Víctor Valle, CEO de Google Argentina: “Las personas usan mucho más inteligencia artificial de lo que creen, no se dan cuenta”

Fue el empleado número uno de Google en Argentina, tanto que él mismo hizo la primera compra de supermercado y librería cuando desembarcó en el país el gigante que fundaron Serguéi Brin y Larry Page hace 24 años y que hoy es casi omnipresente y vale 1,6 billones de dólares. Unos 17 años después, Víctor Valle se convirtió en el director general local de la empresa que es sinónimo de búsquedas en Internet y de negocios digitales.

“Es un sueño hecho realidad. Obviamente, cuando yo era chico Google no existía… de hecho, el 90% de los trabajos que hacemos no existían hace 20 años. Un día me llegó una búsqueda por LinkedIn y acá estamos. Es un viaje, una montaña rusa muy divertida. A mí me encantan las montañas rusas. Empecé y cobré mi sueldo a los tres meses porque tuve que abrir yo la cuenta bancaria”, asegura Valle entre risas en diálogo con Infobae.

Antes de ingresar a Google, Valle trabajó como Manager de Planificación de Negocios y Análisis en Kimberly-Clark, como CFO en Sony y ejerció roles de liderazgo en PwC y en Havas Group. En Google fue Managing Director de Customer Solutions en Hispanoamérica, CFO y Head of Mid-Market Sales.

“Siempre tuvimos una oficina y clientes que se destacaron por una adopción avanzada de los productos y pudimos ser faro de otros mercados”, resumió.

— Es la cabeza de una compañía multinacional que hace negocios en Argentina en otro momento económico complicado. ¿Cómo es hacer negocios en esta coyuntura?

— Estar en tecnología ya de por sí es muy complejo. Google siempre fue una empresa muy cambiante en cuanto a su producto. Nunca tuve esa sensación de estabilidad en el negocio, pero lo que sí fue estable en estos 17 años fue el foco en el usuario, algo que es un valor compartido dentro de la empresa. Nos enfocamos en que estén bien los clientes y nuestros socios, que nos puedan aprovechar al máximo y sacar el mayor fruto de nuestras herramientas. Después, el contexto puede ser mejor o peor, acá o en otros países, pero eso no nos distrae de lo importante.

— ¿Tiene que explicar en EEUU qué es lo que pasa en Argentina?

— La ventaja de ser una compañía centrada en innovación es que siempre tenés oídos listos para escuchar. Nos va bien en general en nuestra relación con la casa matriz, tanto cuando estaba en finanzas como ahora que estoy con todo el negocio. En ese sentido no fue un obstáculo.

— ¿Cuál es la foto del negocio de Google en Argentina hoy?

— Estamos contentos. Vemos innovación en todos los frentes, clientes de todos los tamaños e industrias que están creciendo muy bien. Hay una tendencia en las empresas por adaptar tecnología, por avanzar en su madurez digital. Eso es algo que también se siente en la demanda de servicios.

— ¿Cómo se refleja esa demanda y esa necesidad en un contexto que no es tan propicio para las inversiones?

— La ola digital es muy grande. Nuestro foco siempre es el largo plazo y por suerte vemos que también muchas empresas lo mantienen y no dejan de invertir. Argentina se destaca en la región en adopción de productos digitales. También dentro de Google vemos muchos casos de éxito locales. En estos 17 años nunca estuvo tranquilo, esa es la realidad. Pero cuando comencé sólo 1% de la publicidad pasaba por internet y hoy es el 42 por ciento. Después se sumó todo el negocio de la nube. Con lo cual la demanda siempre estuvo muy intensa. Con la pandemia la aceleración fue enorme y ahora estamos también con lo que quedó: empresas que despertaron a esta necesidad de estar conectadas con las audiencias a través del mundo digital. Esa tendencia continúa fuertemente.

— ¿Cómo vivieron la pandemia?

— Los tres meses entre abril y junio de 2020 fueron los que más trabajé desde que estoy en la compañía. Días muy largos con tres tipos de clientes: los que estaban totalmente subidos a la ola, los que estaban pivoteando y no sabían qué hacer, y los totalmente afectados. Hubo que generar servicios para esos tres segmentos y estar para ellos. En la parte interna, corrimos con la ventaja de ser digitales y estar muy acostumbrados a trabajar en forma remota. Google es una compañía que depende mucho de su cultura para que las cosas pasen. La innovación pide conexiones humanas presenciales y trabajamos mucho en mantener esa cultura.

— ¿Luego de la pandemia, la adopción de tecnología dejó un piso más alto? ¿Cómo están hoy esos clientes que estuvieron en problemas en ese momento?

— Dejó un piso mucho más alto y la inmensa mayoría de las empresas ya volvió. La industria que venía más rezagada era la de turismo y los servicios más presenciales, y ya están a full. En todos los sectores vemos buen crecimiento, pero hay tres que se destacan: turismo; finanzas, tanto en fintech como en grandes bancos; y retail, un sector al que la pandemia lo llevó al siguiente nivel. En Argentina tenemos un alto porcentaje de gente que compra online, un 62 por ciento. Y va a seguir creciendo. En el último Hot Sale, por ejemplo, hubo un crecimiento año contra año de unidades vendidas del 10%. Estamos en un momento bueno.

— Son un jugador muy fuerte en el mercado publicitario. ¿Cómo está ese segmento?

— Es un sector con crecimiento… En 2022 estuvo más o menos en línea con lo que fue el crecimiento de la inflación. O sea, fue una torta publicitaria que se mantuvo año contra año. Y este año se sostiene. Las empresas siguen apostando a digital como un medio eficiente para conectar con audiencias.

— ¿Cómo se divide el negocio de Google en Argentina?

— No muy diferente a lo que es a nivel global. Google es un 85% publicidad y el resto la nube y otros negocios. El negocio de la nube es más pequeño, pero crece a mayor ritmo. La publicidad sigue subiendo porque evoluciona también el producto, con mucha más adopción de inteligencia artificial.

“En el último Hot Sale, por ejemplo, hubo un crecimiento año contra año de unidades vendidas del 10%. Estamos en un momento bueno”

— El sector tech viene de pasar una fuerte crisis a nivel global. ¿Cómo atravesó Google ese contexto?

— La post pandemia llegó con mucha inversión a nivel global, sobre todo en gente. Y a finales del año pasado hubo un cambio abrupto de condiciones, con una suba de las tasas de interés que cambió muchísimo las perspectivas, sobre todo en mercados centrales. Y después la guerra con Ucrania. Tuvimos que re posicionarnos pensando en qué queríamos invertir y entonces hubo una especie de reenfoque estratégico a las áreas de más crecimiento. Fue un reajuste cíclico, cada tanto pasa.

— ¿Y en Argentina cómo se vivió?

— En Argentina nos impactó, lamentablemente. Tuvimos despidos al igual que en otras partes del mundo. Ya dimos vuelta la página y estamos de nuevo en modo crecimiento.

— ¿Cuáles son los planes para los próximos meses?

— Estamos con muchos lanzamientos. Argentina es un mercado prioritario para Google. Tenemos productos y queremos traerlos todos. Hace poco lanzamos la billetera digital y a fin de año vamos a inaugurar nuestro cable Firmina que va a conectar Estados Unidos con Argentina. Eso va a ser excelente la conectividad del país con un impacto en el PBI de más de 23.000 millones de dólares.

Víctor Valle en Infobae

— ¿Qué va a permitir ese cable?

— Que la información fluya por el cable directamente a Estados Unidos ydesde allí. Con menos latencia habrá mejor servicio para los usuarios. O sea, las búsquedas y los videos de YouTube serán más rápidos, van a funcionar mejor. Y se va a liberar tráfico de la red local, con lo que se amplía la capacidad de conectividad del país. El impacto en el PBI va a ser muy importante. Con la billetera digital, más que una estrategia puntual fintech es un posicionamiento de lo que es Google como asistente de las personas. En la billetera encontrás tarjetas de crédito para poder pagar con tecnología sin conexión, o contact less, y también pases de abordo del avión, tickets para espectáculos, cupones de descuentos, tarjetas de membresía. Es un servicio gratis.

— ¿Cuál es la visión desde Google de lo que está pasando con IA?

— Hay dos miradas. Una es la que está en los medios, lo que la persona común hoy ve como la oportunidad de IA. En Google estamos viviendo eso desde hace varios años. Ya en el 2017 nos definimos como una compañía de IA. Nuestro CEO, Sundar Pichai, en nuestro evento anual I/O que se hace en mayo de todos los años anunció que Google va a ser una compañía centrada primero en desarrollo de inteligencia artificial. Hoy lo que estamos viendo, la disrupción en el mercado, es resultado de ese foco. Estos modelos grandes de lenguaje, que es lo que está bastante más en la opinión pública, nació de experimentos que hizo Google. Con lo cual, no es una cosa nueva para nosotros. La IA es buena para básicamente tres cosas. Primero reconoce patrones muy fácilmente en un montón de información. Así, puede detectar enfermedades más rápido en un montón de fotos o si en un supermercado falta stock. Es muy buena para predecir; inundaciones, por ejemplo. Y a partir de un modelo de lenguaje y datos pre entrenados, tiene la capacidad de generar un contenido diferente en función a preguntas y relacionarse con las personas en un lenguaje natural. Eso es lo revolucionario, que la gente puede hablarle como le habla a un amigo a la computadora. Internamente estamos como siempre, con mucho trabajo y con muchas ganas de llevar a los usuarios y a nuestros socios de negocios estas soluciones. La gente usa mucho más IA de lo que cree: con mapas, Gmail, Google Drive y cuando hacen publicidad en Google. La usan mucho más de lo que creen, más de lo que se dan cuenta.

“Queremos que entre todos crezcamos con principios éticos que permitan que la IA se desarrolle de una forma que sea buena para los humanos”

— También se plantean algunas dudas, algunas advertencias que tienen que ver con el uso.

— Me parece buenísimo que se plantee la duda. Esto es como innovación por capas y se va acelerando. Hoy llegamos con la IA generativa a un diferente estadio. Primero fue internet, después fueron los móviles y ahora es esta nueva ola que es la IA generativa que va a generar una nueva etapa fuerte de innovación. Toda innovación trae preocupaciones, preguntas y debates en Estados Unidos, Europa y entre los jugadores de la industria. Queremos el debate entre empresas, gobiernos, la sociedad. Todos estamos dando nuestra opinión para ver hacia dónde queremos como sociedad llevar la IA, para que tenga un impacto fuerte y positivo en la humanidad. Es un momento bisagra.

— ¿Este boom se traduce también en negocios?

— Totalmente. Ya está en nuestros productos publicidad y otros. Acabamos de lanzar Bard en español. En Google queremos lograr este buen balance entre la responsabilidad que sabemos que tenemos y la audacia de la innovación. Lo lanzamos con todos los chequeos, controles y el criterio que era necesario. Las empresas quieren adoptar en sus procesos IA generativa y estamos con muchísimas consultas y demanda.

— ¿Para ayudar a qué, por ejemplo?

— En estos modelos de lenguaje que corren en la nube de Google cada empresa puede cargar su propia información de productos y servicios para que alimente, por ejemplo, un asistente para clientes automatizado que de respuestas de una forma mucho más eficaz y eficiente. También lo pueden usar para ver internamente sus procesos e información. Hay un montón de causas de uso que estamos viendo para realmente reimaginar y repensar todas las experiencias de usuario a futuro. Tiene mucho, mucho potencial.

— ¿A dónde va Google en los próximos 10 años?

— Es lejano ese rango para Google. Por un lado, me la imagino manteniendo sus principios. En tema de IA, por ejemplo. IA es una plantita que está creciendo, todavía es muy chiquita, pero va a ser mucho más grande y tiene que crecer en el terreno fértil de los principios. Queremos que entre todos crezcamos con principios éticos que permitan que la IA se desarrolle de una forma que sea buena para los humanos. Desde el lado de los negocios es algo que es difícil decir. Me parece que va a evolucionar el buscador. Van a evolucionar todos los productos de Google y más rápido que lento.

