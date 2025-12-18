Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 18 de diciembre

Las personas beneficiarias acceden a haberes actualizados, asignaciones especiales y refuerzos extraordinarios, según el tipo de prestación y el calendario oficial de ANSES

La Asignación por Embarazo se
La Asignación por Embarazo se abona hoy a quienes tienen DNI terminado en 6, según el calendario oficial de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de diciembre, con aumentos y refuerzos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Este mes, los haberes incorporan un incremento del 2,34%, bonos extraordinarios y el pago del medio aguinaldo para los grupos alcanzados.

Quiénes cobran hoy, 18 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Perciben sus haberes los jubilados y pensionados cuyo monto supera el mínimo y cuyo documento finaliza en 2 (dos) o 3 (tres).

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Cobran los titulares con DNI terminados en 7 (siete).

Asignación por Embarazo

Perciben la prestación quienes tienen DNI finalizado en 6 (seis).

Asignación por Prenatal

El pago corresponde a quienes cuentan con DNI terminados en 6 (seis) y 7 (siete).

El pago de la Asignación
El pago de la Asignación por Prenatal corresponde hoy a titulares con DNI finalizados en 6 y 7, de acuerdo al cronograma de diciembre

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se paga desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero para todas las terminaciones de documento, por lo que quienes están en este rango también pueden acceder al cobro hoy.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento o adopción) se abonan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todos los titulares de estas asignaciones pueden cobrar entre el 9 de diciembre y el 12 de enero, sin importar la terminación del documento.

Los beneficiarios de la Asignación
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 7 cobran este 18 de diciembre

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% respecto del mes anterior, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado queda en $340.879,59, y el máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $272.703,67.

Durante este mes, los jubilados y titulares de la PUAM que cobran el haber mínimo acceden también a un bono de $70.000 y al medio aguinaldo. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,39, la máxima llega a $3.440.695,38 y la PUAM suma $479.055,51. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzan $238.615,71 y, adicionando el bono y aguinaldo, se eleva a $427.923,57. La Pensión Madre de 7 Hijos se ubica en $581.319,39. La base imponible mínima para aportes es de $114.808,17, mientras que la máxima asciende a $3.731.212,01.

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Las asignaciones familiares y universales suben un 2,34% este mes, con valores que dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica.

Las asignaciones familiares y universales
Las asignaciones familiares y universales suben un 2,34% en diciembre, con montos diferenciados según el Ingreso del Grupo Familiar y la zona

Para ingresos familiares de hasta $948.361, la Asignación por Hijo y Prenatal es de $61.252 (valor general), con diferencias por zona: Zona 1, $61.252; Zona 2, $132.075; Zona 3, $122.329; Zona 4, $132.075.

Para IGF entre $948.361,01 y $1.390.864, el valor general es de $41.316. Si el IGF está entre $1.390.864,01 y $1.605.800, la asignación es de $24.990. Para ingresos de $1.605.800,01 hasta $5.022.048, el valor es $12.892. Cuando algún integrante del grupo familiar percibe más de $2.511.024, la familia queda excluida.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga $122.471,72 por menor, aunque el monto transferido mensualmente es de $97.974, por la retención del 20% hasta la presentación de la libreta. La Asignación por Embarazo es de $122.467, con transferencia mensual de $97.974. Montos de asignaciones de pago único: nacimiento, $71.396; adopción, $426.877; matrimonio, $106.904.

La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797 según la zona, manteniéndose igual para hijos con discapacidad. Entre los complementos, la Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y hasta $108.062 para tres o más. El Complemento Leche 1000 Días suma $42.711 por cada menor de tres años.

Todos los pagos de diciembre se realizan según el cronograma oficial de ANSES, respetando la terminación de DNI y la modalidad prevista para cada prestación.

