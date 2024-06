Ed Sheeran aseguró que no existen artistas a los que no les importa la fama

El artista británico expresó su molesta hacia quienes afirman que no les interesa la fama, señalando que es un argumento poco creíble en el mundo del pop. (Créditos: REUTERS/Andrew Kelly)

El renombrado cantautor británico Ed Sheeran ofreció un punto de vista contundente sobre la idea de que algunos músicos están impulsados únicamente por la pasión, y no tienen ningún interés en el éxito comercial.

El intérprete de “Shape of You” desacreditó categóricamente estas afirmaciones, sugiriendo que todos los artistas buscan reconocimiento y aclamación: “No le creo a ningún artista que diga que no, de lo contrario, no lanzarías música porque dirías: ‘Si no me importa lo que piense la gente, ¿por qué iba a publicarla?’”.

Ed Sheeran se embarcó en una gira mundial "Mathematics Tour", que culminará en septiembre de 2024. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

El músico, que ha ganado múltiples premios Grammy, argumentó que aquellos que aseguran ser indiferentes al éxito no trabajarían con sellos discográficos ni promocionarían sus canciones comercialmente. Al respecto, mencionó: “Todos los artistas queremos ser amados. Por eso estamos en el escenario. Y es por eso que firmas con una compañía discográfica y dices: ‘Me gustaría que la gente escuche la música que estoy haciendo’”.

Para Sheeran, la idea del “artista desinteresado” es una estrategia de marketing que no refleja la realidad. “Todo eso es una especie de artimaña, porque suena bien decirlo, pero todo artista quiere que a la gente le guste su música”, añadió, expresando su frustración contra aquellos que pretenden no darle importancia al éxito: “Realmente me molesta cuando la gente dice: ‘Oh, no me importa cómo resulte’. ¡Cierra la boca! ¡A ti te importa! A todos les importa’ A cualquiera en el mundo del pop definitivamente le importa”.

El año pasado, Sheeran tocó en un concierto histórico en el Estadio Wembley, con entradas agotadas para cuatro noches consecutivas. (Créditos: REUTERS/Brendan McDermid)

Desconectado del mundo

Durante la entrevista, el cantautor británico de 33 también reveló detalles sorprendentes sobre su desconexión de los teléfonos móviles desde 2015. A lo largo del diálogo, explicó cómo y por qué ha mantenido esta inusual decisión durante tantos años.

La declaración surgió cuando Sheeran le ofreció al presentador Jake Shane su dirección de correo electrónico en lugar de su teléfono para mantenerse en contacto. “No tengo un número”, aseguró el intérprete.

En 2023, Ed Sheeran fue citado a juicio por acusaciones de plagio en relación a su exitosa canción "Thinking Out Loud". (Créditos: REUTERS/Shannon Stapleton)

Sin embargo, sí mantiene un equipo móvil que le proporcionó su agencia para ocasiones especiales, como cuando asistió al partido de los Boston Celtics junto a la cantante Reneé Rapp durante las Finales de la Conferencia Este de la NBA. “Tengo algo para [fotografiar] cuando algo me gusta y luego se publica en las redes sociales, pero no es como un teléfono activo que funcione”, explicó.

El compositor de “Perfect” confesó que tomó esta decisión tras darse cuenta del gran número de contactos que acumulaba en su teléfono antes de ser famoso. “Creo que tenía el mismo número desde los 15 años. Cuando me hice famoso tenía como 10,000 contactos en mi teléfono y la me gente enviaba mensajes de texto todo el tiempo. Estaba constantemente en contacto con mucha gente”.

Ed Sheeran estrenó en mayo de 2023 su último álbum hasta el momento, "Autumn Variations".

Sheeran, casado con su novia de la infancia Cherry Seaborn y padre de dos hijos, manifestó que las presiones de tener que responder mensajes constantemente influyeron en su decisión de deshacerse de su móvil. “Siento que con los celulares todos esperan que respondas, y si no respondes, es de mala educación. A veces simplemente no estás en condiciones de responder, estás ocupado o haciendo lo que sea”, explicó. Esta acumulación de conversaciones llevó a Sheeran a sentirse sobrecargado: “Luego respondes, luego te responden... y de repente estás en como 40 conversaciones a la vez”.

Para el músico, deshacerse de su teléfono fue una manera de recuperar la interacción real. “Estaba perdiendo la interacción en la vida real, así que me deshice de [mi teléfono], compré un iPad, moví todo al correo electrónico, y respondo una vez a la semana”. Concluyó que esta forma de comunicación es “una mejor manera” de “limitar su tiempo”.

Ed Sheeran está de gira con su Mathematics Tour, que promociona su último álbum, Autumn Variations. Él llegará a España para brindar su espectáculo en dos fechas, el 29 de junio y el 6 de julio de 2024. Además, en septiembre será parte del Rock in Rio en Brasil.