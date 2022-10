Marcas argentinas en expansión: crecen las empresas nacionales que suman locales fuera del país

Havanna busca imponer su marca como referencia de dulce de leche en el mundo

Los argentinos que visitan, viven o trabajan en otras ciudad de América Latina y de Europa se cruzan cada vez más con locales de marcas que le resultan familiares: tienen su origen en emprendimientos locales que encararon el duro camino de “internacionalizarse” y crecer fuera del país.

Hay marcas reconocidas de gastronomía e indumentaria: Havanna, Todo Moda, La Cabrera, Freddo, Café Martínez, Tea Connection, Rapsodia, Prüne son solo algunos ejemplos; pero también de rubros menos visibles en los grandes centros comerciales como ProHygiene, que a través del modelo de franquicias ofrece sus productos de higiene profesional en 14 mercados. O Seccoplac, fabricante de placas antihumedad con concesiones en Brasil, Paraguay y Uruguay.

Según un relevamiento de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), las marcas argentinas de franquicias siguen fuertemente orientadas a desarrollar sus negocios en mercados externos. A finales de junio de 2022, se detectó que16 de las 44 marcas relevadas (36%) ya opera su modelo de negocios en otros países con 383 puntos de venta activos.

La mayoría tiene presencia en Paraguay (63% de los consultados), Chile (50%), Uruguay (44%), España (25%), Bolivia (13%), Brasil y Perú (13%). También, en menor medida, en México, Colombia y países de Centroamérica como Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Durante el primer semestre 2022, las marcas encuestadas abrieron 53 puntos de en el exterior, lo que significa un crecimiento del 10% en solo seis meses. Durante todo 2021, el crecimiento había sido del 9%, según los datos de la asociación.

Un local de Café Martínez en Paraguay listo para su inauguración

Pero hay números más alentadores: el 48% de las marcas planea la apertura de 133 puntos de venta nuevos en mercados fuera de Argentina en los próximos 12 meses. Los países vecinos lideran los planes de expansión pero también hay un 38% de las empresas que apuntan a España como mercado para expandirse.

“Siempre la exportación te permite diversificar el riesgo argentino. Si exportan productos fabricados en la Argentina se generan ingresos de divisas además”, contó a Infobae Ezequiel Salas, presidente de la AAMF. Según los datos de la asociación hay más de 130 marcas que exportan su modelo de negocio.

“En el relevamiento que hicimos, casi la mitad de las marcas planeaban aperturas fuera de la Argentina. El foco número uno es Uruguay y Paraguay es un destino super atractivo. Esos dos países y Chile son los destinos principales. Brasil es un mercado muy complejo y con una cultura diferente que el resto. Lo más destacable es la tendencia de recuperación que muestra el modelo, después del sopapo de la pandemia la recuperación es muy ágil y muy fuerte”, agregó.

Las líderes en expansión

Una de las marcas con más locales en el exterior es Havanna, que comenzó su expansión internacional hace casi 20 años, un “camino escabroso” según define Hernán Campagnoli, gerente de la red internacional de la empresa marplatense, que creció fuera de la Argentina a través del modelo de franquicias y hoy cuenta con 226 locales -de los cuales 186 están repartidos en distintas ciudades de Brasil-y el resto en Paraguay, Perú, Chile, Bolivia, España y Ecuador.

Brasil es el mercado donde lograron más éxito, antes de la pandemia llegaron a tener 170 locales y ahora retomaron el camino de expansión. ¿Por qué? “Nos adueñamos del dulce de leche como sabor para los brasileños, que comenzaron a probarlo en la Argentina. Es un país que tiene muchas ciudades por encima de los 2 millones de habitantes y buscamos llegar a todas”, explicó. En el mediano plazo, el objetivo es llegar a las 250 tiendas en el país vecino.

En la pospandemia cambiaron a un modelo de masterfranquicia, con un socio brasileño que otorga las franquicias. A diferencia de los que sucede en otros mercado, el franquiciado que abre un local en Brasil suele ser un pequeño comerciante que se pone al frente del local y no un gran inversionista. “En otros países eso no se da porque no tenés tanto volumen y un socio que ya está en el rubro abre varios locales”, dijo Campagnoli.

En España también cuentan con una master franquicia desde 2018, con un modelo similar al brasileño, pero la pandemia detuvo los planes que ahora fueron retomados. El directivo de Havanna remarcó que encontrar el modelo y el socio indicado y conocer al consumidor son las claves para crecer fuera de la Argentina, lo que en el caso de la empresa demandó años de pruebas y experiencia.

También se requiere un trabajo previo para posicionar la marca. Por eso, si bien todos los productos de la marca que se venden fuera del país son fabricados en Mar del Plata, los locales en el exterior incorporan algunos productos de cada mercado, para no ser tan ajenos a los gustos y hábitos de cada país. El plan de Havanna para los próximos años incluye retomar el negocio en Estados Unidos, donde tuvieron locales (en Florida) pero que cerraron en pandemia.

La empresa argentina con más locales en el exterior es el grupo Blue Star Group, que incluye las marcas Todo Moda e Isadora, con 570 locales fuera del país. “Pospandemia, luego de ordenar las cosas retomamos el plan de expansión, queremos completar presencia en todos los países de América Latina en una primera ola y Europa en una segunda ola. Son planes ordenados y concretos”, precisó Martín Castelli, presidente del grupo que fue fundado hace 27 años, sobre la base de una empresa familiar y produce sus artículos en la Argentina.

Uno de los locales de la marca de accesorios argentina Isadora en el merado de Brasil

“Somos una empresa familiar argentina que se puso el objetivo de ser la más relevante en el mundo en su especialidad. Lo que hicimos fue pensarnos globales desde el día uno. Al estar en muchos países, sube la vara de formar a los mejores profesionales y equipos. Lo malo de Argentina que son las repetidas crisis te genera gimnasia y capacidad de adaptación”, destacó Castelli.

Una de las claves para crecer, según el empresario: “No copiar la receta de Argentina para otros mercados”. Martín Castelli considera que en la Argentina hay mucho potencial y talento para que empresas familiares se lancen a la exportación de sus negocios, pero que “el día a día” les impide hacerlo.

“Es importante que ese talento salga de la operación diaria de la empresa, con un equipo profesional, y pueda estar más libre para tener una mirada más estratégica. La Argentina necesita mejores empresas. Los empresarios tienen la capacidad pero el ‘día a día’ se impone”, resumió Castelli.

Café Martínez es otra de las empresas que apostó por el modelo de franquicias para crecer en el exterior. Tienen 7 sucursales en Paraguay, dos en Bolivia y tres en Uruguay, además de dos tiendas en obra en Paraguay (una en Asunción y otra en Encarnación). Gabriel Bracamonte, director de desarrollo nacional e internacional en la empresa contó a Infobae que uno de los principales pros de su expansión es el desarrollo de la economía local al generar nuevos puestos de trabajo y desarrollo de proveedores locales.

“A futuro queremos seguir apostando por el desarrollo de la industria pyme en Latinoamérica y seguir enfocándonos en la ampliación de nuestro portfolio de productos propios y en la apertura de nuevas tiendas. En este sentido, ya tenemos confirmadas tres nuevas tiendas para el 2023, de las cuales 2 serán propias y estarán ubicadas en Paraguay y 1 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Además, queremos tomar operación propia en Uruguay y abrir 3 tiendas adicionales”, detalló Bracamonte.

El próximo 27 de octubre, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF) realiza su encuentro anual de capacitación y networking, que reúne a los empresarios nacionales del sector de las franquicias con conferencias y talleres para entender los posibles escenarios de negocios de 2023.

