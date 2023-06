Jennifer Aniston presumió sus canas y los fanáticos enloquecieron

Jennifer Aniston fue blanco de elogios por parte de sus fanáticos al lucir refrescante y natural con sus canas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Quizá uno de los temas que mayor tabú genera es cómo ocultamos el paso de los años. Una de las claves en ese sentido es cuando el cabello pierde su color natural y empieza a mostrar algunos hilos plateados conocidos como “canas”. Sin embargo, hay quienes prefieren mostrar su cabello al natural.

Es el caso de la actriz Jennifer Aniston, quien a través de una publicación en sus redes sociales reveló cómo las mantiene con un tono grisáceo que se confunde con el rubio de su cabello. Esto generó que se llenara de elogios de parte de sus fanáticos, al abrazar con total naturalidad estos hilos plateados.

Jennifer Aniston anunció el nuevo lanzamiento de su línea de productos para el cabello y recibió elogios por sus canas (@jenniferaniston/Instagram)

El verdadero motivo por el que Aniston no ocultó vez sus canas se debe al lanzamiento de un nuevo producto de su línea de cuidado capilar LolaVie. Según reveló la ex pareja de Brad Pitt, este producto está desarrollado para ser utilizado una vez a la semana, después del lavado del cabello.

“Con esto reducimos el quiebre y reparamos el aspecto dañado por uso de secadores y planchas, mientras protege contra nuevos daños”, aseguró la actriz de 54 años. Los fanáticos no tardaron en reaccionar a la publicación de Aniston y elogiaron el hecho de que no ocultara sus canas.

Cabe destacar que mientras entregaba las indicaciones de su nuevo producto, de fondo se escuchan algunos aplausos por la promoción que hace de su nuevo producto para las canas y dice: “Oh, gracias por los aplausos, estamos muy emocionados”.

Jennifer Aniston presumió sus canas en redes sociales y seguidores estallaron en elogios (@jenniferaniston/Intagram)

Algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación fueron: “Gracias por permitir que se vean las canas, qué refrescante”; “Oh, incluso con el cabello gris, se sigue viendo hermosa”; “Espero que lo mantenga así, natural, es mucho más atractiva”; “¡Absolutamente me gusta el color de sus canas y su estilo! Tan adorable”, entre otros tantos que elogiaron su naturalidad.

Su secreto para la eterna juventud

En una entrevista con E!, la actriz dijo que tiene una regla firme: “Sin teléfonos, sin correo electrónico, sin mensajes de texto y sin redes sociales. No mires nada de eso durante una buena hora, hora y media. Te recomiendo que lo hagas durante una semana”. Por ahí comienzan su rutina y sus máximos secretos.

Jennifer Aniston hace yoga

Y aunque pueda parecer increíble, lo cierto es que la recordada Rachel Green en Friends aseguró que de niña no disfrutó de comidas cargadas de azúcares, por lo que siempre en su mesa había cereales y todo tipo de cosas sanas para el desayuno. También reveló que su madre fue una apasionada por el cuidado y bienestar, por lo que desde muy joven la veía practicando yoga y ejercicios.

“Mi tipo de rebelión adolescente fue comer mala comida”, dijo. “De repente, estaba tomando lo que quería. ¡Estaba comiendo Fruity Pebbles (cereales)! Entonces comencé a notar un cambio tan significativo en la forma en que me sentía. Estaba exhausta, estaba de mal humor, mi piel estaba horrible, mi cuerpo cambió y simplemente no me gustó cómo me sentí”.

