ANSES: quiénes cobran hoy, 18 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de diciembre, con aumentos y refuerzos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Este mes, los haberes incorporan un incremento del 2,34%, bonos extraordinarios y el pago del medio aguinaldo para los grupos alcanzados.
Quiénes cobran hoy, 18 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Perciben sus haberes los jubilados y pensionados cuyo monto supera el mínimo y cuyo documento finaliza en 2 (dos) o 3 (tres).
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Cobran los titulares con DNI terminados en 7 (siete).
Asignación por Embarazo
Perciben la prestación quienes tienen DNI finalizado en 6 (seis).
Asignación por Prenatal
El pago corresponde a quienes cuentan con DNI terminados en 6 (seis) y 7 (siete).
Asignación por Maternidad
La Asignación por Maternidad se paga desde el 15 de diciembre hasta el 12 de enero para todas las terminaciones de documento, por lo que quienes están en este rango también pueden acceder al cobro hoy.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento o adopción) se abonan a todas las terminaciones de documento entre el 10 de diciembre y el 12 de enero.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todos los titulares de estas asignaciones pueden cobrar entre el 9 de diciembre y el 12 de enero, sin importar la terminación del documento.
De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025
En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentan un 2,34% respecto del mes anterior, en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor de octubre. El haber mínimo garantizado queda en $340.879,59, y el máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $272.703,67.
Durante este mes, los jubilados y titulares de la PUAM que cobran el haber mínimo acceden también a un bono de $70.000 y al medio aguinaldo. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,39, la máxima llega a $3.440.695,38 y la PUAM suma $479.055,51. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzan $238.615,71 y, adicionando el bono y aguinaldo, se eleva a $427.923,57. La Pensión Madre de 7 Hijos se ubica en $581.319,39. La base imponible mínima para aportes es de $114.808,17, mientras que la máxima asciende a $3.731.212,01.
De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025
Las asignaciones familiares y universales suben un 2,34% este mes, con valores que dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y la zona geográfica.
Para ingresos familiares de hasta $948.361, la Asignación por Hijo y Prenatal es de $61.252 (valor general), con diferencias por zona: Zona 1, $61.252; Zona 2, $132.075; Zona 3, $122.329; Zona 4, $132.075.
Para IGF entre $948.361,01 y $1.390.864, el valor general es de $41.316. Si el IGF está entre $1.390.864,01 y $1.605.800, la asignación es de $24.990. Para ingresos de $1.605.800,01 hasta $5.022.048, el valor es $12.892. Cuando algún integrante del grupo familiar percibe más de $2.511.024, la familia queda excluida.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) paga $122.471,72 por menor, aunque el monto transferido mensualmente es de $97.974, por la retención del 20% hasta la presentación de la libreta. La Asignación por Embarazo es de $122.467, con transferencia mensual de $97.974. Montos de asignaciones de pago único: nacimiento, $71.396; adopción, $426.877; matrimonio, $106.904.
La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797 según la zona, manteniéndose igual para hijos con discapacidad. Entre los complementos, la Tarjeta Alimentar otorga $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y hasta $108.062 para tres o más. El Complemento Leche 1000 Días suma $42.711 por cada menor de tres años.
Todos los pagos de diciembre se realizan según el cronograma oficial de ANSES, respetando la terminación de DNI y la modalidad prevista para cada prestación.