El temor a deportaciones impulsa más remesas a El Salvador

En el año 2025, las amenazas de deportaciones masivas desde Estados Unidos influyeron directamente en el aumento de remesas enviadas a El Salvador, según datos recogidos por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). Más de la mitad de los consultados reconoció estar al tanto de este vínculo y un 77.1% manifestó un nivel elevado de preocupación ante el posible impacto en las familias salvadoreñas.

De acuerdo con cifras oficiales, las repatriaciones de salvadoreños desde Estados Unidos disminuyeron un 23.94% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Entre enero y junio de 2025, se registraron 5,551 retornos, frente a los 7,299 del año anterior. Esta tendencia descendente se reflejó también en el total de deportaciones desde otros países, mientras que desde México se observó un incremento de casi 31%.

A pesar de la reducción en el número de deportaciones, el temor a políticas migratorias más estrictas se tradujo en un aumento considerable del flujo de remesas. Según el Iudop, El Salvador recibió más de 8,200 millones de dólares en remesas hasta octubre de 2025, lo que representó un crecimiento del 18.2% respecto al año previo. Solo el 27.7% de la población conocía este dato, mientras que el 60.4% expresó mucha o algo de preocupación por la dependencia económica del país respecto a las remesas.

La encuesta del Iudop reflejó que el impacto de las políticas migratorias y la economía de remesas sigue siendo motivo de inquietud social. Mientras disminuyen las cifras de deportados, el temor ante nuevas restricciones y la posible afectación de las familias mantiene en alerta a una parte importante de la población salvadoreña.

Deportaciones de salvadoreños

Las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos alcanzaron 14,195 casos en 2024, superando las registradas en 2023, que totalizaron 13,357, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Durante los primeros cinco meses de 2025, el volumen de aprehensiones de ciudadanos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras en Estados Unidos y México se ubicó en 39,292, lo que representa una disminución del 86.5 % frente al mismo periodo de 2024, según datos oficiales citados por EFE.

Se estima que cada año más de 500,000 personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica intentan emigrar de forma irregular a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

El contexto de las deportaciones cobró notoriedad internacional por la colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador en materia de traslado y detención de migrantes. De acuerdo con información de UN News, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la situación de al menos 30 salvadoreños y cientos de venezolanos deportados bajo nuevas políticas, quienes fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en condiciones de aislamiento y sin acceso a asistencia legal ni contacto con sus familias.

La colaboración entre ambos gobiernos incluyó un acuerdo para transferir y recluir migrantes en cárceles salvadoreñas a cambio de compensaciones económicas, una medida que generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.