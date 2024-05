Cavallo recomendó al Gobierno comenzar a flexibilizar el cepo al dólar y dejar que funcione “un mercado libre”

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, expuso en el Congreso Anual del IAEF.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, recomendó al presidente Javier Milei comenzar a flexibilizar las restricciones cambiarias y avanzar en la creación de “un mercado libre para el dólar”. Eso implicaría, según explicó, eliminar el cepo para todas las operaciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales.

“Por el momento Milei ha postergado cosas que decía durante la campaña. A mí me sorprende que no hayan creado un mercado libre para el dólar. Eso significa eliminar el cepo para todas las transacciones monetarias y financieras y dejarlo exclusivamente para las transacciones comerciales”, apuntó Cavallo.

El ex ministro en el evento del IEAF.

Inmediatamente después, el ex ministro de Economía comentó cuál sería la ventaja de avanzar en ese camino: “A un mercado libre se podrían derivar todos los ingresos por exportaciones de servicios y no derivar ese 20% de las exportaciones de bienes a lo que hoy es el mercado contado con liquidación. Es mucho más razonable que para alimentar el mercado libre se utilicen ingresos por exportaciones que de otra manera muy probablemente lisa y llanamente se canalizarían por el mercado paralelo o se dejarían en el exterior, que utilizar divisas de las que se consigue con las exportaciones de bienes que en realidad son las divisas que mientras existan los controles de cambio, el Banco Central las puede comprar y acumular reservas”.

“Por eso sería muy bueno que en ese momento la tendencia del tipo de cambio en ese mercado libre sea a la apreciación, el BCRA puede atenuar la tendencia a la apreciación y contribuir a la estabilización del tipo de cambio, que es un aspecto muy importante”, detalló.

“Yo creo que extender la idea de la libertad en todos los ámbitos y en particular en el ámbito cambiario y monetario para que pueda haber una fluida intermediación financiera, no para financiar el déficit del Estado, que eso está muy bien lo que el Gobierno ha decidido y está implementando. No va a requerir para nada financiamiento monetario, ni siquiera de deuda, porque va a trabajar con déficit financiero cero, fundamentalmente para que haya financiamiento para las actividades del sector privado y para que puedan encararse proyectos que se necesitan en Argentina para abonar el crecimiento sostenido de la economía”, afirmó Cavallo.

“Lo importante es que el BCRA siga acumulando reservas no para intervenir sino para sentirse cómodo con una mayor liberación del mercado cambiario para luego unificarlo” (Domingo Cavallo)

Las declaraciones del economista se dieron en el marco de su exposición durante el 41° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza este martes en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Milei estará a cargo del discurso de cierre del evento, en medio de la discusión que tuvo lugar en las últimas semanas con Cavallo y otros economistas por el nivel del tipo de cambio. Antes hablará el ministro de Economía, Luis Caputo.

En cuanto a la inflación, Cavallo resaltó que la medición mensual que realiza su hijo arrojó en la última semana una variación de bienes del 3,5% mensual. “Es una baja muy significativa. Con la suspensión de los aumentos es probable que la tasa del Indec de mayo esté en esos niveles”, proyectó.

“Queda pendiente el ajuste de precios relativos de algunos sectores y, por otro lado, obviamente se van a ir ajustando los gastos como salario, seguridad social, salarios privados. Eso va a hacer que haya una cierta persistencia de la inflación. Pero creo que lo importante es que el BCRA siga acumulando reservas no para intervenir sino para sentirse cómodo con una mayor liberación del mercado cambiario para luego unificarlo. Yo creo que ahí se va a poder recurrir a algunos de los métodos con los cuales se puede darle un ataque final, es decir, lograr realmente que baje por debajo del 1% mensual y se ubique en un dígito a nivel anual, que es la meta que tendríamos que tener”, sostuvo el ex ministro de Economía.