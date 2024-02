El BCRA compró USD 75 millones en el mercado y ya acumuló un saldo de USD 500 millones en febrero

El BCRA compró divisas otra vez y subieron las reservas.

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista recortó fuerte este miércoles (unos USD 81 millones o 23,3% respecto del martes), a USD 265,4 millones, y si bien el Banco Central se alzó con compras por USD 75 millones, estas recortaron casi USD 100 millones frente a la rueda anterior. Se trató del monto de absorción más bajo desde el 8 de enero (USD 73 millones) si se exceptúan las ventas de USD 10 millones por la intervención cambiaria del 31 de enero.

El Banco Central anota un saldo comprador total de USD 6.672 millones desde el lunes 11 de diciembre, inclusive. En el primer tramo de febrero las compras del organismo alcanzan los 504 millones de dólares.

Por otra parte, las reservas internacionales del Banco Central experimentaron este miércoles un ascenso de USD 89 millones para quedar en los 26.481 millones de dólares. Hay que señalar que el martes los activos bruts cedieron casi USD 600 millones tras un pago pendiente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Las reservas del BCRA mejoran bajo la nueva administración nacional en USD 5.273 millones desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre. En el transcurso de febrero ceden 1.154 millones de dólares.

“El BCRA evitará una rápida apreciación del tipo de cambio real, aunque no se aclaró si acelerará el ritmo del crawling-peg o se realizará otro ajuste discreto en el corto plazo. Por otro lado, se planea eliminar el ‘Dólar Exportador’ para junio, y el impuesto PAIS -y toda retención a las importaciones- para fines de 2024. Además, se unificaría el mercado de cambios este año, de manera gradual”, indicó Invecq Consultora Económica en un informe.

“Con respecto a los dólares yo no sería tan optimista. Es cierto que el Banco Central ya compró más de 6 mil millones de dólares desde el inicio del nuevo gobierno, y que las reservas internacionales crecieron más de 4 mil millones de dólares. Todo esto es cierto pero las cosas hay que ponerlas en contexto. ¿Acá hubo un ingreso neto nuevo del FMI, algún ingreso del Tesoro Americano? No. Yo diría que la principal variable explicativa de las compras de dólares del Banco Central y del incremento de las reservas internacionales tienen que ver con la Comunicación A7917 que hace que se establezca una especie de puente de tres o cuatro meses en el cual se incrementa la deuda comercial de las importaciones. Eso permite ganar algunos dólares que explican la mayor parte de las compras que hizo el BCRA en estos más de 40 días. En lo que es el ingreso de dólares no sería tan optimista”, afirmó a FM Milenium el economista Carlos Pérez, director de Fundación Capital.

“Lo que se buscó inicialmente es un ajuste en el tipo de cambio muy importante, un ajuste fiscal también muy importante, se buscó también la reconciliación y volver a tener vivo el acuerdo con el FMI, se buscaron dólares y soporte político. Me parece que la relación con el Fondo está bien reencauzada”, agregó Carlos Pérez.

Los expertos de Consultatio Financial Services consideraron que “la publicación del staff report del FMI con la aprobación de la séptima revisión conocida esta semana es un documento extraordinariamente útil para calibrar expectativas respecto de los planes del Gobierno”, mientras que en el “frente cambiario se ratifica el carácter temporario de la política cambiaria actual y establece un objetivo de levantamiento de cepo hacia fin de año, aunque deja interrogantes sobre la hoja de ruta”.