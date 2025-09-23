Dólar hoy: en el Banco Nación baja a $1.375 para la venta

El precio del dólar mayorista cae poco antes del mediodía unos 58 pesos o 4,1%, a $1.350 para la venta. Se trata del nivel mínimo desde el 28 de agosto. El tipo de cambio oficial cerró el viernes de la semana pasada a un precio récord histórico de 1.475 pesos.
La cotización informal del dólar se pliega a la tendencia bajista que por segundo día se extiende a todos los segmentos del mercado. El billete informal baja 50 pesos o un 3,4%, a $1.425 para la venta.
Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos que son operados en simultáneo en la Bolsa doméstica y en Wall Street, operan con amplias caídas en un rango de 61 a 63 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos es operado ahora en los $1.374 (-4,4%), mientras que el dólar MEP alcanza los $1.367 (-4,3%).
La cotización mayorista del dólar desciende por segundo día sin necesidad de intervención oficial en el mercado. El tipo de cambio oficial alcanza ahora los $1.365, con un descenso de 43 pesos o un 3,1 por ciento.
El precio al público del dólar cae por segundo día. En el Banco Nación es ofrecido a $1.400 para la venta, con una baja de 30 pesos o un 2,1 por ciento. El viernes de la semana pasada el billete alcanzó un valor máximo nominal de 1.515 pesos.
El dólar minorista retrocedió 85 pesos o un 5,6%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El billete había alcanzado el viernes un máximo nominal de 1.515 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al púbico promedió $1.438,30 para la venta (baja de $85,45 o 5,6%) y $1.383,34 para la compra.
El anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent a través de un post de X anunciando un fuerte apoyo a la Argentina y la supresión temporal de retenciones al agro derrumbó al dólar y a los futuros del dólar. La caída de los fines de mes donde intervino el Banco Central le permitió contabilizar ganancias estimadas en casi $1 billón si se decide a ejecutarlas inmediatamente.
Las novedades financieros se sucedieron en el transcurso de pocas horas y el mercado reaccionó con una previsible euforia, dada la tensión observada en las últimas tres semanas y que sacudieron la confianza en el plan económico y el esquema cambiario.
En el momento más difícil el Gobierno logró sacar dos conejos de la galera y generó euforia en los mercados financieros. Entre la eliminación de retenciones al campo hasta el 31 de octubre y el respaldo explícito del Tesoro norteamericano, el dólar tuvo una fuerte caída al igual que el riesgo país, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron subas de hasta 25% en dólares.