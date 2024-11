“Making Argentina Great Again”: un evento de empresarios y emprendedores tech que apoyaron a Milei al mejor estilo Trump

Martín Migoya, CEO de Globant y presidente de Endeavor

“Making Argentina Great Again” (”Haciendo a la Argentina grande otra vez”), decían las gorras que portaban este martes por la noche los hermanos Iair y Ben Elsztain, hijos de Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, en el salón del Faena Art Center donde se realizó la Gala Anual de Endeavor.

La frase, una alusión al lema que impuso en 2016 Donald Trump durante su primera campaña presidencial, modificado cuando comenzó la gestión, sintetizó el clima del apoyo de empresarios y emprendedores presentes en el evento a la figura y también al programa de Javier Milei. Elsztain padre, a quien se lo vio muy cercano a Milei durante la campaña presidencial del año pasado, es el alma mater de Endeavor: en 1999 donó USD 250.000 que le había pedido neoyorquina Linda Rottenberg (presente anoche en la gala) para lanzar la entidad. Así nació, en Buenos Aires, la red que hoy tiene más de 2.000 emprendedores de alto impacto y 65 oficinas en todo el mundo.

Iair y Ben Elsztain ingresaron al Faena con sus propias gorras, y no se las sacaron en toda la noche. Repartieron muchas otras. Pierpaolo Barbieri, de Ualá, se llevó una de recuerdo, y se pudo ver a otros empresarios, como Gastón Parisier (BigBox) y Mariano Meyer (Newtopia), lucirlas entusiasmados.

El presidente Javier Milei, orador central del evento

Entusiasmo fue, sin dudas, una de las palabras más escuchadas de la noche. “Es un gran momento para ser emprendedor en la Argentina, van a pasar cosas buenas para todo el ecosistema. Estoy entusiasmando por todo lo que se está haciendo”, le dijo a este medio Eduardo Elsztain.

Encargado de dar el discurso de cierre, Milei se mantuvo fue fiel a su estilo: criticó a “la casta” y dio señales de que el Gobierno tiene decidió avanzar lo más rápido posible en su agenda desreguladora y promercado. “Yo no freno nunca, ante la duda acelero más”, avisó. No faltaron elogios a Luis Caputo, el ministro de Economía presente en la Gala, a quien volvió a definir como “el mejor ministro de Economía de la historia”.

Una de las señales que dio el mandatario y generó más aplausos en el auditorio fue la de que si continúa la baja de la inflación, el país podría salir del cepo cambiario en cinco meses. Se trata de un reclamo de los hombres que hacen negocios en el país y una de las incógnitas que mantienen los inversores.

Uno de los más buscados de la noche fue Alec Oxenford, quien ayer fue propuesto por el Milei como embajador en EEUU.

Alec Oxenford, empresario y designado embajador argentino en EEUU, junto a Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor

Oxenford no es emprendedor Endeavor, y en el pasado declaró no estar del todo cómodo con el modelo que propone la red. “No me consideran parte del establishment del emprendedurismo argentino ni del arte. A pesar de que soy un protagonista clarísimo. Eso sí, sentarnos a hablar pavadas y repartir cargos no me interesa nada. Cero. No me atrae en nada, no lo necesito, me aburre”, dijo años atrás. Igual, todo eso parece haber quedado en el olvido: no solo se lo suele ver en la Gala de Endeavor en los últimos años, donde evidentemente tiene amigos y muchas relaciones, sino que ayer se anunció que se sumará al directorio de la entidad. Anoche fue protagonista y el que más pedidos de selfies recibió. Hubo saludos efusivos con Barbieri (Ualá), Facundo Gómez Minujín (JP Morgan), Roberto Murchison (Murchison) y Pablo Larguía (SenseiNode), entre otros. En confianza, habló de la expectativa que tiene por el cargo y recibió cargadas por la elegante corbata azul que llevaba puesta. “Nunca te vi de corbata”, le dijo entre risas un empresario que lo conoce hace más de 25 años.

“Increíble nombramiento”, lo saludó Migoya desde el escenario. Además, el CEO de Globant y nuevo presidente de Endeavor se mostró alienado con el Gobierno en un discurso que reflejó el apoyo a lo que el empresario calificó como un proceso de ordenamiento macroeconómico: “Estados Unidos de repente mira para este lugar, nos copian, hacen cosas como las que estamos haciendo en la Argentina. Tenemos el talento que hay aquí hoy. Cientos y cientos de emprendedores que quieren comerse la cancha. Y tenemos una gestión de gobierno que por primera vez está haciendo cosas increíbles”.

Migoya hizo referencia a que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) del que se encargará el magnate y dueño de Tesla, Elon Musk, en este segundo mandato de Trump está inspirado en el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger.

Ben Elsztain (Appa), Mariano Meyer (Newtopia), Gastón Parisier (BigBox) y Ezequiel Herszage (IRSA)

El CEO del unicornio argentino Globant levantó aplausos generalizados cuando habló del dato de inflación de octubre (2,7%), felicitó a las autoridades por haber dejado de imprimir billetes y saludó la agenda oficial de libertad económica y desregulación. “Tenemos todo lo que necesitamos los emprendedores. Tenemos el arco quieto”, arengó (en muchas entrevistas, años antes, Migoya le pidió a las autoridades que no le movieran la cancha todo el tiempo al sector).

Luciano Nicora, miembro fundador de Endeavor y de Addventure Club Investor, resumió la sintonía que siente entre la agenda de Milei y la comunidad emprendedora. “Es como si hubiera tomado nuestras ideas. Predicamos la apertura y el progreso en base a la meritocracia, su presencia es un espaldarazo enorme”, dijo en diálogo con Infobae. “La simpatía con Musk es algo que nos pone orgullosos, porque se siente que comenzó a generarse una confianza a nivel global de que el país cambió”, añadió Nicora.

“Es un Milei parade”, resumió un empresario industrial que asiste todos los años al evento. “El mundo tech y sus emprendedores están a full con Javier. Se están haciendo grandes cambios, pero deben llegar a todos los sectores”, pidió en voz baja.

“Yo lo banco, habla de lo que venimos pidiendo hace año. ¿Cómo no darle una oportunidad”, se preguntó uno de los emprendedores Endeavor más jóvenes.

Los hermanos Elztain lucieron toda la noche sus gorras negras y blancas en alusión al icónico lema de Trump. Ben, además, llevó al Faena una bolsa con más gorras que contenían la misma frase, pero con un diseño diferente: las banderas de Estados Unidos y la Argentina en el frente, y del lado izquierdo, bordados, los nombres “Donald J. Trump” y “Javier Milei”.

Otra de las gorras que "coparon" el evento de Endeavor

Se trataba de obsequios para el Presidente argentino y la comitiva que viajará el jueves a Palm Beach, en donde se espera que Milei tenga un encuentro con Trump, luego de la conversación telefónica que mantuvieron este martes, y tal vez Musk antes de la cumbre internacional conservadora (Cpac).

Si bien no pudieron entregarlos por el caudal de gente que impedía llegar al líder libertario, esperaban enviarlos este miércoles a Casa Rosada. El presidente electo de los Estados Unidos asumirá el poder el 20 de enero próximo y en el Gobierno consideran que será un respaldo fundamental tanto para el programa económico como para la agenda libertaria.

En la gala estuvieron también presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el jefe del consejo de asesores del Presidente, Demian Reidel.

Entre los empresarios también se vio a Federico y Nicolás Braun (La Anónima), Martín Eurnekian (Corporación América), Horacio Marín (YPF), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Verónica Andreani (Andreani), Wanda Weigert (Globant Argentina) y Jaime Campos (AEA). Y a los emprendedores Endeavor, Eduardo Bastitta (Plaza Logística y asesor de Milei), Agustina Fainguersch (Meta), Martín Castelli (Blue Star Group), Nelson Duboscq (Digital House), Néstor Nocetti, Guibert Englebienne y Martín Umaran (cofundadores de Globant), Alejandro Larosa (Agrofy), Andy Freire (expresidente de Endeavor) y Patricio Jutard (Mural), entre otros.

La fintech Pomelo recibió el Premio al Emprendedor Endeavor del Año. Fundada en 2021 por Gastón Irigoyen, Hernán Corral y Juan Fantoni, se dedica a producir tecnología e infraestructura financiera para la emisión, procesamiento y gestión del negocio de tarjetas en la región. En tres años, levantó USD 103 millones de inversión y lanzó operaciones en 6 países. “Emprender en Latinoamérica es un desafío enorme que implica navegar en aguas turbulentas y enfrentar contextos inciertos todos los días, pero en definitiva hace que la oportunidad sea aún mayor”, dijo Gastón Irigoyen, CEO & Co-Founder de Pomelo.