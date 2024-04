La actriz Anna Paquin reapareció usando un bastón y abordó sus problemas de salud: “No ha sido fácil”

La actriz ganadora del Oscar confesó que los dos últimos años no han sido fáciles para ella. (Créditos: REUTERS/Monica Almeida)

Ganadora del Oscar a los 11 años, Anna Paquin tuvo una prominente carrera en el cine tras su brillante actuación como Mejor actriz de reparto en The Piano (1993). Formó parte de la franquicia cinematográfica de X-Men en el papel de Rogue y fue una de las estrellas principales de la serie True Blood. En la última década, trabajó únicamente en siete películas, incluida la que acaba de estrenar en Estados Unidos bajo el nombre de A Bit of Light.

A propósito de este lanzamiento, la aclamada actriz retornó a la alfombra roja, después de una pausa de más de un año. Su más reciente film está dirigido por Stephen Moyer, su esposo y compañero de reparto en True Blood. Paquin asistió al evento en el Crosby Street Hotel de Nueva York el pasado 3 de abril, utilizando un bastón que le ayuda a caminar debido a un problema de salud no revelado que ha enfrentado durante los últimos dos años.

Después de una pausa, Anna Paquin se lució en la alfombra roja utilizando un bastón por problemas de salud. (Photo by Theo Wargo/Getty Images)

“No ha sido fácil”, dijo a People la estrella neozelandesa de 41 años. Según reportó la revista, la condición médica le ha provocado también dificultades en el habla, aunque una fuente cercana expresó esperanzas sobre una recuperación completa.

Anna Paquin regresó al cine independiente

En la película, Anna Paquin interpreta a una madre en desgracia que, tras perder la custodia de sus hijos con su exesposo y la nueva pareja de este, se ve obligada a mudarse con su padre, personificado por Ray Winstone. El elenco de apoyo incluye a Youssef Kerkour, Pippa Bennett-Warner y Luca Hogan.

La estrella de 41 años brilló en su regreso al cine con la película "A Bit of Light", dirigida por su esposo Stephen Moyer. (Créditos: Theo Wargo/Getty Images)

Este largometraje representa un retorno a sus raíces para la artista de Hollywood, quien dijo: “Mi primer amor fue el cine independiente. Así es como entré en la industria del cine. Estaba trabajando con personas que se centraban en contar historias con integridad y verdad”.

Asimismo, habló con Page Six sobre el cambio en los tipos de roles que busca, prefiriendo aquellos que son “complejos y no tan agradables” después de años interpretando personajes infantiles y juveniles. “Llevo trabajando desde que era muy pequeña. Siempre he estado esperando a envejecer para hacer los trabajos de adulta de verdad”, compartió.

La carrera de Anna Paquin en el cine independiente comenzó con "The Piano", el film de Jane Campion estrenado en 1993. (Créditos: Jan Chapman Productions)

Y agregó: “No soy una veinteañera con problemas de veinteañera. Soy una mujer de 40 años con mucha vida a mis espaldas gracias a que empecé bastante joven”.

La relación profesional y personal entre Anna Paquin y Stephen Moyer propone un balance en A Bit of Light. De hecho, Paquin mencionó que Moyer es “su persona favorita con quien trabajar” y afirmó que su decisión de participar en el film se debió a su confianza en las habilidades directoriales de su esposo, más allá de cualquier sentimentalismo.

Anna Paquin contrajo matrimonio con Stephen Moyer en 2010 y ambos tienen dos hijas. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una proyección, bromeó sobre el casting, indicando de manera divertida que si Moyer hubiese considerado a otra para el papel principal, podrían haber tenido problemas: “Si hubiera un papel realmente bueno para una persona de 40 años y no me hubierais elegido a mí... Sólo lo digo, cariño”.

A Bit of Light se estrenó en cines de Estados Unidos el 5 de abril. Aún no está confirmado si la película llegará a América Latina.