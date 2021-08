Las TIC y el periodismo: dos aliados para trabajar en el aula

Noelia Napp

Uno de los problemas que se le presenta a los docentes que dictan materias orientadas en comunicación es como hacer que los y las estudiantes se entusiasmen por la escritura periodística, cuando la estructura y organización con las que se les enseña a redactar no se condice con los formatos noticiosos que ellos y ellas consumen. La combinación de las TIC y el periodismo de soluciones podría ser una salida innovadora para resolver esta cuestión.

Tratar de explicar cómo se escribe una cabeza noticiosa utilizando los métodos de la prensa clásica, y despertar la curiosidad de un aula llena de centennial parece una tarea titánica. Según el informe Digital News Report (2020) del Reuters Institute de la Universidad de Oxford de Inglaterra: el 90% de los jóvenes en Argentina utiliza algún medio online para informarse, de los cuales el 78 % elige las redes sociales para el consumo de noticias. Este escenario nos obliga a los y las docentes a repensar nuestras estrategias didácticas-pedagógicas, y enseñarles a los y las estudiantes formatos periodísticos que les resulten más atractivos, que los conecte con la realidad y los haga sentirse protagonistas:

- Tomando decisiones sobre qué y cómo investigar,

- Eligiendo el modo en que desean comunicar

- Involucrándose más activamente con las problemáticas y soluciones de sus entornos más cercanos: escuela, familia, barrio, etc.

Vayamos por parte. ¿Qué es el periodismo de soluciones?

Con la irrupción de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), David Bornstein y Tina Rosenberg, periodistas del diario estadounidense New York Times desarrollaron en el año 2013, una nueva técnica periodística que tenía como fin añadir nuevas metodologías para redactar noticias que se adapten a los nuevos requerimientos de consumo.

El periodismo de soluciones combina la investigación y explica la problemática del caso o el hecho, aportando profundidad y soluciones. Según la periodista argentina Liza Gross, ex editora general del The Miami Herald, “el periodismo de soluciones no deja la cobertura solo en la descripción del problema, sino que cubre también qué iniciativas están en ejecución para resolverlo”. En ese sentido, agrega, no solo se “abordan temas pesados como violencia o problemas del sistema de salud” sino también “se pueden tratar algunos más sencillos como las basuras en las calles”.

En resumen:

- Se trata de motivar a la acción

- No importa el tamaño del problema

- Se investiga acerca de cómo se responde ante los problemas

Ahora volvamos al aula…

Te propongo una serie de estrategias y actividades para que puedas implementar con los y las estudiantes combinando la metodología del periodismo soluciones y las TIC:

- Hacer que puedan registrar algunas problemáticas de su entorno cercano: puede ser de la escuela, de su barrio, de la ciudad o la provincia en la que viven. Los murales digitales que fomentan el trabajo colaborativo, por ejemplo Padlet, son ideales para este tipo de tareas

- Elegir algunas de esas problemáticas e investigar qué posibles soluciones se están llevando a cabo, de esta manera logramos que los estudiantes se involucren, tomando partido y no quedándose solo en el rol de espectador-pasivo. En este paso sería ideal armar pequeñas salas virtuales en alguna plataforma o un grupo cerrado en alguna red social que funcione a modo de bitácora, donde los y las estudiantes puedan ir registrando todo lo que van relevando.

- Armar una publicación digital hipermedial con las notas que los y las estudiantes vayan produciendo. La plataforma Joomag permite crear publicaciones interactivas como revistas o diarios a los que se le puede insertar recursos multimediales, como videos, audios, links, emojis, memes, etc. También podés utilizar la aplicación Book Creator, que permite construir narrativas hipermediales.

La implementación de las TIC en educación nos permitió en los últimos años acortar la brecha generacional y ofrecer propuestas didácticas y pedagógicas que nos permitan interpelar o fomentar el pensamiento crítico compartiendo un “mismo lenguaje”

Para ir cerrando…

Teniendo en cuenta que los y las estudiantes se informan con menos de 120 caracteres de un tuit, 20 segundos de un Tik Tok y que mucha de su participación ciudadana la hacen adhiriendo a una denuncia o manifestación a través de un formulario virtual o compartiendo hashtags, es necesario repensar los contenidos curriculares de comunicación para acercarlos a esta realidad.

