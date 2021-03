La Wikipedia y la escuela: ¿dos posiciones irreconciliables?

La wikipedia es visitada diariamente por más de 500 millones de personas

Por qué Wikipedia es tan desafiante. Qué efectos tiene una enciclopedia libre. Quién valida —y cómo se valida— la creación del conocimiento. De qué hablamos cuando hablamos de Wikipedia.

El inconsciente colectivo construido por largos siglos de tradiciones culturales, sitúa al libro por encima de cualquier otro soporte en cuanto a la transmisión del conocimiento. Por eso, aún cuando la informática interviene desde hace más de tres décadas en la creación y difusión de saberes, se suele tener hacia este “nuevo” vehículo una cierta desconfianza. Si está en un libro debe ser así, decimos o pensamos, acostumbrados tal vez a cómo los “viejos” profesores nos remitían a la fuente para validar una respuesta.

Pero, si pensamos en la enciclopedia, ese artefacto que, como el Aleph de Borges, podía contener todo el universo, hay que señalar que, desde hace diez años, la Enciclopaedia Britannica, tal vez la de mayor prestigio mundial, ha dejado de publicarse en papel. De hecho, hace veinte años —o treinta, para continuar con el período referido más arriba— era impensable que en una casa no hubiera una enciclopedia o un diccionario. A veces, incluso, había más de un ejemplar. Hoy son pocos los que tienen estos grandes armatostes en la biblioteca. Pero no son para nada pocos los que consultan con frecuencia sus páginas (webs). A un click de distancia están el diccionario de la Real Academia, el tesauro de WordReference, la ya mencionada Enciclopaedia Britannica. Con un poco de amplitud podríamos incluso incluir en esta categoría al sitio Internet Movie DataBase (IMDB). Y, claro, cómo no referirse a Wikipedia, la enciclopedia libre y gratuita que crece continuamente.

"El conocimiento hereje", de Patricio Lorente (Paidós)

Unos días atrás, el equipo audiovisual de Ticmas publicó en su canal de YouTube un brillante informe con consejos para usar Wikipedia de manera responsable: desde cómo tomar un primer contacto con un objeto de estudios hasta cómo asegurarse el grado de validez de los artículos consultados. Y esto tiene que ver con una aprensión habitual que se da en las aulas: Wikipedia no es una fuente confiable, es la frase habitual que se escucha. Pero ¿es tan así?

Patricio Lorente es Secretario General de la Universidad Nacional de La Plata y autor del ensayo El conocimiento hereje. Una historia de Wikipedia (Paidós), en el que, a través de casos de estudio, ejemplos, debates con periodistas y anécdotas personales —fundó y presidió el capítulo argentino de Wikimedia—,desanda el largo y sinuoso camino que esta enciclopedia ha transitado desde su creación en 2001 hasta la actualidad.

Con más de 600 millones de visitas diarias y más de 50 millones de artículos disponibles en 300 lenguas, Wikipedia es la fuente de conocimiento más consultada en la historia de la humanidad. ¿Por qué entonces la sensación de desconfianza? Volvamos a las preguntas iniciales: por qué es tan desafiante, quién valida la creación del conocimiento, de qué hablamos cuando hablamos de Wikipedia.

A diferencia de otras enciclopedias, en las que cada entrada está respaldada por uno o varios especialistas en la disciplina, en Wikipedia son los usuarios —todos los usuarios: yo, que escribo esta reseña; usted, que la lee— pueden volverse editores de un texto, sin importar si la edición se limita a corregir un error tipográfico, a crear nuevos contenidos o a reescribir partes enteras de artículos ya creados. La eficacia, en este sentido, está dada por la autorregulación. ¿Funciona? Hace algunos años, tal como menciona Lorente en su libro, la revista Nature comparó cientos de artículos de Wikipedia y de la enciclopedia Británica: los expertos identificaron cuatro errores significativos en cada una.

Son pocas las situaciones en donde el contenido queda intervenido —“vandalizado” es la palabra que usa Lorente— y suele ser por un pequeño lapso. O bien otros usuarios acomodan el contenido o bien se detecta el cambio a través de bots y se trabaja para reescribirlo siguiendo la información verificable. Entonces, por qué tanta aprensión con Wikipedia, sobre todo en el aula. Puede que su fortaleza sea justamente su mayor debilidad: que todos los usuarios tengan la responsabilidad de editar significa que en última instancia nadie la tiene.

Lo cierto es que, aunque se prohíba —dice Lorente que hasta en la redacción de un diario se pusieron carteles indicando que no se usara—, Wikipedia es una herramienta que está y que va a usarse. Lo mejor que puede hacer un docente es reconocerla como tal. Desde aquí proponemos, además de buscar las buenas prácticas en el canal de YouTube de Ticmas, hacer un trabajo de comparación sobre cómo se presenta la información en los distintos idiomas.

Wikipedia tiene como norma ser “neutral” y eso impacta no solo en cómo se presenta el contenido sino en qué palabras se usan —hay pasajes del libro dedicado a esos debates que, aunque simples, no dejan de ser reveladores: mouse o ratón, papa o patata—. Pero ¿qué sucede cuando esa neutralidad afecta a dos naciones en conflicto? Wikipedia dice en su versión en español que las Islas Malvinas son objeto de un diferendo entre la Argentina y el Reino Unidos, mientras que la misma entrada en inglés las nombra como un territorio británico de ultramar. Ahí, en lugar de negar la Wikipedia, hay una oportunidad de abordar los contenidos y trabajar con los estudiantes destrezas como el pensamiento crítico, la comunicación, el pensamiento lógico, la perseverancia.

A veinte años de convivir con la mayor enciclopedia jamás imaginada —que incluye términos de todas las disciplinas y hasta de personajes de ficción— y que tiene, además, la invalorable característica de ser gratuita, el libro de Lorente es una buena puerta de acceso para pensar cómo la información —o, al menos, el acceso a la información— nos ha permitido reconfigurar nuestra relación con el mundo.

