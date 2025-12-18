La entidad que nuclea a los bancos públicos alertó que el pago de sueldos vía billeteras virtuales puede afectar al crédito y la liquidez

Las billeteras digitales quedaron en el centro del debate por la propuesta de habilitarlas como canal directo para el pago de salario (Imagen ilustrativa Infobae)

En el marco del debate por la modernización de las relaciones laborales en el Senado de la Nación, bancos públicos y privados expresaron su rechazo a la modificación del régimen de pago de salarios prevista en el Artículo 35 del proyecto de reforma laboral. La posición fue expuesta por Marcelo Mazzón, titular de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), durante su presentación en el Plenario de Trabajo y Presupuesto, donde advirtió que la habilitación de billeteras virtuales como canal directo para el pago de haberes implicaría una pérdida de seguridad para los usuarios y una mayor inestabilidad para el sistema financiero.

ABAPPRA representa a bancos provinciales, regionales, municipales, cooperativos y privados del interior del país. En este sentido, es importante recordar que en abril de este año el Banco Nación decidió dejar de formar parte de la entidad. Voceros del Nación difundieron la decisión por aquel entonces, pero se negaron a brindar cualquier información sobre las razones que la motivaron.

Aún así, ABAPPRA mantiene la representación de más de una decena de bancos. Según explicó Mazzón ante los legisladores, la entidad considera que la redacción del artículo en discusión introduce riesgos que afectan tanto la liquidez del sistema como la capacidad de otorgar crédito productivo. “No creemos un nuevo cisne negro”, sostuvo al presentar la postura de la asociación, en referencia a posibles eventos disruptivos para la economía.

Seguridad de las cuentas sueldo y respaldo bancario

Durante su exposición, Mazzón señaló que el sistema de cuentas sueldo bancarias funciona desde hace más de tres décadas y que actualmente ofrece condiciones que, según afirmó, no están garantizadas en otros esquemas. “Las cuentas sueldos bancarias son 100% gratuitas, cien por ciento seguras y le dan al usuario bancario la plena disponibilidad de sus recursos”, indicó. En ese sentido, remarcó que los depósitos en bancos cuentan con encajes, con el seguro de depósitos SEDESA y con el respaldo del Banco Central como prestamista de última instancia.

El titular de ABAPPRA también mencionó la existencia de mecanismos adicionales de liquidez para el sistema bancario. “Cuando hay problemas de liquidez está el sistema Siopel, que a los bancos nos permite tener la liquidez que necesitan todas nuestras redes de sucursales para beneficio de nuestros usuarios”, explicó. A eso sumó el cumplimiento de estándares internacionales. “Estamos hablando de Basilea, de Basilea Plus. No es autorregulación ni estándares autoimpuestos”, afirmó, al comparar ese marco con el funcionamiento de los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras digitales.

La logística de transporte de efectivo implica recorridos de miles de kilómetros para abastecer sucursales y cajeros, una operatoria que los bancos advierten podría verse afectada (Reuters)

Según Mazzón, la discusión no pasa por limitar el uso de herramientas digitales, ya que sostuvo que los usuarios bancarios actualmente tienen plena libertad para transferir sus fondos a billeteras u otras plataformas. “Los usuarios bancarios tienen en la actualidad 100% de libertad para aplicar sus fondos a PSPs”, dijo. El cuestionamiento, aclaró, se centra en la obligatoriedad de canalizar el pago de salarios directamente a través de esas plataformas.

Impacto en el crédito y en el financiamiento de la economía

Desde la perspectiva de ABAPPRA, uno de los principales efectos de la modificación sería la reducción del ahorro captado por el sistema bancario. “Se va a destruir la materia prima del sistema financiero, que es la captación del ahorro, que luego se transforma en crédito productivo, crédito de consumo, estímulo a la creación de nuevos empleos o al financiamiento de exportaciones”, sostuvo Mazzón ante los senadores.

En ese punto, el directivo introdujo un dato vinculado a la relación entre crédito y actividad económica. “A principio de este año, en el primer trimestre, por cada punto que crecía el PBI, el crédito bancario lo apoyaba en cinco puntos adicionales”, señaló. Según explicó, esa capacidad surge del rol de los bancos en la transformación de plazos, condiciones y monedas para ofrecer financiamiento a empresas y consumidores.

Mazzón contrastó ese esquema con el funcionamiento de las billeteras digitales, que derivan los saldos a fondos comunes de inversión. “Los PSP lo que hacen con sus saldos a la vista es llevarlos a los fondos comunes de inversión, pero con la condicionalidad de que el encaje es del 100%”, explicó. De acuerdo con su exposición, esos fondos no pueden utilizarse para otorgar préstamos, lo que limitaría el financiamiento disponible para la economía real.

Gestión del efectivo y riesgos de inestabilidad

Otro de los ejes planteados fue la gestión del efectivo. El titular de ABAPPRA remarcó que la banca pública cumple un rol central en la provisión de dinero físico en todo el país. “Como tenemos una red muy profunda, históricamente construida en todas las ciudades y pueblos de cada rincón de nuestro país, hacemos el delivery del cash como un servicio público”, afirmó. Según detalló, los bancos transportan dinero para garantizar pagos de salarios, jubilaciones y el funcionamiento de los cajeros automáticos.

La disponibilidad de efectivo en cajeros automáticos fue uno de los puntos mencionados en el debate por los cambios en el pago de salarios.

En ese contexto, aportó cifras sobre los costos logísticos. “Transportar dinero desde Buenos Aires nos cuesta entre tres puntos y seis puntos, y nuestros camiones recorren en forma semanal hasta tres mil kilómetros”, indicó. De acuerdo con Mazzón, si los depósitos no permanecen en el sistema bancario, esa operatoria se volvería inviable, lo que podría afectar la disponibilidad de efectivo en distintas regiones del país.

Durante su presentación, el representante de los bancos también advirtió sobre escenarios de estrés financiero. Señaló que, ante una crisis de liquidez o eventuales problemas en los PSP, los usuarios podrían enfrentar dificultades para acceder a sus fondos. “Eso sería un posible corralito digital, el primero en el mundo”, alertó, al describir una situación en la que el dinero sería visible en forma digital pero no estaría disponible en la red de sucursales bancarias.

Finalmente, Mazzón vinculó la iniciativa con el desarrollo de la llamada “banca en la sombra”. Según expresó, la modificación del Artículo 35 podría acelerar el crecimiento del shadow banking, un fenómeno que, recordó, estuvo asociado a crisis financieras internacionales. “Es una banca que carece de la regulación estricta del Banco Central”, sostuvo.

Al cerrar su exposición, ABAPPRA solicitó formalmente a los legisladores que voten por la negativa el artículo en discusión. “El pedido es que no construyamos ese cisne negro que va a afectar al bienestar de nuestros usuarios bancarios y el préstamo para nuestras empresas”, concluyó Mazzón ante el Plenario de Trabajo y Presupuesto.