantalla con Jane Fonda en Klute (1971) y protagonizó Venecia rojo shocking (1973), dirigida por Nicolas Roeg. Conocido por su versatilidad, Sutherland también participó en el filme de ciencia ficción La invasión de los exhumadores (1978), Gente corriente (1980) y The Italian Job (2003).

Su papel como el Presidente Snow en la saga Los juegos del hambre consolidó su relevancia en el cine contemporáneo entre 2012 y 2015. Sin embargo, en televisión también ganó un Emmy y un Globo de Oro por El ciudadano X (1995) y otro Globo de Oro por Camino a la guerra.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó a Sutherland una estatuilla honorífica en 2017 por su extensa carrera (Créditos Jordan Strauss/Invision/AP)

A pesar de haber participado en más de 200 producciones en cine y televisión, Sutherland nunca fue nominado a un Oscar. No obstante, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó una estatuilla honorífica en 2017.

En su discurso de aceptación, dijo: “Ojalá pudiera dar las gracias a todos los personajes que he interpretado. Les agradezco por usar sus vidas para informar la mía”. Con su característico humor, añadió: “No creo merecer esto, pero tengo artritis y tampoco me lo merezco”.