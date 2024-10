Un informe privado advierte que si la economía crece en los próximos dos años, hay riesgos de colapso cambiario

“Si la economía creciese al ritmo que prevé el presupuesto 2025, habría un colapso de divisas entre 2025 y 2026", indican desde Celag Data (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/Illustration/File Photo/File Photo)

El Gobierno espera que en 2025, de acuerdo al proyecto de presupuesto, la economía repunte 5% luego de caer 3,8% este año. Pero un informe privado advierte que si se produce un crecimiento económico en los próximos dos años, hay riesgos de colapso cambiario, por lo que, bajo el actual modelo, la continuidad de la recesión sería la única salida para evitarlo.

A partir de una simulación de la demanda de dólares en función del tipo de cambio real y de diferentes escenarios de crecimiento económico, Celag Data aseguró que el modelo económico de Javier Milei no es compatible con el crecimiento.

“Si la economía creciese al ritmo que prevé el presupuesto 2025, habría un colapso de divisas entre 2025 y 2026 dependiendo del escenario. Si la economía se mantuviera estancada en 2025 y 2026, el riesgo mejora, pero no lo suficiente para que no exista un colapso por insuficiencia de divisas en 2025 o 2026. Si nos preguntamos qué ritmo de crecimiento es compatible con la estabilidad, la respuesta es que ninguno”, indicó el informe.

Según CP Consultora, faltarán USD 20.000 millones en la economía en 2025 (Foto: Shutterstock)

Desde Celag consideran que el actual Gobierno apostó por la política de la anemia económica. “A diferencia del ajuste fiscal, que se focaliza en los gastos e ingresos fiscales, la anemia económica tiene el propósito de debilitar sin discriminación a todas las actividades productivas”, afirman.

Ahora bien, tras la devaluación de diciembre, que según Celag, deprimió las importaciones lo suficiente como para generar divisas abundantes; y el ajuste al sector público, que permitiría generar el excedente fiscal para adquirir estas divisas, el estudio tomó el marco económico actual, caracterizado como una combinación de “apertura comercial con sesgo importador” y apreciación de la moneda respecto al dólar, y evaluó cuál sería el efecto de diferentes ritmos de crecimiento económico sobre las reservas internacionales disponibles en los próximos años.

Cabe destacar que para el próximo año otras consultoras privadas estiman que faltarán USD 20.000 millones en la economía, en un contexto en que se aproximan montos importantes de vencimientos de deuda, los precios internacionales de exportación están a la baja y podría aumentar la demanda de importaciones tanto por la quita del Impuesto PAIS y la apreciación del peso, como por algún grado de rebote de la actividad económica.

Celag, por su parte, estimó los niveles de las reservas internacionales para 2025 y 2026, en base al efecto del crecimiento económico sobre las importaciones y los pagos netos de las rentas de la inversión. Plantean 4 estimaciones con un escenario más optimista y otro más pesimista cada una:

Estimación 1

De esta manera, precisan que si la economía creciera 5% en 2025, el nivel de las reservas internacionales brutas alcanzaría los USD 23.700 millones en el escenario más optimista y alrededor de USD 10.400 en el más pesimista. En ambos escenarios, los montos son menores a las proyecciones para este año, las cuales esperan que las reservas del Banco Central finalicen en USD 26.000 millones.

Al finalizar 2026, si la economía creciera 5,5%, las reservas caerían a USD 4.700 millones en el escenario más optimista y USD 11.000 millones de acuerdo al menos optimista.

“Ambos resultados son imposibles de realizar e indican que la economía podría colapsar por insuficiencia de reservas internacionales, incluso antes de concluir 2025″, asegura el informe.

Estimación 2

En este contexto, el estudio plantea el interrogante si el modelo económico actual es compatible con el estancamiento, es decir, que el crecimiento del PBI en 2025 y en 2026 sea igual a 0.

En 2025 podrían acumularse unos USD 3.000 millones más que en 2024 bajo el escenario más optimista, pero unos USD 7.000 millones de reservas internacionales menos bajo el escenario más pesimista.

Estimaciones de los efectos del crecimiento o caída de la economía sobre el nivel de las reservas internacionales (Celag Data)

“El resultado no es ambiguo en 2026, ya que el nivel de reservas caería a USD 23.000 millones en el escenario pesimista y a apenas USD 11.000 millones en el menos optimista. Por lo tanto, esta estimación nos indica que la economía de Milei no solo no resiste el crecimiento, sino tampoco el estancamiento”, afirmó Celag.

Estimación 3

Por otro lado, Celag plantea cuál sería el mayor ritmo de crecimiento posible que permitiría que al menos en uno de los dos escenarios las reservas internacionales al finalizar cada año se ubiquen por encima de los USD 26.000 millones.

En 2025 sería posible lograr un crecimiento de 2,4%, y que las reservas se mantengan por encima de los USD 26.000 millones bajo el escenario optimista, pero, bajo el escenario pesimista, podrían caer a unos USD 17.000 millones.

Hacia 2026, solo con una economía cayendo al 6,9% las reservas se podrían mantener por encima de los USD 26.000 millones en el escenario optimista y en el pesimista, se ubicarían en USD 13.100.

“La economía podría tener un crecimiento modesto en 2025 pero a costa de comprometer grandes riesgos cambiarios y definitivamente no sería compatible con el crecimiento dos años seguidos”, señala el estudio.

Estimación 4

Por último, estiman que si la economía cayera 9% en 2025, las reservas internacionales podrían alcanzar los USD 40.000 millones en el escenario más optimista y los USD 26.300 millones en el más pesimista.

Para 2026, si la economía experimentara una caída del 1%, las reservas podría totalizar casi USD 46.200 millones en el escenario más optimista y USD 26.600 en el más pesimista.

“Es decir, la economía tendría que asumir otro año de un enorme sacrificio en 2025 y otro de decrecimiento moderado en 2026 para no correr riesgos cambiarios”, sostuvieron desde Celag.

En síntesis, según el estudio, la economía de Milei solo puede disminuir los riesgos de un colapso cambiario continuando con la estrategia de la anemia económica, pero de continuar con esta estrategia, aumentan los riesgos del colapso social y económico.

“Consideramos que, de no mediar cambios significativos en las políticas cambiarias, productivas, de precios y de comercio exterior, más temprano que tarde se avecina un colapso, originado por los efectos sociales de la depresión sin antecedentes si continúa la política de apertura comercial, apreciación cambiaria y precios monopólicos o, en caso de que haya algún repunte de económico, por la escasez de reservas internacionales”, concluyeron.