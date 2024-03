“The Tortured Poets Department” de Taylor Swift: todo lo que se sabe sobre el nuevo álbum

En "The Tortured Poets Department", la cantante Taylor Swift explora la complejidad de los sentimientos y las relaciones a través de la música. (Créditos: Getty Images/Octavio Jones)

Durante la pasada gala de los Grammy 2024, Taylor Swift captó la atención mundial, en medio de su discurso de aceptación por el premio al Mejor álbum vocal pop por Midnights, al confirmar la llegada de The Tortured Poets Department, su undécimo álbum de estudio. Swift, quien a sus 34 años sumó su decimotercer Grammy, reveló que este proyecto llevaba dos años en secreto. Contrario a las expectativas, el anuncio no fue sobre la esperada regrabación de Reputation sino sobre este nuevo proyecto.

El título ha generado numerosas especulaciones. La conexión con la llamada “Tortured Man Club”, un grupo compartido por el exnovio de Taylor, Joe Alwyn, y el actor Paul Mescal, sugiere una posible referencia. Esto, junto a letra de “The Lakes” de Folklore, evidencia la influencia de las relaciones y experiencias personales de la cantante en su música, insinuando que este nuevo álbum podría ser otro testimonio lírico íntimo sobre la complejidad de los sentimientos y las relaciones.

"The Tortured Poets Department" en versión “The Albatross”. (Créditos: Taylor Swift)

Junto a Jack Antonoff y Florence + The Machine

Destaca la colaboración de Post Malone en “Fortnight” y de Florence + The Machine en “Florida!!!”, lo que advierte una mezcla de géneros y estilos. Además, el diario LA Times reportó en una pasada entrevista que Jack Antonoff es el productor del álbum. Antonoff, quien ha sido una figura clave en la industria musical, se ha asociado con la estrella pop en varios proyectos desde el lanzamiento de 1989, contribuyendo al sonido y desempeño de trabajos previos de Swift. Su rol involucrado en esta siguiente era promete una sinergia musical inigualable, considerando su historial de colaboraciones exitosas.

"The Tortured Poets Department" en versión “The Bolter”. (Créditos: Taylor Swift)

Las canciones de “The Tortured Poets Department”

El álbum, que será lanzado el 19 de abril de 2024, cuenta con 16 canciones y una pista adicional titulada “The Manuscript”.

“Fortnight”

“The Tortured Poets Department”

“My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

“Down Bad”

“So Long, London”

“But Daddy I Love Him”

“Fresh Out the Slammer”

“Florida!!!!”

“Guilty as Sin?”

“Who’s Afraid of Little Old Me?”

“I Can Fix Him (No Really I Can)”

“loml”

“I Can Do It With a Broken Heart”

“The Smallest Man Who Ever Lived”

“The Alchemy”

“Clara Bow”

“The Manuscript” (Bonus Track)

3 ediciones del nuevo álbum de Taylor Swift

Además del lanzamiento regular, Taylor Swift dio a conocer las diferentes ediciones especiales como “The Bolter”, “The Albatross” y “The Black Dog”, cada una con las 17 pistas y distintas presentaciones visuales. Fiel a su estilo, esta decisión creativa representa la necesidad de ofrecer una mirada más profunda en los temas líricos y conceptuales del álbum.

"The Tortured Poets Department" en versión “The Black Dog”. (Créditos: Taylor Swift)

“The Tortured Poets Department” fue un proceso terapéutico

“He estado trabajando en Tortured Poets desde justo después de entregar Midnights”, dijo la multipremiada artista durante un show de The Eras Tour en Tokio, Japón. “Entregas un álbum con meses de antelación para poder hacer vinilos, que son lo mejor. Así que empecé a trabajar en él inmediatamente después y he estado en eso unos dos años. Seguí trabajando durante toda la gira por Estados Unidos, y cuando estuvo perfecto, en mi opinión, cuando era lo suficientemente bueno para ustedes, lo terminé. Y estoy tan emocionada de que pronto podrán escucharlo; pronto podremos experimentarlo juntos”.

Posteriormente, a finales de febrero en Melbourne, Taylor anunció oficialmente la edición especial “The Bolter” y aprovechó la ocasión para revelar que el proceso creativo ha sido terapéutico: “Me recordó por qué componer canciones es algo que realmente me ayuda en la vida”, contó. “Nunca he tenido un álbum en el que necesitara escribir más que en Tortured Poets”. Incluso Travis Kelce, pareja de la cantante y jugador estrella de los Kansas City Chiefs, expresó su admiración por el disco tras haber escuchado un poco de este. “Estoy deseando que agite el mundo cuando por fin salga”, aseguró a Extra.