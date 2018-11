En particular, el ejecutivo hizo foco en el cambio de tendencia de los últimos 6 años, tiempo en el que un asistente inteligente en los dispositivos –particularmente los celulares– pasó de ser una novedad a una incorporación básica para todos los modelos nuevos. El desafío más fuerte de cara al futuro del consumidor de IA no es lograr que los asistentes logren hacer más tareas, sino que la interacción sea más intuitiva de ambos lados, como coincidieron Kittlaus y Spike Jonze, director de la película Her, en un panel sobre el tema.