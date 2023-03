El juicio a Gwyneth Paltrow dejó momentos que los memes no dejaron pasar

La actriz se encontraba en un viaje familiar cuando sucedió el altercado (Rick Bowmer/Pool via REUTERS)

El juicio contra Gwyneth Paltrow se ha vuelto tendencia en los últimos días debido a las extrañas condiciones en las cuales se ha desenvuelto. Y es que la actriz está siendo acusada por un incidente que ocurrió en 2016 mientras fue con su familia a un viaje para esquiar.

Las acusaciones en contra de la famosa surgieron después de que en dichas vacaciones, supuestamente la artista se estampara contra una persona que estaba esquiando y, tras la lesión, el denunciante terminara con cuatro costillas rotas y una lesión cerebral duradera.

Terry Sanderson demandó a la actriz por USD 300 mil y alegó que la famosa habría esquiado de forma “imprudente” y por ende habría sucedido el violento choque entre ambos. Además, puntualizó que presuntamente la artista de Shakespeare in love no le ofreció apoyo después de que sucedieron los hechos y tampoco le dejó ni su nombre o teléfono de contacto en caso de que necesitara ayuda.

Gwyneth Paltrow en la corte (Jeffrey D. Allred/Pool via REUTERS)

El juicio contra Paltrow comenzó el 21 de marzo y la famosa ha asegurado de forma contundente que ella no es responsable de las secuelas que sucedieron tras los hechos.

“Lo siento mucho por él, parece que ha tenido una vida muy difícil, pero yo no causé el accidente, entonces no puedo tener la culpa de lo que le haya pasado a él después”, dijo.

A pesar de lo seria que resulta la acusación en contra de Gwyneth Paltrow, usuarios en redes sociales y expertos en la cultura pop se han mostrado consternados por este juicio, pues incluso han llegado a señalar que pareciera ser una versión real de Legalmente Rubia.

Según lo que han considerado algunos tabloides internacionales, este juicio se ha tomado con un poco de humor, debido a que las acusaciones contra la celebridad podrían ser catalogadas como “menores”. Es decir, que no son señalamientos de supuesta violencia doméstica -como el caso de Amber Heard vs Johnny Depp- o de una presunta agresión sexual.

(Captura de pantalla/Twitter)

La actriz perdió medio día de esquí

En este sentido, algo que se volvió viral fueron unas declaraciones de Gwyneth, quien al ser cuestionada sobre las pérdidas que habría sufrido tras el accidente de esquí, ella dio una controversial opinión.

“Pues, perdimos medio día de esquí”, comentó en el estrado.

Esto causó polémica y usuarios en redes sociales no tardaron en tener opiniones encontradas sobre la respuesta que la artista dio, ya que algunos se la tomaron con gracia, pero muchos otros se indignaron por sus palabras.

(Captura de pantalla/Twitter)

“Esa es la mejor analogía que he puesto en mi cuaderno de comedia”. “Gwyneth Paltrow se presentó en la corte para otro día de tonterías”, son algunas de las menciones que aparecen en Twitter.

Las curiosas preguntas de la abogada de Terry Sanderson a Paltrow

Otros momentos cumbres del juicio fueron protagonizado por Kristin VanOrman, la abogada de Terry Sanderson. Y es que, la litigante generó ternura después de que bromeara sobre lo bonito que debía ser el traje de esquiar de la artista e incluso asegurara que “estaba muy celosa”.

Como si esto no fuera suficiente, en otra ocasión, VanOrman cuestionó a Paltrow sobre cuál era su estatura y también, sin mucho motivo aparente le preguntó a la artista si era una buena dadora de propinas en los establecimientos.

(Captura de pantalla/Twitter)

La técnica que ha utilizado la abogada del demandante ha causado mucho desconcierto, pues mientras algunas de las personas que han seguido el juicio afirmaron que esto puede ser una estrategia para que Paltrow confiese, otros no le han encontrado sentido a su enfoque.

Taylor Swift salió a relucir en el juicio

Entre los dimes y diretes que Gwyneth Paltrow ha protagonizado con la abogada de Terry Sanderson, se encuentra el instante en que VanOrman retomó que la famosa contrademandó por un dólar a su cliente.

Pero, para ahondar en su punto, la litigante no dudó en nombrar en varias ocasiones a Taylor Swift, quien en 2020 demandó un caso de acoso sexual y recibió un dólar como compensación.

“¿Aprendiste de eso a través de Taylor Swift porque ella pidió un dólar en daños simbólicos, ¿es así?”, preguntó la abogada de Sanderson.

Ante esto, Paltrow se limitó a asegurar que no tenía conocimiento de lo que la intérprete de éxitos como Shake it off o I knew were trouble había hecho.

Taylor Swift fue mencionada en el juicio (REUTERS/Mario Anzuoni)

Así, de forma inesperada y a modo de un polémico contraataque, VanOrman cuestionó a Gwyneth sobre si era amiga de Swift y ante la poca especificación en la respuesta de la artista, la abogada añadió: “¿Nunca le has dado a la Srta. Swift regalos personales e íntimos para Navidad?”.

Debido a que la situación parecía ir sin rumbo, el juez solicitó cambiar el eje de los cuestionamientos. Pero una vez más, estos hechos sumaron a que el juicio pareciera recién salido de una película al mero estilo hollywoodense.