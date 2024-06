David Lynch regresa a la música: el cineasta de 78 años lanzará un nuevo álbum

David Lynch regresa a la música con una nueva pieza titulada "Sublime Eternal Love" en colaboración con Chrystabell. Créditos: YouTube/David Lynch Theater

El reconocido cineasta David Lynch y su musa y colaboradora habitual, Chrystabell, se unen nuevamente para lanzar un nuevo álbum titulado Cellophane Memories. Este proyecto discográfico, que se perfila como una obra introspectiva y llena de simbolismos, se lanzará el próximo 2 de agosto de 2024 a través del sello discográfico Sacred Bone Records.

La inspiración para este trabajo surgió de una experiencia onírica vivida por Lynch durante un paseo nocturno por un bosque. “Vi una luz brillante en las copas de los árboles”, relata el director, “y esa luz se convirtió en el tono de la voz de Chrystabell, quien me reveló un secreto”.

El canal de YouTube de David Lynch publicó el videoclip de la canción “Sublime Eternal Love”. (Créditos: @DAVIDLYNCHTHEATER)

El primer sencillo se titula “Sublime Eternal Love”, y ya está disponible en streaming, acompañado de un videoclip dirigido por el propio creador de Twin Peaks. En la canción, la actriz y cantante hace gala de su voz cálida y recita: “Se cayó llorando, gritando, lloró, lloró por comprensión, y el ruido se convirtió en música”.

El video musical, por su parte, presenta a Chrystabell en tres versiones diferentes de sí misma, armonizando sus voces y creando una atmósfera envolvente.

Se creía que el nuevo proyecto de David Lynch sería una serie de televisión o película. (Créditos: Archivo)

Lynch y Chrystabell han lanzado dos álbumes juntos, The Air Is on Fire en 2018 y This Is the World en 2021. También han trabajado juntos en el regreso de la popular serie de televisión Twin Peaks (tercera temporada) donde ella interpreta el papel de la agente Tammy Preston.

Cellophane Memories se proyecta como un viaje musical guiado por la visión creativa de dos artistas que se han convertido en referentes de la cultura underground. “Es como la música ambiental. No es que cree un estado de ánimo, sino que refleja el tuyo propio”, mencionó Chrystabell. A lo que Lynch añadió: “Este disco tiene muchas puertas que quedan abiertas para maravillarse, deambular y darse la vuelta”.

Chrystabell formó parte de la tercera temporada de "Twin Peaks", serie creada por David Lynch.

Lista de canciones de “Cellophane Memories”

1. “She Knew”

2. “The Sky Falls”

3. “You Know The Rest”

4. “So Much Love”

5. “Two Lovers Kiss”

6. “The Answers to the Questions”

7. “With Small Animals”

8. “Reflections in a Blade”

9. “Dance of Light”

10. “Sublime Eternal Love”

David Lynch fue nominado a un Oscar en la categoría de Mejor director por la película "El hombre elefante". (Créditos: Silver Screen Collection/Getty Images)

El otro proyecto de David Lynch

Paralelamente, el cineasta trabaja en buscar patrocinadores para su nueva película animada, Snootworld. Lynch comenzó a trabajar en el guion hace dos décadas junto a Caroline Thompson, ex colaboradora de Tim Burton que escribió los guiones de El Extraño Mundo de Jack, El joven manos de tijeras y La familia Addams (1991).

“Recientemente pensé que alguien podría estar interesado en este proyecto, así que lo presenté a Netflix en los últimos meses, pero fue rechazado”, reveló Lynch en una entrevista con Deadline.

Además de director de cine, músico y actor, David Lynch es un escritor y guionista que redactó un ensayo sobre su proceso creativo titulado "Atrapa el pez dorado".

Él explicó que para los ejecutivos de la plataforma, Snootworld era “una historia algo anticuada” ya que la animación actual “se enfoca más en bromas superficiales”. “Los cuentos de hadas tradicionales se consideran anticuados: aparentemente a la gente no le interesan. Ahora el mundo es diferente y es más fácil recibir un no que un sí”, agregó.

La historia original se centra en los Snoots, pequeñas criaturas que, al cumplir ocho años, pasan por una transición ritual en la que se vuelven aún más pequeñas durante un año y deben ser enviadas lejos por su seguridad. Este periodo se complica para el protagonista, quien desaparece y su familia no puede encontrarlo, adentrándolo en un “mundo loco y magnífico”.

Lynch no está seguro de cuándo comenzó en los Snoots, “pero al inicio los dibujaba y luego comenzó a surgir una historia. Me reuní con Caroline y trabajamos en el guion”. El cineasta aún no ha decidido si dirigirá el filme, además de producirlo y coescribirlo, pero la posibilidad sigue abierta.