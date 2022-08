El 59% de las escuelas primarias tendrá al menos una hora más de clase por día en 2023

9.432 escuelas tendrán al menos una hora más de clase por día

La hora extra de clase avanza en buena parte del país. La medida anunciada por el Gobierno, que en principio encontró resistencia en las provincias, ahora sí parece generar adhesión. Un informe oficial al que accedió Infobae asegura que el 59% de las primarias públicas que hasta hace unos meses tenían jornada simple pasarán a contar con al menos 5 horas de clase por día entre lo que queda de 2022 y el inicio del próximo ciclo lectivo.

La idea del ministro de Educación, Jaime Perczyk, era que desde mayo las provincias empezaran a implementar la hora extra de clase. Después de dudas y cuestionamientos a la viabilidad de la propuesta, los ministros provinciales acordaron en el Consejo Federal respaldar la iniciativa. Hoy la mayoría de los distritos ya firmaron convenios con Nación o están en camino de hacerlo.

Según las cifras oficiales, en el país hay 18.053 primarias de gestión estatal. La gran mayoría -16.028- eran de jornada simple en 2020 de acuerdo al último Relevamiento Anual. De ese universo, 9.432 escuelas -el 59%- aumentarán su jornada escolar entre 2022 y 2023. La mayoría sumará una quinta hora de clases, pero también otras pasarán a ser de jornada completa.

En concreto, el Gobierno ya firmó 13 convenios con las provincias. Diez de ellas se comprometieron a que todas las escuelas de su territorio amplíen la jornada: Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego. Otras tres aumentarán las horas en solo algunas escuelas: Catamarca, Salta y Santa Fe.

En tanto, entre lo que queda de agosto y septiembre, Perczyk ya tiene en agenda seis convenios a firmar con la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. A excepción de Córdoba, en el resto de los distritos serán aplicaciones parciales.

El gobierno nacional financia el 80% de la extensión de la jornada. En principio estimaban una inversión de 18 mil millones de pesos, pero ya anticiparon que se elevará debido a la alta inflación y a la reapertura de las paritarias docentes. Con esa cifra, que se repartirá proporcionalmente entre las provincias, pagarán el 80% del plus salarial que percibirán los docentes por la hora extra. El otro 20% de la mejora de salario corre por cuenta de las jurisdicciones.

“Una hora más de clase por día garantiza un mínimo de 25 horas semanales para construir mayores pisos de igualdad en nuestras niñas y niños. Esta es una política impulsada por el gobierno nacional que además garantiza por los próximos cinco años el 80% de la inversión que requiere el aumento salarial a los docentes”, destacó Perczyk.

Con la extensión de la jornada, calculan en el Palacio Sarmiento, las primarias pasarían de tener 720 a 950 horas anuales de clase por año -equivalente a 38 días más de clase- lo que colocaría a la Argentina entre los países de mayor presencia escolar de la región. Esa hora se destinará a fortalecer las materias troncales: lengua y matemática, muy afectadas tras el cierre de las escuelas durante la pandemia.

El caso de la provincia de Buenos Aires, que aglutina el 40% de la matrícula nacional, es uno de los de mayor complejidad . El ministro Alberto Sileoni se encontró con una fuerte resistencia gremial a la medida que recién ahora comienza a destrabar. De hecho, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Joaquín de la Torre, presentó un proyecto de declaración en repudio a la presión ejercida por el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, a la Dirección General de Cultura y Educación para no adherir al convenio con Nación.

En la cartera educativa bonaerense informaron que hay distintos planes de extensión escolar que convergen. Por un lado, alrededor de 250 escuelas pasarían de jornada simple a completa. Por otro lado, 400 primarias tendrán una hora más de clase por día y hay otro grupo de colegios, alrededor de 800, con los que pretenden sumar jornadas los sábados.

“Estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación de la Nación para esa implementación, pero no como una imposición. Ya lo estamos trabajando en muchas comunidades que tienen actividades los sábados, actividades de refuerzo de los aprendizajes y actividades culturales o deportivas”, señalaron desde La Plata.

Por ahora, son cinco los distritos que no se sumaron a la iniciativa: la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Misiones, La Pampa y Neuquén. Si bien aún no hubo presentación formal, el gobierno porteño piensa en una propuesta alternativa debido a que el 60% de sus escuelas ya tiene ocho horas de clase: pretenden usar el dinero de Nación para convertir a jornada completa a otros 30 colegios. En las cuatro provincias restantes, por ahora por cuestiones de logística y rechazo sindical no hubo mayores avances.

