Economía

Dólar hoy: en el Banco Nación baja a $1.375 para la venta

El precio del billete al público cae por segundo día. El dólar mayorista también baja sin necesidad de intervención oficial en el mercado

14:34 hsHoy

Se amplía la caída del dólar oficial

El precio del dólar mayorista cae poco antes del mediodía unos 58 pesos o 4,1%, a $1.350 para la venta. Se trata del nivel mínimo desde el 28 de agosto. El tipo de cambio oficial cerró el viernes de la semana pasada a un precio récord histórico de 1.475 pesos.

14:33 hsHoy

Retrocede el dólar blue

La cotización informal del dólar se pliega a la tendencia bajista que por segundo día se extiende a todos los segmentos del mercado. El billete informal baja 50 pesos o un 3,4%, a $1.425 para la venta.

14:22 hsHoy

Bajan los dólares financieros

Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos que son operados en simultáneo en la Bolsa doméstica y en Wall Street, operan con amplias caídas en un rango de 61 a 63 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos es operado ahora en los $1.374 (-4,4%), mientras que el dólar MEP alcanza los $1.367 (-4,3%).

14:11 hsHoy

The Wall Street Journal: “Si Milei quiere la ayuda de Estados Unidos, podría empezar por poner sobre la mesa la dolarización”

El prestigioso medio económico analizó la realidad de la Argentina en una nota de su Consejo Editorial, que puso el foco en los problemas estructurales que enfrenta el gobierno libertario para alcanzar la estabilidad económica

13:42 hsHoy

Cae el dólar mayorista

La cotización mayorista del dólar desciende por segundo día sin necesidad de intervención oficial en el mercado. El tipo de cambio oficial alcanza ahora los $1.365, con un descenso de 43 pesos o un 3,1 por ciento.

13:39 hsHoy

El dólar baja a $1.400 en el Banco Nación

El precio al público del dólar cae por segundo día. En el Banco Nación es ofrecido a $1.400 para la venta, con una baja de 30 pesos o un 2,1 por ciento. El viernes de la semana pasada el billete alcanzó un valor máximo nominal de 1.515 pesos.

13:03 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar minorista retrocedió 85 pesos o un 5,6%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El billete había alcanzado el viernes un máximo nominal de 1.515 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al púbico promedió $1.438,30 para la venta (baja de $85,45 o 5,6%) y $1.383,34 para la compra.

13:02 hsHoy

El Banco Central podría tener ganancias de casi 1 billón de pesos en dólar futuro por la caída del tipo de cambio

El drástico cambio en los mercados de ayer llegó tras el posteo de Scott Bessent y la baja de las retenciones, dos hechos que no fueron aislados sino coordinados con fines electorales y económicos

Luis Beldi

Por Luis Beldi

(Foto: Shutterstock)

El anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent a través de un post de X anunciando un fuerte apoyo a la Argentina y la supresión temporal de retenciones al agro derrumbó al dólar y a los futuros del dólar. La caída de los fines de mes donde intervino el Banco Central le permitió contabilizar ganancias estimadas en casi $1 billón si se decide a ejecutarlas inmediatamente.

13:02 hsHoy

El respaldo financiero de EEUU calmó al dólar, que se alejó del techo de la banda y cerró a $1.430

En el Banco Nación cayó 5% en las paridades bursátiles, casi un 9%. El BCRA no tuvo que vender divisas. Los bonos subieron hasta 24% y el riesgo país cayó 370 puntos. El S&P Merval avanzó 7,6% y los ADR en Wall Street escalaron hasta 24%

Juan Gasalla

Por Juan Gasalla

El dólar se estabilizó sin intervención oficial en el mercado.

Las novedades financieros se sucedieron en el transcurso de pocas horas y el mercado reaccionó con una previsible euforia, dada la tensión observada en las últimas tres semanas y que sacudieron la confianza en el plan económico y el esquema cambiario.

13:01 hsHoy

El Gobierno logró calmar a los mercados con dos señales fuertes que incrementaron la oferta de dólares

Se alejaron los temores de un default por el respaldo del Tesoro norteamericano y la baja de las retenciones a los agroexportadores. Gran expectativa por el viaje de Javier Milei a Nueva York que arranca hoy

Pablo Wende

Por Pablo Wende

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 17 de julio de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En el momento más difícil el Gobierno logró sacar dos conejos de la galera y generó euforia en los mercados financieros. Entre la eliminación de retenciones al campo hasta el 31 de octubre y el respaldo explícito del Tesoro norteamericano, el dólar tuvo una fuerte caída al igual que el riesgo país, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron subas de hasta 25% en dólares.

