Cuáles son las cinco razones que explican por qué subió el dólar libre a 408 pesos

Tras haber cerrado a 400 pesos la semana anterior, el dólar libre arrancó la semana con un salto a 408 pesos. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

La disparada del dólar libre a $408, muestra los costos colaterales del dólar soja y de la política. Estas fueron las 5 grandes causas de esta disparada del dólar libre:

-La emisión desde que se implantó la tercera etapa del dólar soja es hasta ahora de $182 mil millones. Ayer, cuando se compraron USD 153,9 millones y se vendieron USD 73 millones a importadores, la diferencia de comprar a $300 y revender a $216,38, obligó al Banco Central a emitir $6.868 millones.

-El dictamen de la Universidad de Buenos Aires que da vía libre para instrumentar el canje de los bonos del Fondo de Garantía de la Anses que puede terminar con una fuerte caída de la paridad de los títulos públicos.

-Hay sectores del campo que se abastecen en el mercado libre para eludir regulaciones en la compra de divisas.

-Las tasas de interés de los plazos fijos pasaron a ser negativas con el nuevo dato de la inflación y alientan a pasarse a dólares porque temen que este número inflacionario de más de 7% se repita en abril.

-El resultado de las elecciones provinciales del domingo influyó en los valores y en los precios del dólar futuro porque ven inevitable una devaluación. También los rumores de cambio de alianzas en la oposición aceleraron las coberturas en dólares.

Los dólares financieros también se negociaron bajo presión. Operaron un elevado monto de USD 224 millones. Según el trader Esteban Monte “el contado con liquidación llegó a $410 y el MEP acarició los $400, pero sobre el cierre la intervención oficial los bajó por la clara falta de divisas en el mercado y el creciente monto de pesos a los que hay que agregarles la emisión del dólar soja 3. La obsesión del Gobierno es que el MEP no perfore los $400 porque considera que podría poner una presión adicional a la inflación. Si bien hasta ahora lo contienen con intervenciones, los dólares pueden crecer a medida que nos acerquemos a las PASO”.

Al cierre, el MEP perdió $3,17 (-0,8%) a $395,45 después de haberse acercado a $400. El contado con liquidación aumentó $4,09 (+1%) a $408,97 pero llegó a cotizar a $410. En la plaza mayorista, el dólar subió $1,26 a $216,38 y marcó una desaceleración en el ritmo devaluatorio que amenazaba con superar 6,5% mensual.

Según Salvador Vitelli, analista financiero y experto en agronegocios, “las liquidaciones actuales de soja no están siendo significativas respecto al volumen que se esperaba y el mercado parece no verlo. No hay demasiado dinamismo porque hay diferencias importante entre lo que piden los productores y lo que ofrecen los exportadores. Algunos de ellos convalidaron precios en torno a los $101.000. No obstante, en el Mercado a Término se encontraban valores más altos que, aunque es soja de otra calidad, no deja de ser precio de referencia. La lógica está en que se vaya a liquidar todo lo que ya tenga precios en dólares fijados de antemano y se los tomen a $300. En el resto veo intención de quedarse expectantes, creen que pueden obtener algo más”.

“Por otra parte -agregó- dieron a conocer la nomenclatura de los productos regionales que se pueden exportar y quedó afuera el maíz, el trigo, girasol y el centeno y también la carne. Entró la industria vitivinícola, el maní, la olivícola. Es un listado extenso. Veremos como prosperan las liquidaciones. Son sectores que liquidan menos que el complejo soja. El año pasado la soja liquidó USD 33 mil millones y estos productos no alcanzaron los USD 6.000 millones”.

El problema es que no todos los dólares que compra la autoridad monetaria llegan a las reservas. Ayer, a pesar de la compra de USD 73 millones, las reservas bajaron $185 millones a USD 36.731 millones por pagos a organismos multilaterales, por baja de los encajes en dólares y por capital e intereses de un bono de la provincia de Tierra del Fuego.

Vitelli advirtió además sobre las curvas del dólar futuro: “Antes estaban comprimidas en un rango muy chico y ahora se está abriendo. Las posiciones cortas están operando con tasas implícitas más bajas que las posiciones largas. El mercado está buscando cobertura en posiciones cercanas a las PASO. Allí se ha formado una especie de campana porque están descontando que algún movimiento se puede dar entre agosto y setiembre”.

Los bonos de la deuda estuvieron calmos y el riesgo país quedó casi sin cambios en 2.405 puntos básicos. La Bolsa tuvo una buena rueda acompañando las moderadas subas de Nueva York. Los negocios sumaron $ 4.910, un volumen por encima de lo habitual. El S&P Merval, el índice de las acciones lideres, aumentó 1,92% en pesos y 1% en dólares.

Los negocios en ADRs -certificados de tenencias de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- fueron inferiores a los que se operaron en la renta variable local. El monto operado fue de $5.405 millones. Hubo un ligero predominio de las alzas, pero lo más destacado fue la suba de 10,6% de Corporación América.

Para hoy se espera otra rueda de presión sobre el dólar y también se aguarda el llamado a licitación por los bonos del Tesoro que este mes tienen que afrontar vencimientos superiores al billón de pesos.

