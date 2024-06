Los trabajos más raros que tuvieron estas 9 estrellas de rock antes de alcanzar la fama

En esta lista se repasa los empleos insólitos que tuvieron en el pasado, nueve grandes estrellas de la música (Composición: Getty Images/archivos)

Mucho antes de ser emblemáticas figuras de la música, y que sus canciones conquistaran a miles, estas figuras del rock tuvieron que pasar por trabajos insospechados para ganarse la vida y, por supuesto, para seguir persiguiendo sus sueños.

Algunos se avergüenzan de su pasado antes de la fama, otros lo recuerdan con nostalgia, pero al final del día, estas anécdotas demuestran que incluso las estrellas más importantes de la música tuvieron que ensuciarse las manos para llegar a donde están.

Estas fueron algunas de las ocupaciones más inusuales que ciertos íconos del rock desempeñaron antes de convertirse en lo que ahora son.

Rod Stewart

Rod Stewart tuvo varios oficios eventuales, incluyendo un corto trabajo marcando parcelas en un cementerio. (Créditos: 1978)

El ex vocalista de The Jeff Beck Group y Faces tuvo varios oficios antes de encontrar su verdadera vocación. Tras abandonar la escuela a los quince años, trabajó como impresor de papel tapiz para paredes, un empleo que le duró poco pues era daltónico. Luego se ganó la vida como asistente de electricista y trató de unirse al rubro del fútbol como su padre, pero renunció porque no soportaba tener que limpiar los zapatos de los jugadores.

Sin embargo, uno de sus empleos más comentados es el de su tiempo en el cementerio de Highgate. Aunque se le atribuye haberse desempeñado como sepulturero, la labor de Stewart en realidad era el medir y marcar parcelas con cuerdas. Tampoco pasó mucho tiempo en el camposanto, pues ―como admitió en su autobiografía― se dio cuenta que odiaba el trabajo físico.

Joe Strummer

Joe Strummer cavaba tumbas en un cementerio de Gales. (Créditos: De John Coffey/wikimedia)

Quien sí fue sepulturero y trabajó cavando tumbas en el pasado fue el líder de The Clash. La misión de Strummer era preparar el descanso eterno de los fallecidos que reposaban en el cementerio de St Woolos en Newport, Gales.

Su antiguo compañero de cuarto, Richard Frame, señaló: “Pensaba que era más fuerte de lo que era, pero lamentablemente no tenía la fuerza suficiente para cavar tumbas y finalmente lo despidieron cuando lo encontraron dormido en una de ellas”.

Jonathan Davis

Jonathan Davis estudió medicina forense y trabajó como asistente en autopsias. (Créditos: archivo)

Antes de emerger como vocalista en la banda Korn, Jonathan Davis tenía un interés profesional bastante distinto. A los 17 años, comenzó a trabajar en una oficina forense en su ciudad natal de Bakersfield, California, realizando autopsias como asistente. Davis se sintió atraído por este oficio desde joven, y este interés macabro lo llevó a estudiar en el San Francisco College of Mortuary Science.

El trabajo en la oficina forense no solo consistía en la examinación de cadáveres, sino que también implicaba lidiar con el exceso de partes de cuerpos, que incluso llegaron a invadir su cocina debido a la falta de espacio en la morgue. Según contó al podcast Sing For Science, esa experiencia inspiró la canción “Dead Bodies Everywhere” de Korn, que aparece en el álbum “Follow The Leader” de 1998.

La transición de Davis del mundo de las ciencias mortuorias a la música ocurrió cuando recibió una llamada para hacer una audición para Korn. “Ahí fue donde todo cambió,” comentó en el programa Steve-O’s Wild Ride en 2020.

David Lee Roth

En contraste con el personaje anterior, la voz principal de Van Halen tenía una vocación alejada de lo siniestro. “Solía ser un asistente quirúrgico en el sur de Los Ángeles”, comentó Roth al New York Daily News en 2004.

David Lee Roth fue asistente quirúrgico en un hospital en el sur de Los Ángeles. (Créditos: Mediapunch/Shutterstock)

El artista comenzó a trabajar en un hospital tras egresar del instituto a principios de los años 70, lo que lo llevó a involucrarse en múltiples actividades relacionadas con la medicina de emergencia. En su familia había varios profesionales de la salud, por lo que no era extraño que tuviese interés en el rubro. Sin embargo, el destino lo llevaría fuera de las salas de operaciones para dedicarse al hard rock por varias décadas.

No obstante, a los 50 años, Roth decidió volver a trabajar en las ambulancias y completó un entrenamiento formal como paramédico.

Freddie Mercury

Freddie Mercury trabajó en el aeropuerto de Heathrow antes de ser el líder de Queen. (AP Photo/Marco Arndt)

Aunque su nombre está grabado en la historia como el líder de Queen, Freddie Mercury antes se ganaba la vida como manipulador de equipajes en el aeropuerto de Heathrow en Londres. En ese tiempo, conocido por su nombre de nacimiento (Farrokh Bulsara) se encargaba de distribuir y transportar las maletas de los pasajeros.

Además de ese empleo, Freddie también exploró su espíritu emprendedor con un puesto de ropa en el mercado de Kensington, junto a su futuro compañero de banda, Roger Taylor.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne trabajó en un matadero como carnicero antes de convertirse en el vocalista de Black Sabbath. (Créditos: Getty)

Del matadero al heavy metal: así fue la transición de Ozzy Osbourne, conocido por el apelativo de ‘Príncipe de las tinieblas’. En una entrevista con Classic Rock en el 2018, el vocalista de Black Sabbath recordó la época en la que era carnicero: “Llegábamos a las seis de la mañana y, dependiendo de la cantidad de ganado que había que matar, a veces podíamos estar de vuelta a casa tres o cuatro horas después”.

Aunque el trabajo era pesado y laborioso, el horario era mucho más corto que un empleo de oficina común. “Me gustaba el trabajo no porque matara animales, sino porque cuando terminabas, podías irte a casa. El dinero también era bueno”, explicó.

Debbie Harry

Debbie Harry trabajó como conejita de Playboy en un club exclusivo de Nueva York antes de fundar la banda Blondie. (Créditos: archivo)

En los años 60, cuando Debbie Harry se mudó a Nueva York, encontró una manera ingeniosa de financiar sus sueños trabajando como conejita de Playboy en el club más exclusivo de la Gran Manzana. Aunque el empleo podría considerarse controversial, para ella fue una manera de sustentarse mientras perseguía su pasión por la música.

En una entrevista con Radio 4, Harry reflexionó sobre ese periodo y mencionó que no se sentía incómoda con ello pues le gustaba disfrazarse. “Probablemente luego hice cosas más locas”, explicó, ”pero fue curioso porque nos cuidaron muy bien. Nos convertimos en artistas. Éramos importantes para ellos. Éramos importantes para el negocio”.

Debbie (originalmente llamada Angela Tremble) trabajó por nueve meses con el famoso traje de conejita. Años después, conocería al guitarrista Chris Stein con quien fundaría Blondie, la banda que la convirtió en una estrella.

Courtney Love

Courtney Love trabajó como stripper en clubes de Los Ángeles para financiar su banda, Hole. (Créditos: archivo)

Courtney Love, cantante y viuda de Kurt Cobain, financió los primeros pasos de su banda, Hole, con un empleo de stripper en diversos clubes de Los Ángeles. Lugares como Jumbo’s Clown Room, Nude, Nude, Nude! Century Lounge, y Seventh Veil se convirtieron en su fuente de ingresos para asegurar el avance de su proyecto musical. “Podía ganar 300 dólares en un día. Esa era nuestra economía stripper”, comentó Love en una entrevista con LA Weekly.

Las ganancias le permitían cubrir sus necesidades básicas y apoyar a su banda. “Por cada $5 que ganaba, le daba tres a [el guitarrista] Eric Erlandson, y así compramos nuestra furgoneta y nuestro equipo”, explicó. La estrategia permitió que Hole se sostuviera en la competitiva escena musical de Los Angeles.

Tom Morello

Tom Morello trabajó como bailarín exótico para despedidas de soltera antes de alcanzar la fama con Rage Against the Machine. (Créditos: Facebook/Tom Morello)

El reconocido guitarrista de Rage Against the Machine también tuvo un inicio poco convencional antes de alcanzar la fama en el mundo del rock. “Cuando me gradué de Harvard y me mudé a Hollywood, no lograba encontrar empleo”, escribió en una columna para NME en 2009. Para obtener dinero, recurrió a varios oficios eventuales, como el de bailarín exótico para despedidas de soltera.

En el texto, Morello reveló que animaba las fiestas con Brick House [de The Commodores] y se despojaba de sus prendas hasta quedar en ropa interior. “Todo lo que puedo decir es ¡gracias a Dios que todavía no existía YouTube! Se podía ganar un dinero decente haciendo ese trabajo. Uno hace lo que se puede”, comentó.