Cautela en automotrices por la quita del “impuesto al lujo”: qué pasará si el Congreso no aprueba la ley este mes

Si bien la voluntad del Gobierno es eliminar este impuesto distorsivo, en el sector contemplan que pueda postergarse a 2026. Una marca ya adelantó su decisión de devolver el tributo a quienes compren autos en diciembre y enero

Aunque hay optimismo en que el proyecto de ley se apruebe, el sector automotor espera con cautela por la eliminación del impuesto al lujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento del proyecto de Ley de reforma laboral que ingresó al Congreso este jueves ha generado una gran expectativa en el sector automotor porque tiene incluidas, dentro de un capítulo específico, una serie de reformas tributarias e impositivas entre las cuales figura la eliminación del impuesto interno conocido como impuesto al lujo.

La noticia fue considerada como “muy positiva” por parte de fabricantes e importadores, quienes desde hace dos años vienen pidiendo al Gobierno la eliminación de impuestos distorsivos que solo encarecen los autos y frenan el crecimiento de ventas.

Sin embargo, existen dudas de que realmente pueda concretarse antes de fin de año. El cuestionamiento fue planteado por algunos diputados de la oposición, quienes argumentaron que las cuestiones tributarias deben entrar al Congreso por vía de la Cámara de Diputados y no de Senadores como se hizo. Pero más allá de esta cuestión jurídica, lo cierto es que los propios legisladores ya comentan que no llegarían con los tiempos para que la iniciativa esté aprobada antes de fin de año. Y si llegara a ocurrir que logra el aval del Senado, luego debe ir a Diputados. En el medio, están las fiestas, que caen a mitad de semana.

“Es una excelente noticia, pero vamos a ser cautos por el momento. Hay que ser medidos en generar expectativas que puedan no cumplirse y que lo único que van a generar es que se frenen las ventas porque la gente espere una baja de precios que finalmente no ocurra. Esto ya sucedió en enero de 2024, cuando recién asumía este Gobierno y se especuló con una eliminación del impuesto interno que nunca se concretó. Las ventas se paralizaron y hubo que adelantar la fecha de actualización de los montos mínimos de cada escala del impuesto para poder reactivar el mercado”, explicaron este viernes desde una automotriz.

Varios autos importados como los 4x4 off road de Ford, Jeep y Range Rover, los Lexus, Volvo, Mustang, y los premium alemanes, pagan el impuesto interno actualmente. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Si bien la mayoría de las marcas que fabrican en la Argentina comercializan autos que están por debajo de la escala 2 del impuesto al lujo, el portafolios de productos tiene modelos importados que sí lo pagan. Los vehículos que actualmente tributan este impuesto son aquellos que tienen precios superiores a los $103.000.000 o unos UDS 71.000.

Estos son los Ford Mustang V8, Mustang Mach-E y Bronco V6; los Jeep Wrangler y Grand Cherokee; los Toyota Crown y Land Cruiser; los Lexus NX, RX, GX, LX, ES y LS ; los Land Rover y Defender en toda su gama; los Volvo C40 y XC40, 60 y 90; los Alfa Romeo Giulia y Stelvio; y una porción importante de la gama de modelos de Mercedes-Benz, Audi y BMW.

Una de ellas, probablemente la más identificada con los autos de lujo, es Mercedes-Benz, que tiene 23 de los 30 modelos que comercializa en la Argentina a través de su representante oficial, Prestige Auto, alcanzados por la escala 2 del impuesto al lujo.

Daniel Herrero comunicó que Prestige Auto devolverá el impuesto al lujo a quienes compren autos en diciembre y enero, si se sanciona la ley en este período de tiempo

Este jueves, la empresa dio a conocer la decisión de devolver el importe correspondiente al impuesto interno a todos los clientes que adquieran un auto 0km durante diciembre y enero, a instancias de la eliminación definitiva de este impuesto que recarga con aproximadamente el 22% real el precio de los autos.

“El objetivo de avanzar en la eliminación de los impuestos internos en el sector automotriz es una medida positiva. Es clave que el proceso legislativo avance con previsibilidad y que el Gobierno acompañe esta transición para evitar que la expectativa de cambio afecte el ritmo de consumo”, dijo Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

“Desde nuestra empresa apoyamos esta iniciativa y confiamos en que una implementación ágil permitirá que sus beneficios se reflejen plenamente en el sector y en los consumidores. En este sentido, nosotros como política comercial vamos a devolver el valor de esos impuestos a todos los clientes que compren nuestros vehículos entre diciembre y enero, si la norma se establece hasta el 31 de enero”, señaló.

