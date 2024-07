El Gobierno dará comienzo al blanqueo: cómo impactará en las reservas el ingreso de dólares por este plan

AFIP completará en las próximas horas la reglamentación del blanqueo de capitales (Shutterstock)

En las próximas horas comenzará una de las medidas del paquete fiscal que podría funcionar como única fuente en el corto plazo para sumar dólares. El Gobierno espera que el blanqueo de capitales aporte algo menos de USD 2.000 millones, aunque el impacto en las reservas será solo en la contabilidad bruta y esas divisas no estarán sujetas al esquema de compra desde el BCRA y posterior venta en el “contado con liqui” para esterilizar pesos.

Según explicaron fuentes oficiales a Infobae, este miércoles con la reglamentación daría comienzo oficial la operatoria de exteriorización de activos que permitirá, en una ventana de tiempo hasta abril del año que viene en tres etapas distintas con un impuesto por única vez creciente, blanquear ante el fisco un grupo amplio de activos no declarados tanto en el país como en el exterior. Desde mañana estaría disponible en AFIP el sistema adaptado para comenzar a ingresar declaraciones juradas. La primera fase del blanqueo se extenderá dos meses y medio hasta fines de septiembre.

Si bien el equipo económico evitó dar en público proyecciones puntuales sobre un resultado probable del blanqueo, en las conversaciones que sostuvieron el Ministerio de Economía y el Banco Central con el Fondo Monetario en la última revisión de metas trimestral apareció una cifra de referencia estimada, que el FMI prefirió no dar como segura en su perspectiva de aporte de recaudación adicional.

El Gobierno tiene, como escenario de base, una proyección en la que el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal de la Ley Bases, le aporte una recaudación de 0,3% del PBI. El Fondo decidió no incluir esa estimación del equipo económico dentro de su propio cuadro, posiblemente al considerar que no tiene elementos para anticipar si la exteriorización de activos sería o no exitosa, además de que fue elaborada antes de la aprobación final de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Florencia Misrahi, directora de la AFIP, y quien tendrá a su cargo la implementación del blanqueo de capitales

De todas formas, el número expuesto de un ingreso tributario equivalente a 0,3% del PBI, que puesto en otras cifras implicarían unos USD 1.900 millones, a valor del tipo de cambio administrado por el Banco Central 1,72 billones de pesos. Una particularidad de este blanqueo es que el pago de la multa debe ser realizado en dólares para los activos que se exterioricen en moneda extranjera. Una pregunta que deberá despejar la reglamentación final es cómo será el esquema para coparticipar lo recaudado por la multa, un cambio que fue introducido en el proyecto durante el debate en el Congreso.

Si ese número se cristalizara, la suma de recaudación adicional que le daría al Gobierno la Ley Bases más un grupo de medidas esperadas para el segundo semestre sería superior al 1% del PBI. Esto es así porque 0,38% del Producto estarían explicado por el paquete fiscal (la enorme mayoría por la reversión de la quita de Ganancias para 800 mil empleados) y otros 0,21% por mayor IVA ante subas de tarifas e impuesto PAIS para giro de dividendos.

El impuesto especial del blanqueo prevé un esquema de tasas progresivas de 5%, 10% y 15% que la AFIP cobraría a quien ingrese según la etapa de la exteriorización en que los contribuyentes se adhieran. El escalonamiento, siendo más barato cuanto antes se formalice, está planeado para empujar a un ingreso temprano.

El impacto en las reservas del ingreso de montos de dólares que se blanqueen eventualmente, por ejemplo en forma de depósitos bancarios -este lunes el Banco Central reglamentó cómo serán las cuentas especiales en las que deberán ser alojados esas divisas blanqueadas- será “indirecto”. El Banco Central no tendrá que realizar compras de esos dólares, por lo que no deberá emitir pesos.

Ese ingreso de divisas quedará fuera del esquema de esterilización de los pesos usados para la compra de reservas que comenzó este lunes. Las sumas exteriorizadas y depositadas en bancos sí engrosarían las reservas brutas por la vía de encajes bancarios.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la Comisión de Presupuesto. El Gobierno espera un ingreso tributario cercano a los USD 2.000 millones por el cobro del impuesto especial

Para la consultora 1816, el hecho de que la expectativa de ingreso por la multa sea de USD 2.000 millones implica una proyección oficial de blanqueo total por unos USD 40.000 millones -considerando el costo más bajo del impuesto especial, de 5%-, mucho menor que aquella exteriorización de 2016 y 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que blanqueó USD 116.800 millones de activos y recolectó USD 9.500 millones por la multa.

“La penalidad se paga en dólares (artículo 28 de la ley), así que no genera impacto en CCL pero sí en reservas. Lo que podría impactar en el CCL es el flujo por el régimen especial para adelantar pagos de Bienes Personales, que damos por hecho que aceptarán todos los grandes contribuyentes, dadas las condiciones favorables que ofrece el Gobierno. Con la reglamentación de este régimen sabremos si ese flujo lo veremos en agosto, en septiembre o en el último trimestre”, apuntó la consultora.

El CEO de SDC Asesores Tribuntario Sebastián Domínguez especificó, sobre la última reglamentación conocida que, “da precisiones sobre el destino de efectivo blanqueado para evitar el pago del impuesto del blanqueo”. “Una alternativa interesante que ofrece la ley es utilizar el dinero depositado para transferencias vinculadas a operaciones onerosas, debidamente documentadas según la legislación vigente”.

“Esto podrían incluir compras en la economía real, como inmuebles nuevos o usados, automóviles, electrodomésticos, etcétera. Si bien queda a cargo del Ministerio de Economía detallar el tipo de operaciones que serán admitidas, el decreto avanza en indicar que solamente se podría dar este destino sin pagar impuesto en el caso de bienes regularizados por un monto de hasta USD 100.000. Se podrán utilizar estos fondos antes del 30/09/2024 bajo ciertos requisitos”, planteó.