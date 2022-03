El FMI ya habla del default de Rusia: “No es que no tenga dinero, no puede usarlo”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva (REUTERS/Mike Theiler)

En el marco de la invasión rusa a Ucrania y tras las sanciones económicas aplicadas por Occidente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se unió a un creciente grupo que advierte sobre el riesgo de que el país presidido por Vladimir Putin incumpla sus obligaciones de deuda luego de su invasión a Ucrania , según informó la agencia de noticias Bloomberg.

Un default de pago de Rusia ya “no es un evento improbable”, dijo el jueves la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, a los periodistas. “No es que Rusia no tenga dinero, no puede usar este dinero”, y agregó que las sanciones sin precedentes contra la nación dificultarán que el país convierta sus activos de reserva del FMI, conocidos como derechos especiales de giro, en moneda.

Fitch Ratings dijo esta semana que el default de los bonos por parte de Rusia es “inminente” como resultado de las medidas introducidas desde que estalló la guerra. La negociación de swaps de default crediticio, utilizados para asegurarse contra el incumplimiento de pago, se ha disparado y sugiere que existe un 71% de probabilidad de default dentro de un año y de un 81% dentro de cinco años.

No es que Rusia no tenga dinero, Rusia no puede usar este dinero (Georgieva)

Los inversionistas y operadores han estado tratando de entender si los swaps de default crediticio podrían liquidarse si Rusia paga su deuda externa en rublos después de que el presidente Vladímir Putin firmó un decreto durante el fin de semana que permite al Gobierno y a las empresas rusas hacerlo.

Rusia tiene cupones por valor de USD 117 millones en bonos en dólares que vencen el 16 de marzo y que, eventualmente, podrían activar swaps si se pagan en moneda local.

Georgieva dijo que, si bien los miembros del FMI están muy preocupados por la guerra, no ha habido discusión en la junta sobre la suspensión de la membresía de Rusia en el Fondo. El país tendría que ser excluido sobre la base de una violación de sus obligaciones económicas basadas en los artículos del acuerdo del FMI, y hasta este punto la nación está cumpliendo con sus obligaciones, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO: El logo de Fitch Ratings en sus oficinas en el distrito financiero de Canary Wharf en Londres, Reino Unido REUTERS/Reinhard Krause

Cabe recordar que la calificadora de riesgos Fitch rebajó el martes la calificación soberana de Rusia seis escalones más en el territorio de “bonos basura”, ubicándola en la categoría “C” desde “B”, y agregó en un reporte que “un incumplimiento es inminente” en el pago de sus obligaciones financieras, ya que las sanciones y las restricciones comerciales aplicadas sobre el país han socavado su voluntad de pagar la deuda, según informó Reuters.

Los mercados financieros de Rusia se han visto afectados por las sanciones económicas dictadas por los países occidentales después de que invadió Ucrania el pasado 24 de febrero, lo que generó preocupaciones importantes sobre su capacidad y voluntad para pagar la deuda.

La firma de calificación destacó el decreto presidencial que podría forzar una redenominación de los pagos de deuda soberana en moneda extranjera a moneda local para acreedores en países específicos.

Rusia tiene cupones por valor de USD 117 millones en bonos en dólares que vencen el 16 de marzo y que, eventualmente, podrían activar swaps si se pagan en moneda local

“El aumento adicional de las sanciones y las propuestas que podrían limitar el comercio de energía aumentan la probabilidad de una respuesta política de Rusia que incluya al menos el impago selectivo de sus obligaciones de deuda soberana”, dijo la agencia calificadora en un comunicado en relación a la posibilidad de que Rusia caiga en default.

La calificación ‘C’ en la evaluación de Fitch está solo un paso por encima del incumplimiento, lo que la pone en línea con la calificación equivalente actual de Moody’s de ‘Ca’. El cambio se produce menos de una semana después de que Fitch revocara el estatus de grado de inversión de Rusia, recortando su calificación a “B” desde “BBB”. Peers Moody’s y S&P también habían bajado sus calificaciones soberanas.

La agencia también mencionó una decisión del banco central ruso de limitar la transferencia de algunas obligaciones a los no residentes. “El refuerzo de las sanciones y las propuestas susceptibles de limitar el comercio de la energía aumentan la probabilidad de una respuesta política de Rusia que incluya al menos un impago selectivo de su deuda soberana”, subrayó Fitch.

“No es un evento improbable” (Georgieva)

También es posible que barreras técnicas como el bloqueo de las transferencias de fondos impidan el reembolso de la deuda. Si este fuera el caso, sería la primera vez que Rusia declara un “default” desde 1998.

En tanto, la compañía MSCI anunció la semana pasada que el índice MSCI Rusia fue rebajado a de “Mercado Emergentes” a “Mercado Aislado”, según reportó la empresa en su página web. La empresa informó que “la decisión se implementará en un solo paso en todos los índices MSCI, incluidos los índices estándar, personalizado e índices derivados, a un precio efectivamente cero y al cierre del 9 de marzo de 2022″.

El 28 de febrero de 2022, MSCI lanzó una consulta con inversores institucionales internacionales sobre la accesibilidad e posibilidades de inversión al mercado de valores ruso. Durante la consulta, MSCI recibió respuestas de una gran cantidad de participantes del mercado global, incluidos propietarios de activos, administradores de activos y corredores de bolsa.

MSCI detalló que “una abrumadora mayoría confirmó que en la renta variable rusa actualmente no se puede invertir y que los valores rusos deben eliminarse del MSCI Índices de mercados emergentes”. Los participantes de la consulta destacaron varios desarrollos negativos recientes que condujeron a un deterioro de la accesibilidad del mercado de valores ruso a los inversores institucionales internacionales, hasta tal punto que no cumple con los requisitos de Accesibilidad al Mercado para Mercados Emergentes”.

SEGUIR LEYENDO: