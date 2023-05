A pesar de anunciar su retiro, Elton John seguirá brindando shows

Elton John le dio esperanzas a sus fans de que tras su gira de despedida, podría brindar algunos shows (Foto: REUTERS/Jonathan Bachman)

Después de casi 60 años de trayectoria, 31 álbumes de estudio y millones de dólares en ganancias, Elton John anunció su retiro en el año 2018. Sin embargo, el extravagante músico no podía decirle adiós a los escenarios sin antes embarcarse en una gira de despedida, la cual culminará este 8 de julio en la Tele2 Arena de Estocolmo, Suecia.

La gira de Elton John se convirtió en la más lucrativa de la historia

Titulada Farewell Yellow Brick Road Tour, esta gira se ha convertido en la más lucrativa en la historia de la música, pues con 278 conciertos brindados para enero de 2023, ha conseguido recaudar 817,9 millones de dólares, superando los 776,4 millones de dólares de The Divide Tour de Ed Sheeran y los 736,4 millones de dólares del 360 Tour de U2. Según expertos, la gira se perfila para recaudar más de 1,000 millones de dólares.

La gira de despedida de Elton John se ha convertido en la que más dinero ha recaudado en toda la historia (Foto: Instagram/@eltonjohn)

Es así que uno de los artistas más prolíficos de todos los tiempos se despide de la manera más extraordinaria posible, sin embargo y contra todo pronóstico, esta gira de despedida no es el adiós definitivo de Elton John de los escenarios.

En una entrevista con el medio británico The Mirror, Elton John aseguró que no volvería a salir de gira, sin embargo, no descarta la idea de dar algunos shows aislados cada tanto tiempo.

Elton John no dirá adiós a los escenarios

“Puede haber alguno que otro espectáculo...”, declaró el interprete de Tiny Dancer en entrevista.

De hecho, el primero de estos shows ya ha sido anunciado; se trata de una presentación como parte de los Emmy 2023 que se llevarán a cabo el 18 de septiembre. El músico continuará con la promoción de Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, la cinta del último concierto que Elton John brindó en Estados Unidos el pasado 20 de noviembre de 2022.

El show fue nada menos que en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde en 1975, Elton dio uno de los shows más emblemáticos de su carrera con el icónico uniforme de los Dodgers cubierto de lentejuelas.

En entrevista para el medio Deadline, Elton John compartió lo importante que fue su último show en Estados Unidos y la razón de por qué decidió despedirse en el Dodger Stadium.

Elton John celebró uno de sus conciertos más incónicos en 1975 en el estadio de los Dodgers. En esta ocasión, usó su icónico uniforme de los Dodgers cubierto de lentejuelas (Foto: Elton John/Terry O'Neill)

“Pensé que sería maravilloso cerrar el círculo tocando en el Dodger Stadium como último concierto en Los Ángeles. No podría estar más contento de cómo ha salido todo. Hicimos tres programas y, obviamente, la última noche fue el programa en directo. Había tantas cámaras y tantas campanas y silbatos. No me di cuenta de nada, lo que fue un homenaje a la gente que lo organizó y que filmó, porque yo me concentré en lo que estaba haciendo. ... me pareció mágico. Por suerte, fue mágico”.

¿Cuál es el plan de Elton John después de la gira?

Si bien, el músico británico ya puso sobre la mesa la posibilidad de brindar algunos shows después de que su multimillonario tour termine, su mayor prioridad es dedicarse a su familia. “Hacer giras me resulta agotador y me aleja de mi familia y mis hijos”, aseguró Elton John para The Mirror, por lo que ahora se prepara para un nuevo viaje con su pareja David Furnish y sus hijos Zachary y Elijah a la Antártida, un destino que desde hace mucho tiempo, la familia ha querido visitar.

