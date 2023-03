Dólares y sequía: baja expectativa de liquidación de divisas de los agroexportadores para marzo

Igual que el de soja, el cultivo de maíz quedó seriamente afectado por el clima y se prevé una reducción de 40% de la cosecha REUTERS/Miguel Lo Bianco

Los estragos de la sequía parecen no tener fin. Tras un bimestre con ingreso de divisas en niveles mínimos históricos, producto de las condiciones climáticas y también en parte del anticipo de liquidación en diciembre pasado para capturar la oportunidad que el “dólar soja 2″ ofreció a los exportadores del grano, marzo se encamina a marcar un nuevo hito. Lejos del récord que marcó el flujo de dólares en marzo del año pasado, este año, el trimestre cerrará con uno de los peores registros en décadas.

Es que, en lo que va del mes, se liquidaron apenas USD 99 millones, lo que equivale a un promedio diario de USD 33 millones y, si bien el mes recién se inicia, la perspectiva luce poco alentadora: no sólo ese promedio es 84% más bajo que en marzo del año pasado sino que también se ubica 62% debajo del promedio de las últimas dos décadas. La cifra es tan exigua que a este ritmo, este mes se registrará el ingreso más bajo de dólares para marzo de los últimos 20 años.

Precisamente, hay que remontarse a 2003 para encontrar un ingreso de dólares tan bajo proveniente de las exportaciones del campo, cuando la cifra se ubicó apenas por encima de los USD 50 millones. Es válido mencionar que también en 2020, el flujo de divisas del agro fue escuálido, ya que los exportadores también habían anticipado exportaciones para evitar la suba de retenciones que se sabía iba a imponer el gobierno entrante en diciembre de 2019. Incluso en ese contexto, ingresaron casi el doble de lo que pronostican los analistas del sector para este mes.

“Comparando marzo contra marzo de cada año, este 2023 viene siendo el peor en el promedio diario de liquidaciones desde 2003. Es una baja del 62% contra el promedio (desde esa fecha)”, apuntó el operador de granos y analista económico del Grupo Romano, Salvador Vitelli. “Van pocas ruedas hábiles de marzo pero lo cierto es que no hay elementos para proyectar una mejora en todo el mes. El promedio de principios de marzo está en línea con lo que fueron los últimos días de febrero y, a menos que aparezca alguna medida que modifique el escenario, no es de esperar que aumente esa cifra”, opinó el analista.

Fuente: Salvador Vitelli. Romano Group

De acuerdo a sus cálculos, para que las liquidaciones del mes se acerquen a la cifra promedio de los últimos 20 años, de unos USD 84 millones por día, el campo debería ingresar unos USD 1.850 millones en el total de las 22 jornadas hábiles. “Es completamente improbable, febrero quedó abajo de los USD 1.000 millones, es difícil que la tendencia cambie abruptamente, lo más probable es que veamos un febrero muy pobre en cuanto a la liquidación de exportaciones de oleaginosas y cereales”, anticipó Vitelli.

Estas cifras, en definitiva, están en línea con las previsiones que empeoran cada día respecto al impacto de la sequía. El Área de Agricultura de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), emitió un informe el fin de semana pasado en el que advirtió que entre el déficit hídrico y las heladas tempranas, se perderán hasta USD 20.000 millones en exportaciones del sector agropecuario.

Pero esa cifra no es definitiva. Por el momento, CREA proyectana cosecha total de soja de 31,2 millones de toneladas, un 38% menos que en la campaña anterior, y un aporte de divisas por las exportaciones que tendrá una caída de USD 11.731 millones, siempre y cuando no siga empeorando la calidad de los cultivos, lo que no puede descartarse dado la ola de calor sostenida en el tiempo.

Por el lado del maíz, la proyección de cosecha es de 38,6 millones de toneladas, un 30% menos que en el ciclo anterior, y caída de divisas por USD 5.198 millones. Y en el caso del trigo, la cosecha que calculó la entidad ascendió a los 12,1 millones de toneladas, lo que significó una caída de 37% respecto al año pasado, con una merma en términos de divisas por USD 2.693 millones. Es esa contracción lo que se ve reflejado en las cifras diarias de liquidación, que contrastan con los niveles récord del año pasado.

