Foo Fighters anunció que Josh Freese será el baterista de la banda durante la próxima gira

Ha pasado poco más de un año desde que Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters perdió la vida debido de una sobredosis en Bogotá, Colombia, a pocas horas de presentarse en el Festival Estéreo Picnic. Recientemente, la agrupación confirmó la integración de Josh Freese como baterista para las próximas fechas de su gira.

Los ganadores de un premio Grammy dieron a conocer la información a sus fanáticos durante una transmisión en vivo llamada Foo Fighters: Preparing Music for Concerts (Foo Fighter: preparando música para los conciertos), la cual fue emitida a través de la plataforma Veeps el domingo 21 de mayo de 2023.

A través de un video cargado con algo de comedia, Foo Fighters mostró la contratación del baterista de 50 años a sus fanáticos, luego de haber anunciado el lanzamiento de una nueva producción musical que llevará el nombre de But Here We Are, el cual está programado para presentarse oficialmente el 2 de junio de 2023.

En este sencillo la agrupación habla en principio de cómo vivieron la noticia de la muerte de Hawkins en Bogotá; un hecho que, en sus palabras, sucedió muy rápido. “Llegó en un instante / Vino de la nada / Sucedió tan rápido / Y luego se acabó”, dice la primera estrofa de la nueva canción de Foo Fighters.

En las imágenes se ve cómo los integrantes de la banda discuten por una situación, instantes previos a que el baterista de los Red Hot Chilli Peppers interviene para preguntar si alguno de los autos que se encuentra estacionado afuera obstaculizando el paso es uno de los suyos.

Otro de los personajes que apareció en la escena fue Tomy Lee, quien les lleva comida a los integrantes para intentar calmar los ánimos que ya estaban bastante alterados. Aunque se desconocía el motivo de la discusión (a modo de broma), en ese momento se integró Freese y les pregunta si ya es posible que comiencen a tocar juntos.

Finalmente, la agrupación accede a la petición de su nuevo integrante para dar inicio a la reproducción en vivo de su éxito de 2002 All My Life, y así fue como oficialmente confirmaron la presencia de Freese en las próximas presentaciones que tendrán los estadounidenses.

Cabe destacar que, Freese se ha desempeñado como mieembo permanente de The Vandals, y por décadas a tocado la batería en otras agrupaciones como Nine Inch Nails, Devo, A Perfect Circle y Guns N’ Roses. Desde 2003 también hace parte de las grabaciones de estudio de la banda The Offspring. Por ahora se desconoce si integrará oficialmente la banda o será una incorporación temporal.

La muerte de Hawkins hizo que la banda cancelara la gira por Sudamérica que recién comenzaba y pausó la carrera de los integrantes por un tiempo. Fanáticos alcanzaron a especular que la agrupación terminaría, pues ya se sabía lo mucho que le había costado a Grohl regresar a la música tras la muerte de su amigo Kurt Cobain y ahora Hawkins también se iba. Pero con algunos conciertos en homenaje al baterista, a finales de 2022 los Foo Fighters confirmaron que estaban trabajando en nueva música.

Causa de la muerte de Taylor Hwakins

Es de resaltar que, de acuerdo con las autoridades de Colombia, en el cuerpo del músico de 50 años se encontraron 10 tipos de sustancias psicoactivas. Inicialmente, el baterista fue atendido por especialistas de la salud luego de que él se quejara de un agudo dolor en el pecho.

“El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la ciudad recibió el reporte sobre un paciente con dolor en el pecho en un hotel ubicado al norte de la ciudad (...) la profesional en salud que atendió la emergencia indicó que realizó las respectivas maniobras de reanimación; sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido”, detalló la Alcaldía de Bogotá en un comunicado de prensa.

