El precio internacional de la soja subió más de un 4% y cotizó por encima de los USD 560 la tonelada

Subió el precio internacional de la soja. (Fernando Calzada)

Hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó su informe de oferta y demanda mundial de granos, que de inmediato repercutió en el precio de los granos en el mercado de referencia de Chicago, especialmente en la soja que registró importantes subas.

El contrato con vencimiento en el presente mes de la oleaginosa registró un alza de un 4,06% o USD 22,23, y la tonelada cotizó a USD 569,46. El impacto del informe en las cotizaciones fue por las menores proyecciones en los niveles de stocks finales de poroto por menores volúmenes de producción, menor crushing y menor rendimiento esperado del cultivo, en momentos donde se acerca la cosecha y hay una situación compleja por la sequía que se está registrando a lo largo de la campaña. A todo esto se suman las proyecciones de menores exportaciones de soja por parte de los Estados Unidos de la mano de las disminuciones de las importantes que realiza China.

Por otro lado, subió el precio del maíz, cuyo contrato con vencimiento en este mes aumentó un 1,97% o USD 5,41 y la tonelada cotizó a USD 280,40, ante las proyecciones de menores stocks del cereal en los Estados Unidos y menores rendimientos por sequía y falta de lluvias en el cinturón maicero del mencionado país. Al respecto, las pérdidas en el rendimiento del cultivo fueron mayores a las esperadas, lo que tendió a presionar en última instancia la oferta y llevó las cotizaciones de los futuros al alza.

El saldo negativo de la jornada en el mercado internacional de granos, fue para el trigo. El contrato que vence este mes cayó un 1,41% o USD 4,41, y la tonelada se ubicó en USD 309,12, ya que el informe de oferta y demanda mundial de granos no reflejó cambios en los valores estimados respecto al mes anterior, y también hubo un impacto de las noticias de mayores producciones para las cosechas del Hemisferio norte; tanto de Rusia, como Ucrania y Canadá.

Juan José Bahillo.

Mientras tanto en la Argentina comenzó a transitar su segunda semana de vigencia, el denominado “dólar soja”. Se trata del mecanismo que lanzó el ministerio de Economía para acelerar las ventas de la última cosecha. Según informó ayer el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, la semana pasada se contabilizaron ventas por parte de los productores por 4,6 millones de toneladas y un ingreso de divisas de USD 2.000 millones. Fuentes de la exportación, precisaron a este medio que las ventas alcanzaron los 4,3 millones de toneladas y un aporte de divisas de USD 2.200.

“No hay prórroga”

En las últimas horas, Juan José Bahillo volvió a elegir su cuenta personal de twitter para opinar sobre el funcionamiento del “dólar soja”. En este caso, el funcionario señaló: “Tal como dijimos desde el primer día, el régimen cambiario adoptado este mes es transitorio y no se prorrogará. No alimentemos fake news que no aportan nada al trabajo que venimos realizando para el crecimiento de la economía y de los sectores productivos”:

La semana pasada en una entrevista exclusiva con Infobae el secretario de Agricultura aseguró que el “dólar soja” vence el 30 de septiembre y no habrá prorroga del mismo. También agregó que no se implementará un tipo de cambio diferencial para otras producciones, como las economías regionales.

No obstante esa definición, hoy se conoció una carta dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, de la Federación de Acopiadores en la que reclamó que se extienda el “dólar soja” hasta el próximo 31 de octubre, con el objetivo de “minimizar las distorsiones y evitar desequilibrios, en un contexto de una enorme presión de oferta, con una demanda que ajusta por precio”.

