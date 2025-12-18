Economía

La entidad que nuclea a los bancos públicos alertó que el pago de sueldos vía billeteras virtuales puede afectar al crédito y la liquidez

ABAPPRA cuestionó en el Senado el Artículo 35 de la reforma laboral y advirtió que habilitar el pago de haberes a través de billeteras digitales podría perjudicar la operatoria del sistema financiero

Guardar
Las billeteras digitales quedaron en
Las billeteras digitales quedaron en el centro del debate por la propuesta de habilitarlas como canal directo para el pago de salario (Imagen ilustrativa Infobae)

En el marco del debate por la modernización de las relaciones laborales en el Senado de la Nación, bancos públicos y privados expresaron su rechazo a la modificación del régimen de pago de salarios prevista en el Artículo 35 del proyecto de reforma laboral. La posición fue expuesta por Marcelo Mazzón, titular de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), durante su presentación en el Plenario de Trabajo y Presupuesto, donde advirtió que la habilitación de billeteras virtuales como canal directo para el pago de haberes implicaría una pérdida de seguridad para los usuarios y una mayor inestabilidad para el sistema financiero.

ABAPPRA representa a bancos provinciales, regionales, municipales, cooperativos y privados del interior del país. En este sentido, es importante recordar que en abril de este año el Banco Nación decidió dejar de formar parte de la entidad. Voceros del Nación difundieron la decisión por aquel entonces, pero se negaron a brindar cualquier información sobre las razones que la motivaron.

Aún así, ABAPPRA mantiene la representación de más de una decena de bancos. Según explicó Mazzón ante los legisladores, la entidad considera que la redacción del artículo en discusión introduce riesgos que afectan tanto la liquidez del sistema como la capacidad de otorgar crédito productivo. “No creemos un nuevo cisne negro”, sostuvo al presentar la postura de la asociación, en referencia a posibles eventos disruptivos para la economía.

Seguridad de las cuentas sueldo y respaldo bancario

Durante su exposición, Mazzón señaló que el sistema de cuentas sueldo bancarias funciona desde hace más de tres décadas y que actualmente ofrece condiciones que, según afirmó, no están garantizadas en otros esquemas. “Las cuentas sueldos bancarias son 100% gratuitas, cien por ciento seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus recursos”, indicó. En ese sentido, remarcó que los depósitos en bancos cuentan con encajes, con el seguro de depósitos SEDESA y con el respaldo del Banco Central como prestamista de última instancia.

El titular de ABAPPRA también mencionó la existencia de mecanismos adicionales de liquidez para el sistema bancario. “Cuando hay problemas de liquidez está el sistema Siopel, que a los bancos nos permite tener la liquidez que necesitan todas nuestras redes de sucursales para beneficio de nuestros usuarios”, explicó. A eso sumó el cumplimiento de estándares internacionales. “Estamos hablando de Basilea, de Basilea Plus. No es autorregulación ni estándares autoimpuestos”, afirmó, al comparar ese marco con el funcionamiento de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras digitales.

La logística de transporte de
La logística de transporte de efectivo implica recorridos de miles de kilómetros para abastecer sucursales y cajeros, una operatoria que los bancos advierten podría verse afectada (Reuters)

Según Mazzón, la discusión no pasa por limitar el uso de herramientas digitales, ya que sostuvo que los usuarios bancarios actualmente tienen plena libertad para transferir sus fondos a billeteras u otras plataformas. “Los usuarios bancarios tienen en la actualidad 100% de libertad para aplicar sus fondos a PSPs”, dijo. El cuestionamiento, aclaró, se centra en la obligatoriedad de canalizar el pago de salarios directamente a través de esas plataformas.

Impacto en el crédito y en el financiamiento de la economía

Desde la perspectiva de ABAPPRA, uno de los principales efectos de la modificación sería la reducción del ahorro captado por el sistema bancario. “Se va a destruir la materia prima del sistema financiero, que es la captación del ahorro, que luego se transforma en crédito productivo, crédito de consumo, estímulo a la creación de nuevos empleos o al financiamiento de exportaciones”, sostuvo Mazzón ante los senadores.

En ese punto, el directivo introdujo un dato vinculado a la relación entre crédito y actividad económica. “A principio de este año, en el primer trimestre, por cada punto que crecía el PBI, el crédito bancario lo apoyaba en cinco puntos adicionales”, señaló. Según explicó, esa capacidad surge del rol de los bancos en la transformación de plazos, condiciones y monedas para ofrecer financiamiento a empresas y consumidores.

Mazzón contrastó ese esquema con el funcionamiento de las billeteras digitales, que derivan los saldos a fondos comunes de inversión. “Los PSP lo que hacen con sus saldos a la vista es llevarlos a los fondos comunes de inversión, pero con la condicionalidad de que el encaje es del 100%”, explicó. De acuerdo con su exposición, esos fondos no pueden utilizarse para otorgar préstamos, lo que limitaría el financiamiento disponible para la economía real.

Gestión del efectivo y riesgos de inestabilidad

Otro de los ejes planteados fue la gestión del efectivo. El titular de ABAPPRA remarcó que la banca pública cumple un rol central en la provisión de dinero físico en todo el país. “Como tenemos una red muy profunda, históricamente construida en todas las ciudades y pueblos de cada rincón de nuestro país, hacemos el delivery del cash como un servicio público”, afirmó. Según detalló, los bancos transportan dinero para garantizar pagos de salarios, jubilaciones y el funcionamiento de los cajeros automáticos.

La disponibilidad de efectivo en
La disponibilidad de efectivo en cajeros automáticos fue uno de los puntos mencionados en el debate por los cambios en el pago de salarios.

En ese contexto, aportó cifras sobre los costos logísticos. “Transportar dinero desde Buenos Aires nos cuesta entre tres puntos y seis puntos, y nuestros camiones recorren en forma semanal hasta tres mil kilómetros”, indicó. De acuerdo con Mazzón, si los depósitos no permanecen en el sistema bancario, esa operatoria se volvería inviable, lo que podría afectar la disponibilidad de efectivo en distintas regiones del país.

Durante su presentación, el representante de los bancos también advirtió sobre escenarios de estrés financiero. Señaló que, ante una crisis de liquidez o eventuales problemas en los PSP, los usuarios podrían enfrentar dificultades para acceder a sus fondos. “Eso sería un posible corralito digital, el primero en el mundo”, alertó, al describir una situación en la que el dinero sería visible en forma digital pero no estaría disponible en la red de sucursales bancarias.

Finalmente, Mazzón vinculó la iniciativa con el desarrollo de la llamada “banca en la sombra”. Según expresó, la modificación del Artículo 35 podría acelerar el crecimiento del shadow banking, un fenómeno que, recordó, estuvo asociado a crisis financieras internacionales. “Es una banca que carece de la regulación estricta del Banco Central”, sostuvo.

Al cerrar su exposición, ABAPPRA solicitó formalmente a los legisladores que voten por la negativa el artículo en discusión. “El pedido es que no construyamos ese cisne negro que va a afectar al bienestar de nuestros usuarios bancarios y el préstamo para nuestras empresas”, concluyó Mazzón ante el Plenario de Trabajo y Presupuesto.

Temas Relacionados

BancosSalariosFintechCréditoLiquidezÚltimas noticiasBilleteras virtuales

Últimas Noticias

Jornada financiera: el dólar operó sin cambios y las acciones argentinas volaron en Wall Street

La divisa minorista se mantuvo en $1.475 y la mayorista en $1.451. Los papeles de empresas nacionales crecieron hasta 11% en el exterior y el indicador de JP Morgan aumentó dos puntos básicos

Jornada financiera: el dólar operó

Por el paro de controladores aéreos, ya hubo más de 40.000 pasajeros afectados

Las medidas de fuerza responden a una disputa gremial que continuará alterando los vuelos programados en lo que resta del mes

Por el paro de controladores

El superávit comercial fue de casi USD 2.500 millones en noviembre, el mayor registro del año

En el undécimo mes, volvió a registrar un saldo positivo en la balanza comercial. Los factores que lo explicaron y qué paso con las importaciones

El superávit comercial fue de

Las acciones argentinas treparon hasta 11% en el exterior tras la media sanción del Presupuesto

Los ADR experimentan alzas de dos dígitos en las bolsas de Estados Unidos luego de conocerse la aprobación del proyecto del oficialismo en Diputados

Las acciones argentinas treparon hasta

La desocupación cayó al 6,6% en el tercer trimestre, pero aún hay más de 1,4 millones de personas buscando trabajo

El índice de desempleo registró una mejora de 0,3 puntos porcentuales. También mejoró el empleo y repuntó la tasa de actividad

La desocupación cayó al 6,6%
DEPORTES
Revelaron el video del asesinato

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

El papá del Dibu Martínez contó detalles desconocidos de su hijo en el Mundial y mostró los tesoros de su museo: “Nadie lo conocía”

La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

TELESHOW
El parecido look de la

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Norte, el Estado

Corea del Norte, el Estado que aprendió a robar criptomonedas sin dejar rastro

Incertidumbre en Honduras: tras días de demoras, comenzó el escrutinio especial que definirá el ganador de las elecciones

La Universidad de Texas distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”

Funcionarios sirios, kurdos y estadounidenses intensifican las negociaciones para integrar a las SDF en el Estado sirio antes de fin de año